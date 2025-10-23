Auto

Nejzlatější Rolls všech dob. Prozkoumali jsme Phantom, který mění definici luxusu

Nejzlatější Rolls všech dob. Prozkoumali jsme Phantom, který mění definici luxusu
Phantom jsme si naživo prohlédli v Goodwoodu.
Vůz ohromuje neskutečnou úrovní luxusu.
Pozornost k detailu je patrná na každém rohu.
Phantom je jako pojízdná automobilová galerie. Zobrazit 30 fotografií
Foto: Rolls-Royce
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Rolls-Royce letos oslavuje sto let svého nejznámějšího modelu. A Phantom si podle očekávání nadělil i opravdu velký narozeninový dárek. Omezenou sérii aut, jejichž vývoj trval tři roky a které reprezentují století vývoje luxusní limuzíny. Pokud jste se někdy pídili po tom, jak vypadá vrchol automobilového rozmazlování, pak zhruba nějak takto.

Pokud nějakou sérii aut pojmenujete Centenary Private Collection a představíte ji v aristokratickém prostředí anglického panství Goodwood, kde sem tam nad hlavou přeletí malé letadlo a pár metrů od vás se každý rok koná Festival rychlosti, tušíte, že půjde o absolutní vrchol. A limitovanou sérii 25 Rolls-Royců Phantom za něj lze stoprocentně pokládat.

Související

Duch, který v lese nestraší. S Rolls-Roycem Ghost se dá vyjet snad i na Sněžku

Rolls-Royce Ghost Extended
32 fotografií

Tři roky britská značka tento model vyvíjela, přes rok strávil tým designérů v archivech a knihovnách studiem stoleté historie Phantomu. Tak, aby do každého auta dokázal vepsat příběh osmi generací luxusní limuzíny. Povedlo se mu to pomocí celkem 77 motivů.

Výsledek? Dechberoucí, naživo ještě více než na fotkách. První, čeho si zřejmě vedle velikosti všimnete, je soška Spirit of Ecstasy. Odlitá je z 18karátového zlatá a pozlacená 24karátovým zlatem. Smaltový základ sošky nese jméno vozu. Z 24karátového zlata a smaltu jsou i boční emblémy "RR". Vůbec poprvé.

Vnější vzhled se celkově odkazuje na zlatou éru amerického Hollywoodu 30. let, kde sehrál Phantom nesmazatelnou roli. Proto je lakován kombinací černé a bílé s jemnou příměsí částeček v odstínu šampaňského. Každé lité kolo se pyšní 25 vyrytými linkami, které odkazují na počet vyrobených kusů. Všechna dohromady mají těch linek přesně sto, tedy stejně, jako je Phantomu let.

Na minulost odkazuje i interiér: zatímco sedadlo řidiče má kožený potah, vzadu jsou sedačky potažené prvotřídní tkaninou. Cestující tak nebudou klouzat nebo vydávat při usedání nepříjemný zvuk kůži vlastní.

Související

Evropská nejbohatší třída má jasno. Nejprodávanější Rolls-Royce je ten na elektřinu

Rolls-Royce Spectre (USA)
18 fotografií

Navíc design zase vypráví a jsou za ním stovky hodin skečování a vymýšlení. První vrstva je na sedačku natištěná a zobrazuje výjevy z historie řady Phantom od prvního ústředí Rolls-Royce v Londýně až po olejomalby Henryho Royce z jihu Francie. Také druhé vrstva připomínající všechny generace Phantomu je natištěná a teprve třetí vrstva je ručně šitá a zobrazuje v abstraktní formě sedm důležitých majitelů z historie celé modelové řady.

Vytvořit tkaninu s tímto vzorem tak, aby odpovídala standardům Rolls-Royce, zabralo více než rok, ručně pak má každé auto dělaných přes 160 tisíc stehů mimo jiné zlatou nití. A vybrat správnou podobu jednotlivých motivů také zabralo spoustu času, vždyť cestou ke konečné podobě vzniklo 24 různých návrhů.

Související

Jen dveře stály tři miliony. Pražský showroom Rolls-Royce je v novém a umí ohromit

Showroom Rolls-Royce Strašnice 2024
23 fotografií

A protože Rolls-Royce je prý stejně pro řidiče jako pasažéry, zkrátka nepřišla ani kůží čalouněná přední sedadla. Laserem jsou na ně vygravírované ruční kresby opět s historickými motivy. Mimo jiné králíkem a rackem: v prvním případě kvůli novodobému Phantomu z roku 2003, který měl krycí označení králík Roger, ve druhém pak kvůli krycímu označení racek prototypu úplně první generace vozu z roku 1923.

