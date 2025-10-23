Nejzlatější Rolls všech dob. Prozkoumali jsme Phantom, který mění definici luxusu

Pokud nějakou sérii aut pojmenujete Centenary Private Collection a představíte ji v aristokratickém prostředí anglického panství Goodwood, kde sem tam nad hlavou přeletí malé letadlo a pár metrů od vás se každý rok koná Festival rychlosti, tušíte, že půjde o absolutní vrchol. A limitovanou sérii 25 Rolls-Royců Phantom za něj lze stoprocentně pokládat.
Tři roky britská značka tento model vyvíjela, přes rok strávil tým designérů v archivech a knihovnách studiem stoleté historie Phantomu. Tak, aby do každého auta dokázal vepsat příběh osmi generací luxusní limuzíny. Povedlo se mu to pomocí celkem 77 motivů.
Výsledek? Dechberoucí, naživo ještě více než na fotkách. První, čeho si zřejmě vedle velikosti všimnete, je soška Spirit of Ecstasy. Odlitá je z 18karátového zlatá a pozlacená 24karátovým zlatem. Smaltový základ sošky nese jméno vozu. Z 24karátového zlata a smaltu jsou i boční emblémy "RR". Vůbec poprvé.
Vnější vzhled se celkově odkazuje na zlatou éru amerického Hollywoodu 30. let, kde sehrál Phantom nesmazatelnou roli. Proto je lakován kombinací černé a bílé s jemnou příměsí částeček v odstínu šampaňského. Každé lité kolo se pyšní 25 vyrytými linkami, které odkazují na počet vyrobených kusů. Všechna dohromady mají těch linek přesně sto, tedy stejně, jako je Phantomu let.
Na minulost odkazuje i interiér: zatímco sedadlo řidiče má kožený potah, vzadu jsou sedačky potažené prvotřídní tkaninou. Cestující tak nebudou klouzat nebo vydávat při usedání nepříjemný zvuk kůži vlastní.
Navíc design zase vypráví a jsou za ním stovky hodin skečování a vymýšlení. První vrstva je na sedačku natištěná a zobrazuje výjevy z historie řady Phantom od prvního ústředí Rolls-Royce v Londýně až po olejomalby Henryho Royce z jihu Francie. Také druhé vrstva připomínající všechny generace Phantomu je natištěná a teprve třetí vrstva je ručně šitá a zobrazuje v abstraktní formě sedm důležitých majitelů z historie celé modelové řady.
Vytvořit tkaninu s tímto vzorem tak, aby odpovídala standardům Rolls-Royce, zabralo více než rok, ručně pak má každé auto dělaných přes 160 tisíc stehů mimo jiné zlatou nití. A vybrat správnou podobu jednotlivých motivů také zabralo spoustu času, vždyť cestou ke konečné podobě vzniklo 24 různých návrhů.
A protože Rolls-Royce je prý stejně pro řidiče jako pasažéry, zkrátka nepřišla ani kůží čalouněná přední sedadla. Laserem jsou na ně vygravírované ruční kresby opět s historickými motivy. Mimo jiné králíkem a rackem: v prvním případě kvůli novodobému Phantomu z roku 2003, který měl krycí označení králík Roger, ve druhém pak kvůli krycímu označení racek prototypu úplně první generace vozu z roku 1923.
V příbězích pokračuje i obložení dveří černým dřevem. Zatímco vpředu u spolujezdce je panorama West Witteringu, kde měl Henry Royce letní sídlo, vzadu je vyobrazené francouzské pobřeží Le Rayol-Canadel-sur-Mer nedaleko St. Tropez, kde Royce trávil zimní měsíce, včetně typické flóry daného regionu. V řidičových dveřích je mapa z Goodwoodu do australského Perthu, což je cesta, kterou urazil první novodobý Phantom.
Jak vidíte i v galerii, nejde přitom jen o obecné mapy nebo nic neříkající panoramata. Naopak inženýři využili laserové gravírování, 3D tisk nebo 24karátové zlato. Použitá je technika vrstvení, viditelné jsou i jednotlivé stromy nebo květiny. Popis to úplně nedokáže vystihnout, nicméně za tvorbou výplní dveří je skutečně dlouhá a precizní práce.
Dřevo pak navazuje na kůží potažené panely a končí až u palubní desky s černým klavírním lakem doplněným o zlatý prach. Dominantní otočný ovladač na palubní desce je pozlacený 24karátovým zlatem. A před spolujezdcem je 50 hliníkových listů z 3D tiskárny, které tvoří citace o Phantomu z médií.
Phantom nesmí postrádat hvězdné nebe, a tak 440 tisíc stehů ve stropnici zachycuje mimo jiné morušovník, pod nímž byl Henry Royce spolu s dvěma spolupracovníky vyfocen ve zmíněném letním sídle West Wittering. Motivů jednak z centrály v Goodwoodu s hranatými stromy, jednak opět z historie Phantomu je ale na stropnici opět více.
Nakonec pozornosti neunikl ani 6,75litrový dvanáctiválec pod kapotou s bílým krytem a detaily ze 24karátového zlata. Plaketa pak opět nese jméno majitele.
Všech 25 aut už má svého majitele, cenu si gentlemansky v Goodwoodu nechávají pro sebe. Každé auto ale dostane i speciální plachtu se zlatým vyšíváním, které evokuje zlaté linky v kabině. I váš soused tak hned pozná, že tohle je ten skutečný automobilový Olymp.