Putinovo dítě mělo nahradit Toyotu. Z předražené Lady je po roce dokonalý propadák

"Je to dobré auto. Pohodlné a lehce se řídí," nechal se loni slyšet ruský prezident Vladimir Putin poté, co se poprvé svezl Ladou Aura. Byl to výsledek snažení ruské automobilky, která zvedla právě Putinem hozenou rukavici na výrobu aut pro úředníky. Podle šéfa AvtoVAZ to mělo být auto komfortnější než Toyota Camry, jinak jedno z nejpopulárnějších aut střední třídy v Rusku.
Že by z Aury mohl být nehezký propadák, naznačil už prototyp, který i se šéfem Sberbank Germanem Grefem odmítl v roce 2023 nastartovat. Loni při již zmíněných prvních jízdách zase Putin v autě málem naboural, když si spletl blinkry a skoro do něj narazila vlastní ochranka.
A pak přišla ojedinělá kritika ze strany ruských automobilových novinářů, která poukazovala mimo jiné na vysokou cenu neodpovídající kvalitě auta. Konec konců, pořád je to jen prodloužená úplně obyčejná Lada Vesta (Aura má délku 4,69 metru a rozvor náprav 2,89 metru) s větším prostorem na nohy vzadu a koženým čalouněním.
Vyššímu segmentu příliš neodpovídá ani použitý pohon, který je opět zcela odpovídající Vestě. To znamená benzinovou osmnáctistovku s výkonem 90 kW v kombinaci s čínskou automatickou převodovkou WLY. Na stovku to autu trvá skoro nekonečných 12,5 vteřiny a spotřebuje 7,8 l / 100 km. To nejsou parametry auta, které by mělo konkurovat třeba Superbům.
A pak je tu cena, která startuje v přepočtu na skoro 680 tisících korunách a v lepší výbavě s desetipalcovou navigací a 17palcovými koly překročí hranici 730 tisíc korun. Dražší auto v nabídce Lady nenajdete. Ruské deníky už loni poměrně správně odhadly, že takové peníze za Auru dá jen málokdo. Už jen proto, že jde v podstatě jen o prodloužené malé auto. "Každý úředník se bude bránit zuby nehty, aby do ní nemusel přesednout," nebral si tehdy dokonce servítky viceprezident ruské Národní automobilové unie Anton Šarapin.
Zlé hlasy, jakkoliv v Rusku na domácí výrobky poměrně nevídané, měly v případě Aury pravdu. Podle Avtostatu se letos za osm měsíců prodalo 792 kusů "luxusního" sedanu. 53 procent si koupili soukromí zákazníci. Nepomohla ani slevová akce téměř 145 tisíc korun, kterou momentálně ruská automobilka nabízí.
Letos přitom mělo podle plánu vzniknout osm tisíc kusů vrcholné Lady, které se měly přidat k loni plánovaným třem tisícům. Jenže ruská média s odkazem na dealery odhadují, že AvtoVAZ nemohl za zhruba rok vyprodukovat více než pět až šest tisíc. Na skladě mají dealeři napříč Ruskem desítky a desítky neprodaných kusů tohoto modelu.
Vlastně ani příliš nepřekvapí, že kanál Mash na sociální síti Telegram přišel s informací, že výroba auta už v červenci kvůli nízkému zájmu skončila. Následně se zpráva dostala i do dalších ruských médií včetně deníku Gazeta. Zákazníci si podle něj stěžují na hluk, problémy s brzdami, elektrické problémy nebo špatně fungující automat. Zástupci AvtoVAZ nicméně konec produkce popírají, zmíněný kanál cituje mluvčího s tím, že výroba se pouze přizpůsobuje poptávce.