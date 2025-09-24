Přímo mezi Karoq a Kodiaq. Čínské SWM maskuje původ Itálií, rychlost odmění slevou

Na první pohled to nevypadá, ale SWM G1 Pro není žádný prcek. S délkou 4670 mm a rozvorem náprav nataženým na 2750 mm výrazně přerůstá Škodu Karoq, je větší než Dacia Bigster a pomalu se blíží Škodě Kodiaq. Patrně právě rumunské SUV bude asi nejpřirozenějším soupeřem. I proto, že ani SWM neumí nabídnout sedm míst k sezení, má ale 570litrový zavazadlový prostor.
A pod podlahou dokonce plnohodnotnou rezervu, což je něco, co se dnes už příliš nenosí. Prý jde ale z auta vyndat a trochu tak zvětšit objem kufru. Sedadla se sklápí do roviny, nicméně tak, že nejprve musíte vyklopit sedák, pak až sklopit opěradla.
SWM představuje model G1 Pro jako výrazný facelift modelu G1F. Zvenku jsou rozdíly minimální, auto vyrobené v Číně skupinou Shineray - mateřským koncernem SWM - se tak nadále chlubí sportovněji laděnými detaily karoserie. Přední část vzdáleně připomíná modely Dodge, vzadu lze zase trochu vidět některé starší mercedesy. Design auta dělal Řek Sotiris Kovos, který na přelomu století navrhl třeba první Toyotu Yaris nebo Lexus SC 430.
Hlavní rozdíl oproti G1F je vidět v interiéru, tam auto udělalo skutečně velký skok vpřed. Před řidičem už není klasická kaplička vyplněná obrazovkou, ale pouze tenký 8,8palcový displej. Středový panel nově tvoří 14,9palcová obrazovka s připojením Apple CarPlay i Android Auto a komunikací v čeština. Ta bude implementovaná v řádu dnů.
Startovací tlačítko je trochu utopené na středovém tunelu nad bezdrátovým nabíjením chytrých telefonů. Klasických tlačítek je minimum, na středovém tunelu jsou ale čtyři kolébkové přepínače třeba pro nastavování klimatizace. Volič automatické převodovky se přemístil pod volant. Ten je dvouramenný a má stále klasická tlačítka.
Celkově je posun v interiéru citelný (byť pokud přesednete do aut jiných čínských značek, rozvržení palubní desky u nich bývá podobné), ačkoliv některé materiály by si nadále zasloužily lepší kvalitu. Kam ruka dosáhne, snažili se Číňané použít měkčené plochy, i když potažené umělou kůží. Na rozdíl od jiných čínských aut se vpředu nesedí tolik vysoko, sedačky pro změnu hlavně vzadu jsou ale docela měkké. Netradičně pak působí elektrické vnitřní kliky dveří.
Pod kapotou je nově přeplňovaná benzinová patnáctistovka se 133 kW výhradně se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Oboje si SWM půjčuje od čínského Changanu. Papírově si auto řekne o 7,3 l/100 km, dynamické parametry zatím chybí.
Klíčová pro úspěch na českém trhu - a že by SWM chtělo ročně prodat 300 až 500 těchto aut - bude samozřejmě cena. Ta základní je 759 tisíc korun, nicméně jde o zaváděcí cenu pro prvních sto zákazníků. Je v ní zahrnuta pětiletá záruka s omezením na 100 tisíc kilometrů (za příplatek se dodává i na sedm let bez omezení nájezdu), první servis a asistenční služby napříč Evropou.
Oproti původní G1F jde o poměrně citelný cenový skok o 145 tisíc korun, SWM ale cenu ospravedlňuje bohatou výbavou. Ta obsahuje kromě soustavy displejů také kožený vyhřívaný volant, vyhřívaná a chlazená přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, automatickou klimatizaci, 360stupňovou kameru, přední, boční a zadní parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, sledování mrtvých úhlů nebo 18palcová litá kola.
Bez příplatku jsou i metalické laky, volit lze ze čtyř barev. Páté je základní bílé lakování. V ceně se volí také černý nebo krémový interiér.
Základní Dacia Bigster pro srovnání začíná na 549 900 korunách, ale s chudší výbavou. Nejlevnější Škoda Karoq stojí od 699 tisíc korun, Kodiaq pak od 995 tisíc korun.
Značka SWM
SWM je původně italská motocyklová značka založená v roce 1971, která zkrachovala o třináct let později. Obnovení se dočkala v roce 2014 za pomoci kapitálu čínské skupiny Shineray. Výroba motorek zůstala v Itálii v někdejší továrně jiné značky Husqvarna. Zároveň v roce 2014 založila skupina Shineray prostřednictvím společného podniku s Brilliance automobilovou divizi SWM. Prvním modelem se stalo o dva roky později SUV X7. Designové ústředí má značka v Miláně, vyrábí ale v Číně. V Česku nabízí od letošního roku i s modelem G1 Pro celkem tři modely, nejlevnější je typ G3F Tiger s cenou od 499 tisíc korun. Za osm měsíců prodalo SWM v Česku podle Svazdu dovozců automobilů 47 aut.
Pár desítek kusů si automobilka drží v centrálním skladu, z Číny pak auto putuje do Evropy tři až čtyři měsíce od vytvoření konfigurace a zadání do výroby. Dohromady má zatím SWM v Česku 11 prodejních a 14 servisních míst, do konce roku by rádo mělo 20 prodejních míst a také odstartovalo budování dealerské sítě na Slovensku.