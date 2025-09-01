Zemětřesení na českém trhu pokračuje. Končí další levné auto se spalovacím motorem

S cenou od 334 990 korun to bylo dlouhodobě jedno z nejlevnějších aut na trhu. Navíc ho bylo možné zadat do výroby, což se u některých konkurenčních modelů říct nedalo. Hyundai i10 teď ale končí, jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí českého zastoupení korejské automobilky David Pavlíček: "Výroba bude v tureckém výrobním závodu ukončena v listopadu."
Nástupce přitom mnoho zájemců o levné auto do města nepotěší, bude jím totiž elektrický Inster. Ten začíná na 599 990 korunách za čtyřmístnou verzi s dojezdem 327 kilometrů a výkonem 71 kW. Zájemci o levnější spalovací miniauto Hyundai tak mají zřejmě poslední šanci pořídit ho jako nové.
"Čeští zákazníci mohou u autorizovaných prodejců Hyundai vybírat ze skladových zásob, které čítají více než 100 vozů. Přímo do výroby ale již nové kusy zadávat nelze," vysvětluje Pavlíček.
Hyundai i10 může mít pod kapotou jeden ze tří motorů: základem je litrový tříválec se 46 kW, silnější dvanáctistovka má 58 kW. Oba motory jsou atmosférické a vyjma pětistupňového manuálu mohou mít i pětistupňový automatizovaný manuál, u něhož servomotory řadí jednotlivé stupně i řídí práci spojky. Nejsilnějším motorem je přeplňovaný litr T-GDI se 66 kW a pětistupňovou manuální převodovkou.
V aktuální nabídce skladových aut na webu českého zastoupení Hyundai jsou k dispozici všechny výbavy včetně akční verze GO!. Výjimkou je jen základní model Start, nejlevnější i10 je u dealerů ve výbavě Comfort i s bonusem na skladová auta za 334 990 korun.
Výbava obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s osmipalcovým displejem, zadní parkovací senzory a kameru, tempomat, elektrická přední okna nebo 14palcová kola s okrasnými kryty.
Zemětřesení mezi nejlevnějšími
Konec Hyundai i10 pořádně zamává s trhem nejlevnějších aut v Česku. Vypadne totiž aktuální trojka, levnější jsou už jen Mitsubishi Space Star a Kia Picanto. Jenomže Space Star se už od začátku roku nabízí jen ze skladových zásob a ty se samozřejmě tenčí. Ceny startují na 299 760 korunách.
Také Kia Picanto ve verzi za 319 980 korun patří do skladových zásob, protože pro nový modelový rok Korejci zdražili a jejich miniauto začíná na 344 980 korunách. Za tuto cenu jej zadáte do výroby.
Zdražily i další "stálice". Třeba Fiat Panda prošel modernizací, nově se jmenuje Pandina (to kvůli většímu modelu Grande Panda) a stojí od 359 900 korun. Mitsubishi Colt začíná na 369 960 korunách a Toyota Aygo X dostala v rámci faceliftu hybridní pohon. Její ceny zatím známé nejsou, stávající model s litrovým tříválcem začíná na 340 tisících korunách. U hybridu se dá očekávat mírné zvýšení ceny.
Do čela nejlevnějších aut v Česku, která je možné zadat do výroby, se tak dostává po delší době Dacia. Pětidveřový hatchback Sandero je možné koupit za 335 tisíc korun, a to buď s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 67 kW a manuální převodovkou, nebo se stejným motorem, ale uzpůsobeným na spalování LPG. Ve výbavě nechybí rádio, zadní parkovací senzory, tempomat, automatické stěrače, dálkové centrální zamykání nebo potkávací LED světla.