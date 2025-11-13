Elektromobilita

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Every1 má minimalistický design bez ozdob.
Nemá působit roztomile, ale spíš sebevědomě. Zobrazit 20 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 1 hodinou
Na pražském výstavišti v Letňanech dnes startuje 7. ročník výstavy vozů na alternativní pohon e-Salon. Volkswagen tu ukazuje dva koncepty cenově dostupných elektroaut i novou generaci modelu T-Roc, který jako první z koncernu dostane full hybridní techniku.

Podle čeho si vybrat ten správný vůz? Jednatel společnosti Porsche Česká republika Jan Hurt má na věc originální pohled: Podle něj jsou na letošním e-Salonu hned dva druhy aut - taková, co v interiéru nevoní, a pak ta, co voní. "Naše auta všechna voní, přesvědčte se sami," nabádá přítomné novináře, kteří v předvečer zahájení e-Salonu dorazili na tradiční tiskovou konferenci značky Volkswagen.

Související

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Volkswagen ID. Unyx 08
7 fotografií

Tu letos zpestřila přítomnost šéfdesignéra značky Andrease Mindta, který před dvěma lety vystřídal ve funkci Jozefa Kabaně. Je to právě on, kdo stojí za prostým designem budoucího nejlevnějšího modelu značky s příznačným názvem Every1. "Když se podíváte na malá auta, většinou mají takový ten roztomilý výraz vykulené myšky. Naše je ale jiné, působí hrdě a silně," říká Mindt s tím, že na celé karoserii konceptu Every1 není jediná lišta nebo jiná ozdoba.

Takové maximálně jednoduché pojetí mimo jiné pomáhá stlačit výrobní náklady, takže auto pak lze nabídnout za cenu pod 20 tisíc eur, což je v současnosti zhruba 485 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že prodej malého elektro volkswagenu startuje až za dva roky, dost možná v té době půjde o jeden z nejlevnějších automobilů vůbec.

Dalšímu z vystavených vozů, konceptu ID.Cross, zase Mindt věští velkou budoucnost: "Jezdí na stejné platformě jako ID.Polo, má dokonce i stejný rozvor. Možná by vás nenapadlo, že má na délku pouhých 419 centimetrů," poukazuje Mindt na vyšší stavbu karoserie s mírně offroadovským vzezřením. "Bude sice o něco dražší než ID. Polo, ale je to pro nás velmi důležitý model," říká významně.

ID. Cross je premiéře blíž než menší Every1, do prodeje by měl přijít přesně za rok. Oba na e-Salonu vystavené koncepty se podle Mindta s budoucí sériovou verzí shodují z 80 procent.

Prvním z trojice cenově dostupných elektrických volkswagenů, který se dostane do prodeje, však bude ID. Polo. To by mělo za cenu od 25 tisíc eur (asi 610 tisíc korun) přijít do autosalonů už začátkem léta.

Související

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti

Renault Twingo (2025)
36 fotografií

Právě ID.Polo jako jediné však na letošním e-Salonu chybí, patrně z důvodu, že jeho podoba už je hotová a čeká jen na oficiální premiéru. Na nedávném autosalonu v Mnichově už se sériová verze publiku krátce ukázala, měla však na sobě maskovací fólii.

Nejatraktivnějším vozem z letošní expozice Volkswagenu na e-Salonu je nepochybně tmavěmodrý ID.3 GTX v limitované edici Fire+Ice, která odkazuje na legendární dvojkový Golf z roku 1990. Ten vznikl ve spolupráci se značkou sportovního oblečení Bogner.

Pro obě auta, tehdejší Golf i současné ID.3, je příznačný tmavě modrý lak s perleťovým efektem nebo modře lakované disky kol. Ale zatímco takto upravených golfů se kdysi vyrobilo 10 tisíc, speciální verze ID.3 vznikne v pouhých 1990 exemplářích.

V Letňanech se představí také nová generace městského SUV Volkswagen T-Roc, i když na e-Salonu vystavený exemplář jezdí atypicky na benzin. Je tu ale proto, že v příštím roce dorazí i jeho full hybridní verze, a bude to vůbec poprvé, co koncern Volkswagen takovou techniku nasadí do sériového auta.

Pro veřejnost je e-Salon přístupný od čtvrtka do neděle mezi 10. až 17. hodinou, poslední den zavírá výstava o hodinu dříve. Návštěvníci tu najdou například bateriovou nákladní Tatru Force e-Drive nebo studii elektrického kombi Škoda Vision O.

Prohlédnout si 20 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti
36 fotografií

Opravdu to funguje? Zkusili jsme dobít auto autem, výsledek nás trochu zaskočil

Opravdu to funguje? Zkusili jsme dobít auto autem, výsledek nás trochu zaskočil
9 fotografií

Nový Mercedes GLC byl na skok v Praze. Názorně ukázal, co znamená mít otevřený účet

Nový Mercedes GLC byl na skok v Praze. Názorně ukázal, co znamená mít otevřený účet
7 fotografií
Portál elektromobilita auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Volkswagen nová auta elektromobil Elektromobilita e-Salon

Právě se děje

před 11 minutami
Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

Modlitby za Duku. Lidé se mohou na Pražský hrad přijít rozloučit s kardinálem

V sobotu se uskuteční pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, a to za účasti zahraničních delegací i domácích hostů.
před 1 hodinou
"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci
3:58

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
před 1 hodinou
"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

"Roztrhnete ho napůl a máte červy dva." Obávaný predátor se může skrývat i v Česku

Texaské úřady vydaly neobvyklé varování: pokud narazíte na zvláštního hnědočerného červa s hlavou ve tvaru půlměsíce, rozhodně ho nezabíjejte.
před 1 hodinou
“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá
4:17

“Nevděční Ukrajinci.” Podpora napadené zemi se hroutí, klíčový spojenec rázně couvá

Přichází to v nejméně vhodný čas. Eroduje podpora ve státě, který je klíčovým hubem pro západní dodávky Ukrajině.
před 1 hodinou
Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske, verze dvě, ve Spartě nečaruje. Tlak na něj zmenšuje Trpišovského přešlapování

Priske byl při prvním pobytu ve Spartě nekompromisní. Teď kolem horké kaše kouč kličkuje.
před 1 hodinou
"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

"Připadala jsem si špinavě." Dva Češi popisují peklo, které přináší žloutenka

Začalo to jako obyčejná viróza, nakonec šlo o žloutenku typu A. Dva pacienti otevřeně promluvili o svých zkušenostech s nemocí, která se šíří Českem.
před 1 hodinou

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun
Prohlédnout si 20 fotografií
Šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt přijel do Prahy představit cenově dostupná elektroauta.
Volkswagen ID.Every1 bude stát méně než půl milionu korun, v prodeji se ho však dočkáme až za dva roky.
Další zprávy