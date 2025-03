Poprvé za volantem Dacie Bigster: Nový hybrid bude hit, jeho spotřeba je z říše snů

Je Dacia Bigster opravdu velká, jak slibuje její název? Jakou spotřebu má nová osmnáctistovka s hybridní technikou? A jak je na tom v porovnání s konkurencí? Na všechny otázky kolem rumunské novinky jsme hledali odpověď v okolí francouzského města Marseille.

Mraky na nebi vytvářejí působivou scenérii, občas se z nich spustí liják, vmžiku zaplavující místní silnice. Za chvíli je po všem, slunce se znovu opírá do brčálově zelené přírody, kterou tady tvoří z velké části vinice. Jsme ve francouzské Provence a aprílové počasí dává hezky vyniknout modři, která na karoserii Dacie slaví premiéru. Díky rozmarům počasí je Bigster chvíli decentně temný, za pár okamžiků se ale rozzáří metalickými částečkami zakomponovanými do hlubokého laku. Automobilce se tenhle odstín líbí natolik, že do testovací flotily zaparkované v garážích marseillského letiště ani jiný nezařadila. A stejné je to i s motorizací. Na vyzkoušení je také jen jediná, ta hybridní.

I k tomu mají Rumuni dobrý důvod. "Je to vůbec poprvé, co novou techniku dostala dřív Dacia než Renault," pochvaluje si ředitel obou značek v Česku Zdeněk Grunt. A má jistě pravdu, v minulosti platila Dacia za odkladiště dávno zaplaceného vývoje francouzského Renaultu, což jí umožňovalo prodávat auta za méně peněz.

Je tedy pozoruhodné, že ačkoliv toto pravidlo evidentně padlo, pokud jde o ceny, ty si Dacia stále drží nízko. Za Bigster, který má s délkou 4570 centimetrů mentálně blíž ke Škodě Kodiaq (4697 mm) než ke Karoqu (4382 mm), chce automobilka v základu 549 tisíc korun. Pro srovnání - cena Karoqu začíná na 653 900 korunách, za Kodiaq chce Škoda nejméně 980 tisíc.

Bohužel pro konkurenci už dávno neplatí, že základní výbava dacií bývá v praxi nepoužitelná, takže je nutné sáhnout rovnou po té nejvyšší. I na nejlevnějším stupni zvaném Essential má totiž Bigster například manuální klimatizaci, digitální štít pod volantem, litá kola a zadní parkovací senzory i s kamerou. Druhý stupeň Expression už nabízí i dvouzónovou automatickou klimatizaci, tedy komfortní prvek, jaký by byl u rozpočtové rumunské značky ještě před pár lety jen těžko představitelný.



Dacia mýty opředená

Když před časem automobilka oznámila, že chystá velké SUV a navíc mu přidělila i výmluvný název, okamžitě se vyrojily spekulace, že půjde o sedmimístný model. Jak teď zdůrazňují zástupci automobilky, ve skutečnosti se s tím nikdy nepočítalo. Bigster měl sice v plánu využít potenciál kompaktní třídy SUV na maximum, avšak s nejvýše pěti lidmi.

Co tedy novinku od menšího Dusteru odlišuje nejvíc, je prostor pro zavazadla. Ten je doslova obrovský, navíc po sklopení zadních sedadel zcela rovný. V jedné výškové úrovni je i nákladová hrana, o mnoho lépe to už v těchto prostorách vymyslet nejde.

Ve skutečnosti však díky o něco delšímu rozvoru přibylo i místo pro nohy na zadních sedadlech, takže ve druhé řadě se v Bigsteru sedí bez prostorových omezení. O něco méně velkorysé je to vpředu. Tady najdeme mohutnou středovou konzoli, jejíž součástí je i chlazený box mezi sedadly. Velké úložné prostory se určitě hodí, někdo by však možná přivítal více místa pro pravou nohu, která je během jízdy opřená o bok konzole. Ten je sice částečně změkčený, ideální to ale není.

Jisté prostorové kompromisy jsou v příčném směru dány tím, že Bigster je relativně úzké auto. Šířka je totožná s Dusterem, přitom je ale jeho karoserie o 23 centimetrů delší. Díky tomu si však zároveň zachovává dobré manévrovací schopnosti i v křivolakých městských uličkách, kde řidič nemusí tak úzkostlivě hlídat zrcátka. Návrhářům se navíc proporce Bigsteru podařilo vyladit tak, že jako úzký vůbec nepůsobí. Hlavní zásluhu na tom mají koncová světla šípovitého tvaru, protažená až do rozšířených boků karoserie.

