Když ji rozebrali, přišla sprcha. Tatru 603 čeká tortura, úpravy stojí jako nové auto

Tatra 603, čtyři škodovky, Toyota Celica a Ford Mustang se chystají na odvážnou cestu z Prahy do Ósaky s cílem vystavit veterány před českým pavilonem na mezinárodní výstavě EXPO 2025. Aby ji posádka zvládla za 21 dní, musí ujet i tisíc kilometrů denně. I proto se auta musí na tak náročnou expedici připravit. Tatra 603, nejstarší auto na startu závodu, prochází radikální a nákladnou proměnou.

Robot Expedice Praha-Ósaka EXPO 2025 startuje už za čtyři měsíce, 21. června přímo z Pražského hradu. Musí zdolat 18 tisíc kilometrů a cestu chce parta dobrodruhů-veteranistů zvládnout za měsíc, přesněji řečeno za 21 dní. Což znamená, že denně mají v plánu se sedmi historickými auty ujet tisíc kilometrů, budou spát často vedle auta nebo v něm a vařit si k jídlu instantní polévky.

Aby tak náročnou cestu vozy staré až 66 let zvládly, musí se na ni důkladně připravit. Nejnáročnější úpravou prošla zejména Tatra 603 z roku 1959, nejstarší vůz na startu, který se navíc v konvoji expedičních aut bude držet na čelném místě.

Dostane jako jediný střešní nosič na rezervní kola, opentlí se českou a japonskou vlajkou a řídit ji bude Josef Zajíček, hlavní organizátor závodu, majitel hodinářské značky Robot i Autodromu Most a také člověk, který stojí za pořádáním vytrvalostních závodů Czech Oldtimer Express, kdy skupina nadšenců vyráží z Prahy do různých koutů Evropy historickými auty.

"Dali jsme si za cíl, že auto musí být pojízdné na konci února, aby ho šlo pak důkladně otestovat, že všechno funguje, a tak jsme na Tatře strávili už asi 350 hodin práce," popisuje Josef Zajíček. To by odpovídalo 15 dnům prací v kuse. Na Tatře se střídají tři mechanici v čele se specialistou na veterány Valdemarem Vašendou, který se expedice účastní v doprovodném autě a bude řešit případné závady.

Při úpravách T603 se ale přišlo na spoustu nemilých překvapení. "S Tatrou se za poslední dva roky najelo asi šest tisíc kilometrů, dojeli jsme s ní do Istanbulu i do Athén bez problémů," začíná Zajíček vyprávění o tom, že vínová Tatra už zvládla dvakrát veteránský závod Czech Oldtimer Express.

"Když jsme ji ale teď rozebrali, objevili jsme propálený jeden píst, nefunkční karburátory a problém s převodovkou. Mechanik Valdemar se divil, že auto vůbec jezdí. Je vidět, že osmiválec Tatra dokáže jet i na sedm válců," vtipkuje organizátor expedice a majitel Tatry.

Šestsettrojka už prošla důkladnou proměnou. Největší výzvou byla změna řazení, nově je na podlaze mezi předními sedačkami, kam se přestěhovalo z původního tradičního místa pod volantem.

Vedle generální opravy motoru, převodovky a náprav se taky měnila rozteč kol, aby se mohly použít jiné disky, v motorovém prostoru má auto dva chladiče olejů a také osvětlení, které pomůže při případných opravách za tmy. Osadily se nové silnější tlumiče, instalovaly se různé snímače teplot a tlaků, aby se poznalo v předstihu, kdyby Tatra měla problémy.

Měnily se rozvody a repasovaly se brzdy a řešilo se spoustu dalších drobností, které ji připraví na tak náročnou cestu a posádce usnadní strávit v autě měsíc cestou necestou a často mimo civilizaci.

Mechanici se zaměřili i na lepší elektroinstalaci, díky které se na střechu dodala světelná rampa, přidaly se nabíjecí konektory pro mobily a navigaci, nové topení. Na střešním nosiči se povezou náhradní kola a také 70litrová nádrž na pitnou vodu.

Nutností bylo také instalovat větší, konkrétně 150litrovou nádrž na benzin, která vyplnila prostor v kufru, novinkou jsou i lepší sedačky s bezpečnostními pásy.

Zajíček otevřeně přiznává, že úpravy tak vyjdou minimálně na 750 tisíc korun, tedy mnohdy tolik, co stojí nové rodinné auto. "Jsou to vysoké náklady. Pevně ale věřím, že Tatra dojede do cíle do Ósaky bez problémů a v dalších letech se spolu ještě někam podíváme, takže to beru jako investici do budoucích let," říká organizátor akce.

Radikálními úpravami nakonec ale neprochází jen T603, ale i další přihlášené vozy. "Všichni do toho šli nekompromisně. Navzájem se podporujeme a hecujeme, takže všechna účastnická auta jsou rozebraná "do šroubku" a staví se od základu znovu. Všichni jsme si vědomi, že auta musí být ve výborném stavu a na tom vlastně také závisí úspěch celé expedice," uzavírá Zajíček.

Po dokončení úprav se budou auta pečlivě testovat a zkoušet v provozu, aby mohla slavnostně vyrazit v létě přímo z Pražského hradu, a možná, že jim pro štěstí zamává i prezident.