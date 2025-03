Octavia na šroubky, T603 jako tanker na benzin. Z veteránů budou expediční speciály

Všech sedm veteránů, které se účastní expedice do Japonska s cílem stanout před českým pavilonem na Expo 2025, prochází proměnou. Do Tatry se dá načerpat 165 litrů benzinu, v Toyotě Celica si povezou slivovici a klobásy a Škoda Octavia z roku 1962 se rozebrala na prvočinitele.

Sedm veteránů se chystá na nejtěžší cestu svého plechového života. Tatra 603, Škody Octavia z roku 1961 a 1962, Škoda 100, Škoda 120, Toyota Celica ST a Ford Mustang vyráží na odvážnou výpravu z Prahy do Ósaky s cílem zaparkovat před českým pavilonem na mezinárodní výstavě Expo 2025. Posádky chtějí volně navázat na expedici Sakura 1970. O ní jsme více psali zde.

Za nápadem stojí Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a hodinářské značky Robot a také organizátor veteránských cest Czech Oldtimer Express.

Před budovou Národního technického muzea se začátkem března veřejnosti představilo pět aut a podívat se na ně přišel i prezident Petr Pavel. Všechny posádky totiž svá auta radikálně přestavují, aby auta tak náročnou cestu, během které chtějí za 21 dní ujet 18 tisíc kilometrů, ideálně 1000 km denně, zvládla.

A některá ještě nejsou hotová. Jako třeba Octavia z roku 1962. "Prostě jsme ji rozebrali do posledního šroubku. Stavíme podvozek úplně znova, měníme samozřejmě sedadla za lepší, pohodlnější a bezpečnější i s pásy, kompletně zgenerálkujeme motor i převodovku, přidáváme druhou nádrž na palivo, nabíjecí konektory, kontrolky teploty, tlaku oleje a podobně. Úspěch spočívá v přípravě," popisuje pro Hospodářské noviny Alois Krejčí starší, který tvoří posádku se synem, rovněž Aloisem.

Dalším týmem jsou dva Slováci, Miroslav Kuchár a Mikuláš Koščo. Jejich posádka si říká "Východňare", protože Kuchár je z Prešova a Koščo z Michalovcí, tedy slovenských měst 700 kilometrů na východ od Prahy.

"Vyrazili jsme loni na Czech Oldtimer Express Jaguarem MK4. A tak jsme si řekli, když můžeme jet do Řecka 80 let starým autem, tak to 45letou Škodou 120 zvládneme bez obav," popisuje Kuchár pro HN. Jejich konkrétní "stodvacítka" je z roku 1980 a je to nejmladší auto na startu.

Jediným japonským strojem Robot Expedice Praha-Ósaka Expo 2025 je Toyota Celica ST z roku 1977, za volantem se budou střídat Lubomír Pešák a Ivan Uher.

"Když jedeme do Japonska, řekli jsme si, že to musí být japonské auto. Zatímco škodovkám budou mávat v Praze, my doufáme, že nás budou vítat v Japonsku," směje se Pešák, který vlastní muzeum historických strojů Veteran Arena v Olomouci.

Celica ST je pro české publikum tak trochu neobjevené auto, kterých je tu jako šafránu. Na otázku, jestli se pánové těší, že po ujetí tisícovky kilometrů denně si budou večer vařit vedle auta instantní polévky, jak plánuje Josef Zajíček, se oba zasmějí. "Já jsem z Moravy, Ivan ze Slovenska. My polívky nejíme, bereme klobásu a slivovici."

Třetí Škodou v partě je modrá Octavia z roku 1961. "Když Pepa Zajíček s tím nápadem přišel, všichni říkali, že to nejde, že to není možné, ujet takovou vzdálenost za tak krátký čas starými auty. A právě to se mi líbí, zkusit něco, co někdo považuje za bláznovství," říká Ivo Tůma, který si sedne za její volant.

Nejstarší auto na startu, Tatra 603 Josefa Zajíčka, prochází ze všech účastníků nejradikálnější proměnou. V konvoji expedičních aut se bude držet na čelném místě. Má jako jediná střešní nosič na rezervní kola a bedny s nářadím, opentlila se českou a japonskou vlajkou a na kapotě má vyznačenou trasu, kterou musí veterány zdolat.

"Na Tatře se už teď strávilo už 440 hodin práce," říká hlavní mechanik Valdemar Vašenda, který se expedice účastní v doprovodném autě a bude řešit případné závady.

"Standardní palivová nádrž Tatry vydrží asi tak na 350 kilometrů, to je málo. Museli jsme si ji ale sami vyrobit. Nakonec jsme to teď počítali a máme nádrže celkem asi na 165 litrů, aby Tatra ujela zhruba 800 až 1000 kilometrů, a tak se nám ostatní smějí, že když jim dojde benzin, jede s nimi naštěstí tanker," říká Vašenda. Osmiválcová T603 má spotřebu zhruba 14 litrů na sto.

Mechanici chtějí pořád brát ohled na to, že jde o 66leté auto, a tak se snaží ho neprošpikovat moderními technologiemi. "Proto pro různé přídavné funkce použili původní spínače. I tak nás někteří veteránisté kritizují, že hyzdíme historický automobil. Rozumím tomu, ale Tatra musí vydržet náročnou cestu, jinak to nejde," krčí rameny Vašenda.

Až poté, co Zajíček oznámil plán na uskutečnění akce, se mu ozval Dalibor Šebek a uprosil ho, že by se taky rád účastnil. "Něco takového byl můj sen. I já jsem byl na prvním závodu Czech Oldtimer Express a nadchlo mě to. Mustang je částečně po renovaci, a tak věřím, že náročnou cestu zvládne. Ale čekáme ještě na spoustu dílů, které jsou teď právě v kontejneru na lodi z USA," popisuje Šebek s tím, že musí stihnout dát vůz dohromady co nejdříve.

Stejně tak na autě pracuje i poslední posádka, Jan Drbohlav a Václav Dědek se Škodou 100.

Expedice startuje 21. června přímo z Pražského hradu. Trasa expedice Praha-Ósaka Expo 2025 povede přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Gruzii, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čínu a Jižní Koreu až do Japonska. Cílem je dorazit na Expo 2025 tak, aby stihli tamní národní den České republiky 24. července.