Rusko zabralo známé automobilky. Co se dnes vyrábí místo škodovek nebo hyundaiů?

před 2 hodinami
Před více než třemi lety prakticky ze dne na den opustily zahraniční automobilky své ruské továrny v reakci na agresi na Ukrajině a zavedené mezinárodní sankce. Stálo je to desítky milionů a ztrátu důležitého trhu. Jednotlivé závody postupně převzaly domácí firmy a místo renaultů nebo BMW začala vznikat ruská a čínská auta. Podívejte se, co je se zahraničními automobilkami dnes.
Volkswagen, Škoda - Kaluga

Závod v Kaluze, stejně jako veškeré aktivity Volkswagenu v Rusku, odkoupila v roce 2023 firma Avilon, dnes známá jako AGR. Na místě, kde se kdysi vyráběly Škoda Rapid nebo Volkswagen Polo, tak dnes vznikají auta čínské značky Tenet. Nenechte se přitom zmást, jedná se o přeznačená SUV Chery Tiggo 4, Tiggo 7 a Tiggo 8. Značku Tenet přitom s čínským partnerem založila právě skupina AGR.

