Vyčaruje prostor a umí jezdit (skoro) zadarmo. Proč chtít Volkswagen Caddy do zásuvky

Role Volkswagenu Caddy Maxi je jasná už od pohledu. Chce být plnohodnotnou náhradou rodinných MPV pro sedm osob, a (nebo) fungovat jako praktický pracant pro podnikatele.
V druhé generaci plug-in hybridního pohonu eHybrid II chce zaujmout i jinak než jen prostorem, slibuje totiž nečekaně nízkou spotřebu. Kombinuje benzinový motor 1.5 TSI EVO s elektromotorem a výrazně větší baterií.
Výsledkem je dojezd na elektřinu až 113 km, rychlejší nabíjení a úspornější provoz. Oproti minulé verzi plug-inu je ve všem výrazně lepší a efektivnější. Vždyť sám VW se chlubí, že dojezd se prodloužil dvakrát, nabíjení střídavým proudem je teď třikrát rychlejší a na 50kW rychlonabíječce doplní proud na 80 procent kapacity za půl hodiny.
Caddy Maxi eHybrid tak míří nejen na firmy a flotily, ale i na rodiny, které chtějí prostorný vůz schopný jezdit většinu času bez emisí, a přitom si zachovat jistotu spalovacího motoru pro delší cesty.
Exteriér: civilní vzhled
Z vnějšku není hybridní verze nijak výstřední, zvlášť v bílém laku, který evokuje tak trochu pracovní auto. Caddy je praktické a účelné, s charakteristicky vysokou střechou a dlouhou boční linií. Délka varianty Maxi zajišťuje opravdu obří vnitřní prostor. Odlišností od spalovací verze je v podstatě jen nabíjecí zásuvka a decentní označení "eHybrid". Zadní část je typicky hranatá a funkční, což oceníte při nakládání.
Uvnitř Caddy Maxi kombinuje standardy osobních modelů s praktičností užitkového vozu. Ve výbavě Style dostanete příjemné čalounění, digitální přístrojový štít a velký dotykový infotainment.
Kabina je plná odkládacích prostorů od poličky nad čelním sklem po hluboké kapsy ve dveřích. Posuvné dveře na obou stranách usnadní nástup i ve stísněných objemech a zadní víko otevírá přístup k obrovskému zavazadlovému prostoru. V případě složené třetí řady u modelu Maxi nabídne 1057 litrů, s plně obsazenými sedmi sedačkami je objem stále velmi slušný - konkrétně 446 litrů.
Sedmimístná konfigurace je pro prodlouženou variantu totiž standardem. Třetí řada sedadel je sice určena spíše pro děti nebo kratší přesuny dospělých, ale stále jde o užitečný bonus.
V hlavní roli eHybrid
Kombinace benzinové patnáctistovky o výkonu 85 kW a elektromotoru je vážně zajímavá. Nabízí nejen vyšší efektivitu, ale i tišší a kultivovanější chod. Největší změnou oproti předchozí generaci je baterie s využitelnou kapacitou 19,7 kWh, což znamená téměř dvojnásobný dojezd na elektřinu oproti starému Caddy PHEV (ten měl využitelných 10,6 kWh).
Systém zvládá pracovat v několika režimech. Jak čistě elektrickém, tak v hybridním, kdy se střídá upřednostnění spalovacího nebo elektrického motoru podle jízdních podmínek, lze i "schovat" elektřinu v akumulátoru na později, třeba do města, a na delší trase po dálnici využívat benzinový motor.
S plně nabitou baterií vám Caddy Maxi ukáže dojezd skutečně od zhruba 100 do 120 kilometrů v čistě elektrickém módu, záleží samozřejmě na řidičově stylu jízdy, topografii cesty a vnějších podmínkách.
Taková porce už pokryje většinu každodenních jízd bez nutnosti startovat benzinový motor. V EV režimu je Caddy navíc příjemné, nejen díky tichému chodu, ale i svižné akceleraci a dostatečnému výkonu.
Kombinovaná spotřeba paliva se může pohybovat mezi 0,5 a 7,5 l/100 km v závislosti na stylu jízdy, spotřeba elektromotoru se v praxi pohybuje okolo 20 kWh/100 km. Pokud tedy řidič jezdí denně hlavně kratší trasy, při pravidelném dobíjení je spotřeba benzinu skutečně minimální.
Velkým posunem je ale nabíjecí výkon. Vůz zvládá až 11 kW střídavým proudem (dříve 3,6 kW), což zkracuje dobu nabíjení z domácího wallboxu na zhruba dvě hodiny. Na cestách lze využít DC nabíjení až 50 kW, díky němuž doplníte energii na 80 % zhruba za půl hodiny. Je však otázkou, zda se to při cenách na rychlonabíječkách vyplatí.
Volkswagen se chlubí také tím, že baterii lze v případě nehody či poruchy opravit výměnou poškozeného modulu, místo aby bylo nutné měnit celý akumulátor.
Jízdní projev: klidný a plynulý, když chcete
Na elektřinu je Caddy Maxi PHEV tichý a příjemně pružný, což oceníte hlavně ve městě. I výkonově naprosto stačí, s krátkodobým maximem 85 kW od elektromotoru zvládá městské tempo zcela nenuceně. Přechody mezi elektromotorem a spalovacím režimem jsou hladké a bez cukání.
Při plném obsazení nebo s nákladem se projeví výhoda kombinovaného výkonu, kdy elektromotor pomáhá benzinu při akceleraci, takže auto nepůsobí těžkopádně. Podle technických údajů nabídne systémový výkon 110 kW a 350 Nm.
Konkurence a postavení na trhu
Caddy Maxi eHybrid II nemá na českém trhu hodně přímých konkurentů. Příliš mnoho rodinných MPV nebo dodávek s plug-in hybridním pohonem neexistuje, zvlášť takových, které kombinují prostorný interiér, dlouhý elektrický dojezd a schopnost se rychleji nabíjet. Volkswagen tak cílí na zákazníky, kteří by jinak museli volit mezi čistým elektromobilem a klasickým spalovacím MPV.
Volkswagen Caddy Maxi 1.5 PHEV
Motor: benzinový přeplňovaný čtyřválec, 1498 cm3 + elektromotor
Kapacita baterie: 19,7 kWh (využitelných)
Systémový výkon: 110 kW/150 koní
Točivý moment: 350 Nm
Převodovka: automatická šestistupňová (DSG)
Nejvyšší rychlost: 183 km/h
Průměrná spotřeba: 0,5-7,5 l / 100 km / 19,1 kW / 100 km
Rozměry (d / š / v): 4853 / 1855 / 1816 mm
Rozvor náprav: 2755 mm
Objem zavazadlového prostoru: 446 - 1057 - 3100 l
Max. hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu: 750 / 1500 kg
Cena modelu od: 1 074 900 Kč
A tak se ukazuje, že plug-in hybrid v MPV / dodávce nemusí být jen kompromisem. Nabízí dvojnásobný dojezd oproti předchůdci, rychlejší nabíjení a prostornost, kterou konkurence často nenabídne. Že značka technice věří, ukazuje i tím, že eHybrid II zabudovala vedle Caddy i do modelů Golf, Passat, Tiguan, Tayron a Multivan.
VW navíc láká na akční ceny. Testovaná varianta Maxi ve výbavě Style teď vyjde na 1 089 900 Kč (krátká je zhruba o 90 tisíc levnější), zatímco základní Caddy pouze s patnáctistovkou začíná už na 609 900 Kč.