Elektromobil pro každého. Volkswagen na e-Salon přivezl auto za půl milionu korun

Podle čeho si vybrat ten správný vůz? Jednatel společnosti Porsche Česká republika Jan Hurt má na věc originální pohled: Podle něj jsou na letošním e-Salonu hned dva druhy aut - taková, co v interiéru nevoní, a pak ta, co voní. "Naše auta všechna voní, přesvědčte se sami," nabádá přítomné novináře, kteří v předvečer zahájení e-Salonu dorazili na tradiční tiskovou konferenci značky Volkswagen.
Tu letos zpestřila přítomnost šéfdesignéra značky Andrease Mindta, který před dvěma lety vystřídal ve funkci Jozefa Kabaně. Je to právě on, kdo stojí za prostým designem budoucího nejlevnějšího modelu značky s příznačným názvem Every1. "Když se podíváte na malá auta, většinou mají takový ten roztomilý výraz vykulené myšky. Naše je ale jiné, působí hrdě a silně," říká Mindt s tím, že na celé karoserii konceptu Every1 není jediná lišta nebo jiná ozdoba.
Takové maximálně jednoduché pojetí mimo jiné pomáhá stlačit výrobní náklady, takže auto pak lze nabídnout za cenu pod 20 tisíc eur, což je v současnosti zhruba 485 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že prodej malého elektro volkswagenu startuje až za dva roky, dost možná v té době půjde o jeden z nejlevnějších automobilů vůbec.
Dalšímu z vystavených vozů, konceptu ID.Cross, zase Mindt věští velkou budoucnost: "Jezdí na stejné platformě jako ID.Polo, má dokonce i stejný rozvor. Možná by vás nenapadlo, že má na délku pouhých 419 centimetrů," poukazuje Mindt na vyšší stavbu karoserie s mírně offroadovským vzezřením. "Bude sice o něco dražší než ID. Polo, ale je to pro nás velmi důležitý model," říká významně.
ID. Cross je premiéře blíž než menší Every1, do prodeje by měl přijít přesně za rok. Oba na e-Salonu vystavené koncepty se podle Mindta s budoucí sériovou verzí shodují z 80 procent.
Prvním z trojice cenově dostupných elektrických volkswagenů, který se dostane do prodeje, však bude ID. Polo. To by mělo za cenu od 25 tisíc eur (asi 610 tisíc korun) přijít do autosalonů už začátkem léta.
Právě ID.Polo jako jediné však na letošním e-Salonu chybí, patrně z důvodu, že jeho podoba už je hotová a čeká jen na oficiální premiéru. Na nedávném autosalonu v Mnichově už se sériová verze publiku krátce ukázala, měla však na sobě maskovací fólii.
Nejatraktivnějším vozem z letošní expozice Volkswagenu na e-Salonu je nepochybně tmavěmodrý ID.3 GTX v limitované edici Fire+Ice, která odkazuje na legendární dvojkový Golf z roku 1990. Ten vznikl ve spolupráci se značkou sportovního oblečení Bogner.
Pro obě auta, tehdejší Golf i současné ID.3, je příznačný tmavě modrý lak s perleťovým efektem nebo modře lakované disky kol. Ale zatímco takto upravených golfů se kdysi vyrobilo 10 tisíc, speciální verze ID.3 vznikne v pouhých 1990 exemplářích.
V Letňanech se představí také nová generace městského SUV Volkswagen T-Roc, i když na e-Salonu vystavený exemplář jezdí atypicky na benzin. Je tu ale proto, že v příštím roce dorazí i jeho full hybridní verze, a bude to vůbec poprvé, co koncern Volkswagen takovou techniku nasadí do sériového auta.
Pro veřejnost je e-Salon přístupný od čtvrtka do neděle mezi 10. až 17. hodinou, poslední den zavírá výstava o hodinu dříve. Návštěvníci tu najdou například bateriovou nákladní Tatru Force e-Drive nebo studii elektrického kombi Škoda Vision O.