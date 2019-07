Varování pro Borise Johnsona: Opel by kvůli brexitu mohl zavřít svou britskou továrnu

před 1 hodinou

Francouzská automobilka PSA přesune veškerou výrobu z továrny v britském městě Ellesmere Port do kontinentální Evropy, pokud se závod v důsledku odchodu Británie z Evropské unie stane neziskovým. Podle britského listu Financial Times (FT) to uvedl generální ředitel podniku Carlos Tavares.

Továrna Ellesmere Port vyrábí automobily Opel/Vauxhall Astra, společnost PSA ji získala v roce 2017 v rámci převzetí značek Opel a Vauxhall od amerického konkurenta General Motors. Jaguar se brexitu nebojí. Do výroby elektroaut v Británii nalije miliony liber číst článek Podle Tavarese by firma v případě neuspokojivé podoby brexitu vyráběla nové verze automobilů Astra v jižní Evropě. To by pravděpodobně vedlo k uzavření britského závodu, který zaměstnává více než 1000 lidí, píše britský list. "Upřímně řečeno bych preferoval výrobu v Ellesemere Port. Ale pokud budou podmínky špatné a nebude možné vyrábět se ziskem, musím chránit zbytek společnosti," řekl Tavares listu Financial Times. "Máme alternativu k Ellesmere Port," dodal. Generální ředitel britského Svazu výrobců a prodejců automobilů (SMMT) Mike Hawes minulý týden nového premiéra Borise Johnsona varoval, že případný odchod Británie z Evropské unie bez dohody představuje existenční riziko pro britský automobilový průmysl. "Jsme vysoce integrováni s Evropou a brexit bez dohody by vedl k obrovským celním nákladům a k výpadkům, které by ohrozily výrobu," napsal Hawes v dopise premiérovi. "Brexit bez dohody představuje existenční hrozbu pro naše odvětví," dodal. Ford musí v Evropě šetřit: Zavře nebo prodá šest výrobních závodů. Včetně slovenského číst článek Některé významné automobilové společnosti už dříve varovaly před negativními dopady nových cel a vyšší administrativní zátěže v případě brexitu bez dohody. Americká automobilka Ford například v lednu uvedla, že pokud Spojené království opustí Evropskou unii bez dohody, mohlo by ji to stát až miliardu dolarů (zhruba 23 miliard Kč). Dřívější údaje SMMT ukázaly, že investice do automobilového průmyslu v Británii se loni kvůli obavám ohledně brexitu propadly téměř o polovinu na 589 milionů liber (16,7 miliardy Kč). Výroba aut v Británii loni podle SMMT klesla o devět procent na pětileté minimum 1,52 milionu. Zaznamenala tak nejprudší pokles od hospodářské recese z let 2008 a 2009.