Ford musí v Evropě šetřit: Zavře nebo prodá šest výrobních závodů. Včetně slovenského

před 21 minutami

Americká automobilka Ford Motor hodlá v Evropě do konce příštího roku zrušit asi 12 000 pracovních míst. Firma se tak snaží vrátit své evropské aktivity k zisku. Ford v Evropě zaměstnává kolem 51 000 lidí a automobilka uvedla, že plánovaného snížení pracovní síly by chtěla dosáhnout zejména prostřednictvím dobrovolných odchodů zaměstnanců. Firma do konce příštího roku hodlá uzavřít či prodat šest výrobních závodů.

Ford se chystá uzavřít závod na výrobu motorů v Británii, továrnu na převodovky ve Francii a další tři továrny v Rusku. Hodlá rovněž prodat slovenskou továrnu na převodovky firmě Magna. Ford v Evropě nekončí. Místo toho přiveze hybridy a SUV, a to včetně nové Kugy prohlédnout galerii Britská motorárna v Bridgendu se má zavřít již příští rok. Ostrovní autoprůmysl tak zaznamená další ránu a další mohou přijít. Japonské automobilky se podle vyjádření tamního ministra zahraničí Taro Kona ze země stáhnou, pokud dojde k brexitu bez dohody. Francouzský koncern PSA pak dojednanými podmínkami odchodu z EU podmiňuje to, jestli v Británii setrvá výroba důležitého modelu Opel/Vauxhall Astra. Ford už začátkem roku avizovala restrukturalizaci evropských aktivit zahrnující rušení pracovních míst. Firma loni v Evropě vykázala provozní ztrátu 398 milionů dolarů (8,9 miliardy Kč). Počet evropských závodů Fordu by měl v rámci restrukturalizace klesnout z 24 na 18. "Jsou to ta nejtěžší rozhodnutí, která děláme," řekl o snižování počtu zaměstnanců a zavírání továren prezident evropských aktivit Fordu Stuart Rowley. Upozornil, že firma svůj postup konzultuje se zástupci zaměstnanců. "Společně postupujeme vpřed a soustředíme se na budování dlouhodobě udržitelné budoucnosti svých aktivit v Evropě," dodal. Tohle tu ještě nebylo. Ford udělal z pick-upu sporťák. Vyzkoušeli jsme Ranger Raptor prohlédnout galerii Evropské aktivity Fordu jsou ztrátové už řadu let, poptávka po autech v Evropě navíc v poslední době ochabuje. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) včera předpovědělo, že počet registrací osobních aut v Evropské unii letos klesne o jedno procento na zhruba 15 milionů. V předchozí prognóze počítalo s jednoprocentním růstem. Ford navíc podobně jako ostatní globální automobilky čelí i řadě dalších problémů, včetně vysokých nákladů na vývoj elektromobilů. Ty by měly firmám mimo jiné pomoci splnit nová emisní pravidla v Evropě. Aby mohly automobilky vývoj financovat, potřebují dosahovat vysokých zisků, upozornila agentura AP.