V příbězích pokračuje i obložení dveří černým dřevem. Zatímco vpředu u spolujezdce je panorama West Witteringu, kde měl Henry Royce letní sídlo, vzadu je vyobrazené francouzské pobřeží Le Rayol-Canadel-sur-Mer nedaleko St. Tropez, kde Royce trávil zimní měsíce, včetně typické flóry daného regionu. V řidičových dveřích je mapa z Goodwoodu do australského Perthu, což je cesta, kterou urazil první novodobý Phantom.

Jak vidíte i v galerii, nejde přitom jen o obecné mapy nebo nic neříkající panoramata. Naopak inženýři využili laserové gravírování, 3D tisk nebo 24karátové zlato. Použitá je technika vrstvení, viditelné jsou i jednotlivé stromy nebo květiny. Popis to úplně nedokáže vystihnout, nicméně za tvorbou výplní dveří je skutečně dlouhá a precizní práce.

Související

Světla má jak z Brežněvovy Čajky. Vignaleho Rolls-Royce se záchodem je na prodej

Rolls-Royce Silver Wraith by Vignale (1954)
29 fotografií

Dřevo pak navazuje na kůží potažené panely a končí až u palubní desky s černým klavírním lakem doplněným o zlatý prach. Dominantní otočný ovladač na palubní desce je pozlacený 24karátovým zlatem. A před spolujezdcem je 50 hliníkových listů z 3D tiskárny, které tvoří citace o Phantomu z médií.

Phantom nesmí postrádat hvězdné nebe, a tak 440 tisíc stehů ve stropnici zachycuje mimo jiné morušovník, pod nímž byl Henry Royce spolu s dvěma spolupracovníky vyfocen ve zmíněném letním sídle West Wittering. Motivů jednak z centrály v Goodwoodu s hranatými stromy, jednak opět z historie Phantomu je ale na stropnici opět více.

Související

Na kolik vyjde inspirace mrakodrapem? Rolls-Royce vylepšil Cullinan a lehce zdražil

Rolls-Royce Series II (2024)
32 fotografií

Nakonec pozornosti neunikl ani 6,75litrový dvanáctiválec pod kapotou s bílým krytem a detaily ze 24karátového zlata. Plaketa pak opět nese jméno majitele.

Všech 25 aut už má svého majitele, cenu si gentlemansky v Goodwoodu nechávají pro sebe. Každé auto ale dostane i speciální plachtu se zlatým vyšíváním, které evokuje zlaté linky v kabině. I váš soused tak hned pozná, že tohle je ten skutečný automobilový Olymp.

Prohlédnout si 30 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Největší nešvar, který ničí silnice. Většina zkontrolovaných kamionů je přetížených

Největší nešvar, který ničí silnice. Většina zkontrolovaných kamionů je přetížených

Mladé krásky, stará auta. Tahle kombinace bude příští rok zvedat náladu

Mladé krásky, stará auta. Tahle kombinace bude příští rok zvedat náladu
13 fotografií

Rychlý start, rychlejší konec. Už druhá čínská automobilka změnila v Česku svého šéfa

Rychlý start, rychlejší konec. Už druhá čínská automobilka změnila v Česku svého šéfa
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Rolls-Royce Rolls-Royce Phantom

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

ŽIVĚ
Nespokojený Trump zrušil summit s Putinem. Místo toho mu zasadil ropný direkt

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

Ti, kdo se měli sejít, se nesejdou. Z dostaveníčka v Budapešti sešlo, Trump přitvrdil

O aktuálním vývoji okolo Ukrajiny si v novém díle podcastu Kaviárové tousty povídal novinář Jiří Just se svou kolegyní Lucií Sulovskou.
před 15 minutami
Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Na evropské automobilky se valí problém obřích rozměrů. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou jim začínají docházet obtížně nahraditelné součástky.
Aktualizováno před 25 minutami
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

ŽIVĚ
Budoucí vládní trojice říká ne povolenkám ETS2, prioritou má být bydlení

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 43 minutami
Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Ve Vatikánu se koná po 500 letech společná modlitba papeže a britského krále

Před modlitbou papež přijal britského panovníka, kterého doprovází na návštěvě Vatikánu manželka. Mluvil s ním několik desítek minut, uvádí agentury.
před 45 minutami
Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Kolik zubů vám zbývá? Studie odhalila, že to může napovědět, jak dlouho budete žít

Rychlost, s jakou ve stáří přicházíme o zuby, může úzce souviset s rizikem předčasného úmrtí.
Aktualizováno před 52 minutami
Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl
1:45

Tereza Ramba je zubařkou v tajemné vile. Do kin vstoupil kouzelný film Cukrkandl

V autorském dobrodružném snímku režiséra a scenáristy Pavla Jandourka se objeví i Jiří Lábus, Marek Adamczyk, Vica Kerekes či Jiří Dvořák.
Další zprávy