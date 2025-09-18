Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Za "chytrý tah" označil deník Gazeta pokus francouzské automobilky o návrat do Ruska. Podle něj si automobilka podala u ruského patentového úřadu žádost o registraci názvu Reno, což je fonetický přepis jejího pojmenování.
Podle Gazety se název Reno pokoušel Renault u Rospatentu zaregistrovat už loni v říjnu, teď ale od úřadu dostal zamítavé stanovisko. "Byla totiž identifikována starší ochranná známka, která je s nárokovaným označením natolik podobná, že ji lze zaměnit," sdělila novinám generální ředitelka společnosti Online Patent Alina Akinšinová. Zároveň dodala, že stávající ochranná známka patří té samé společnosti, která žádala o nový název, ale v žádosti uvedla jinou adresu, což byl také důvod předběžného odmítnutí. K souhlasnému stanovisku tak bude stačit, když si Renault aktualizuje svou adresu.
Renault opustil ruský trh po vpádu vojsk na Ukrajinu mezi prvními automobilkami už v polovině května 2022. Svůj většinový podíl v AvtoVAZ prodal institutu Nami a moskevský závod společnosti byl za symbolický jeden rubl s opcí na zpětný odkup do šesti let převeden na město Moskva. Renault si podle Gazety z továren nic neodvezl, výrobní linky i dokumentaci ponechal na místě. Mezitím však v moskevském závodě spustila výrobu čínská společnost JAC, která zde montuje své vozy pod ruskou značkou Moskvič.
Bývalý šéf Renaultu Luca de Meo letos v únoru návrat do Ruska nevyloučil, když odpovídal na přímou otázku francouzského novináře. "Možná to nevylučuje, ale je málo pravděpodobné, že dostane šanci," kontroval starosta Moskvy Sergej Sobjanin.
Taťána Akimovová, ředitelka společnosti Avtomarketlogist, zase Gazetě vysvětlila, že odchod Renaultu z Ruska byl "nepřátelský". A že "kvůli jeho touze podílet se na vojenských projektech bude nepravděpodobné mu odpustit a požehnat". V létě proběhla tiskem zpráva, že Renault plánuje spolupráci na výrobě dronů na Ukrajině, firma to však oficiálně nikdy nepotvrdila.
Generální ředitel společnosti AvtoVAZ Maxim Sokolov reagoval na slova bývalého šéfa Renaultu o možném návratu příkře. Uplatnění opce Renaultu na návrat do kapitálu AvtoVAZ bude podle něj možné jen v případě, když francouzský koncern vrátí finanční prostředky investované do rozvoje závodu v období, kdy společnost nebyla mezi jejími akcionáři.
A když všechny investice Sokolov sečetl, vyšlo mu 112,5 miliardy rublů (asi 28 miliard Kč). "Vstupní cena tedy rozhodně nebude rovna výstupní ceně jednoho rublu," uzavřel.