Hybrid je hodně úsporný

Dominantní motorizací novinky je tříválcová dvanáctistovka. Najdeme ji jak v nejlevnější variantě se 140 koňmi, tak coby čtyřkolku (130 k), ale je přítomna i ve verzi Eco-G jezdící na propan-butan, která dorazí v létě. Ve všech těchto případech si řidič musí řadit sám pomocí šestistupňové převodovky.

Když zatouží po pohodlí automatu, má zatím jedinou volbu: Sáhnout po hybridní variantě s novou čtyřválcovou osmnáctistovkou pod kapotou. Ta si na pomoc přibrala elektromotor s menší trakční baterií, pro lepší rozložení hmotnosti posazenou nad zadní nápravou.

Dacia chce za hybrid 665 tisíc korun (k mání je až od vyšší výbavy Expression) a jde jednoznačně o variantu s nejlepším poměrem výkonu a spotřeby. Společnými silami obou motorů má hybrid sílu 156 koní, přičemž benzin spíš jen usrkává. První testovací den při trase dlouhé 160 kilometrů skončila naše jízda zahrnující různé typy komunikací s průměrem 4,9 litru / 100 km. Druhý den, po kratší cestě z hotelu na letiště, nám palubní počítač ukázal dokonce jen 3,7 litru. Ve druhém případě hrál sice roli výškový profil celé trati, i tak to ale ukazuje, že pokud jde o spotřebu, Dacia našla adekvátní náhradu za chybějící diesel.

Pohled na Dacii Bigster | Video: Dacia

Zdaleka největší předností nového Bigsteru je ale ticho, které si lze na palubě užít. Nejen že auto při menší zátěži jezdí místy jen s pomocí bezhlučného elektromotoru, ale v kabině neruší ani hluk od kol nebo větru. Může za to zesílené přední okno, i výplně, které automobilka použila na různé části podvozku.

Právě akustický komfort je největším překvapením rumunské novinky, když právě ten ještě před pár lety nebýval u dacií jejich silnou stránkou. Spolu s příjemně tuhými sedadly podpírajícími i bedra tak lze v Bigsteru podnikat dlouhé výpravy, aniž by posádce hrozila nadměrná únava.

Pokud jde o projevy hybridní verze, chválíme především brzdy s rychlým nástupem a předvídatelným chováním, ale také podvozek držící na uzdě náklony karoserie. I když má Bigster vyšší těžiště a pohon předních kol, projevy nedotáčivosti dokázal potlačit úspěšně. V zatáčkách tak přední kola ochotně následuje i zbytek karoserie, díky docela rigidně nastaveným zásahům ESP auto na řidiče nelíčí žádná nemilá překvapení.

Dacia Bigster Hybrid 155 Motor: benzinový čtyřválec, 1793 cm3 + elektromotor

Výkon: 115 kW / 156 k při 5300 ot.min

Točivý moment: 550 Nm při 1500 - 2400 ot.min

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Průměrná spotřeba: 4,7 l / 100 km

Rozměry (d / š / v): 4570 / 1813 / 1711 mm

Rozvor náprav: 2702 mm

Objem zavazadlového prostoru (VDA): 546 - 1851 l

Objem palivové nádrže: 50 l

Kapacita baterie: 1,4 kWh

Pohotovostní / užitečná hmotnost: 1419 / 521 kg

Max. hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu: 745 / 1000 kg

Cena od: 665 000 Kč

Na druhou stranu si ale hybrid od řidiče nenechá mluvit do toho, jaký motor a kdy pro jízdu použít. Někdy i krotké sešlápnutí plynového pedálu žene osmnáctistovku do otáček, jindy se zas za zdánlivě stejných podmínek pohonná jednotka chová zcela odlišně. V tomto případě jde ale spíš o zvyk, společnou řeč s hybridním ústrojím řidič nakonec najde.

Podle předpokladů automobilky by si hybrid mělo v tuzemsku vybrat 36 procent zákazníků. Budou mezi nimi i ti, co dosud měli v hledáčku Duster, ale větší část mají tvořit nově příchozí, kteří o Dacii zatím vůbec neuvažovali. Když se pak nováčci spojí s nebývale silnou fanouškovskou základnou rumunské značky v Česku, je o úspěchu dobře naceněného Bigsteru prakticky rozhodnuto.