Krásné dívky, často v plavkách, a automobilové legendy. Zájem o kalendáře roste

Staré škodovky jsou krásné, ale proč nedat prostor také jiným značkám? Škodateam klub v AČR letos opět přichází s dvěma nástěnnými kalendáři. K prvnímu s vozy mladoboleslavské značky, který pravidelně vydávají již od roku 2007, přidali kalendář s neméně zajímavými veterány. A vždy u nich pózují modelky. Takové kalendáře přitom v dnešní době už téměř nevychází.

Na zdech autoservisů či firemních kanceláří se kalendáře s automobily a dívkami, někdy spoře oděnými, objevují v posledních letech méně a méně. I proto, že hranice vkusu a také korektnosti se mění.

Klatovský Škodateam klub v AČR ale svůj kalendář s veterány značky Škoda, které oživují také modelky, vydávají už sedmnáct let, a letos, stejně jako loni, nabízejí ještě druhý, kde nejsou za hvězdy škodovky, ale historická auta převážně z východního bloku.

"Byl to pokus. I když děláme srazy škodovek, nejsem úplně vyhraněný. Líbí se mi snad všechna stará auta. Jejich minimalismus, technická jednoduchost a hlavně krása. Mají pro mě své kouzlo a příběhy. Pokaždé, když jsem viděl nějakého krásného veterána, lákalo mě ho do kalendáře dát, ale do toho škodováckého to prostě nešlo," popisuje prezident škodováckého klubu Roman Schavel, jak k nápadu došlo.

Loňský "neškodovácký" kalendář měl velký úspěch. Loterie byla podle Schavela odhadnout, kolik kalendářů se může prodat, a obávali se, že jim zbydou. "Vyprodali jsme vše již během listopadu. Zájem ale neuvadal, a tak jsem musel dokonce udělat dotisk a i ten do Vánoc zmizel. Náš retro kalendář si tedy vybojoval své "místo na slunci", a tak jasně musel vzniknout i druhý ročník," hodnotí úspěšnost kalendáře Schavel a důvod, proč v jeho vydávání budou pokračovat.

Kalendář pro rok 2025 opět nafotil Radim Kořínek a podařilo se sehnat krásné vozy. Fotil se třeba Trabant Ostermann cabrio, málo známý Fiat 500 v "kombíku" Giardiniera, tříkolový i dokonce i čtyřkolový Velorex, symbol hippies Volkswagen T2, Renault 4GTL známý ze starých francouzských filmů, či například Citroën Dyane, který měl být nástupcem veleúspěšné "kachny".

"Jsem taky rád, že jsme sehnali například prazvláštní stroj Multicar M21, kde řidič nesedí za volantem, ale stojí na pohyblivých deskách a zatáčí jako na snowboardu. Anebo třeba Ladu Nivu postavenou jako repliku vozu ze seriálu Návštěvníci," popisuje autor kalendáře.

Niva má i vysouvací anténky ze stěračů a dokonce si majitel vyrobil i výstražný trojúhelník, díky kterému se tenkrát "expedice Adam 84" spojovala s budoucností. Trojúhelník naprosto stejně bliká a dokonce hlasově simuluje spojení s Akademií věd.

Na zadní straně kalendáře opět nechybí ani popisky k jednotlivým vozům, kde se lze dočíst základní informace o jednotlivých modelech, aby kalendář nebyl pouze o hezkých fotografiích, ale nový majitel se mohl i něco zajímavého dozvědět z automobilové historie.

Prezident škodováckého klubu má při přípravách kalendáře nejradši to, že se potkává s majiteli veteránů. "Vycházejí nám vstříc, berou si i dovolenou, abychom to logisticky zvládli, a jejich vůz se na kalendář skutečně dostal. A pak když přijedeme, každý nadšeně o tom svém voze vypráví, jak jej získal, co na něm všechno dělal, kde s ním všude byl… A to je na těch starých autech pro mne to nejhezčí, každé auto je opředené krásnými zážitky," dodává Schavel.

Fotografie mají vyprávět příběhy. Proto je Citroën Dyane nafocený například s dívkou, která zalévá vinohrad, jindy stojí na chmelnici s košíkem úrody či vozí Fiatem Gardiniera pizzu. Návštěvnická Lada samozřejmě nemohla stát jinde než v pískovém lomu s dvojicí "geodetek".

Když Schavel připravoval letošní vydání kalendáře, rozhodl se být odvážnější a nechal vytisknout dvakrát větší počet. "Už teď jsou prodané dvě třetiny, přitom největší zájem je vždy před Vánocemi. A tak věřím, že se prodají i letos. Což platí i pro škodovácký kalendář, kde ale s ohledem na dlouhou historii a fakt, že je známější a oblíbený, tiskneme náklad ještě dvakrát větší," dodává prezident Škodateam klubu v AČR.

Na fotografie jednotlivých měsíců se podívejte do galerie, objednávat kalendář jde na stránkách klubu Škodateam.cz.