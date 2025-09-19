Cena se zdá být velmi dobrá. Čínské Chery vtrhlo do Česka se třemi modely

Pokud se někdy v minulosti psalo o značce Chery, pak obvykle v souvislosti s nepovedenými kopiemi evropských aut. Historii má ostatně velmi mladou, vznikla teprve v roce 1997. To byl rok, ve kterém se v Mladé Boleslavi už naplno rozjela výroba novodobé Octavie.
Od té doby se ale hodně změnilo, Chery dnes patří k největším světovým značkám a její vozy se prodávají ve 115 zemích.
Střet Chery s domácí značkou bude patrně nevyhnutelný, i když na čtvrteční slavnostní akci ve středočeských Voděrádkách nepadlo o konkurenci ani slovo. Trojice SUV, která do začátku na český trh přijela, má však i mezi škodovkami své protějšky: Nejmenší Tiggo 4 s délkou 4298 milimetrů zhruba odpovídá Škodě Kamiq, větší Tiggo 7 a jeho 4505 mm v délce ujíždí Škodě Karoq (4382 mm), sedmimístné Tiggo 8 (4,7 m) má pak stejně dlouhého konkurenta ve Škodě Kodiaq.
Na rozdíl od škodovek jezdí v Česku nabízené modely Chery výhradně na benzin, na druhou stranu jsou všechny v nabídce i jako hybridy nebo plug-in hybridy.
Nejmenší Chery Tiggo 4 se ostatně v jiné než hybridní verzi vůbec nenabízí. Jeho 1,5 litrový motor doplněný elektromotorem pohání přední kola, spotřeba podle WLTP dosahuje 5,3 l/100 km, dojezd na jednu nádrž je 950 km. Na přístrojové desce najdeme dvojici propojených displejů, kufr má objem 430 až 1190 litrů. K dispozici budou dvě verze výbavy, Comfort za 599 tisíc, Premium za 699 tisíc Kč.
Střední Tiggo 7 je ve verzi ICE bez jakékoliv elektrifikace, tedy i bez v Evropě obvyklé mild-hybridní techniky. Základem je přeplňovaný čtyřválec 1,6 spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Nabízí se ve výbavách Comfort nebo Luxury (pohon předních kol) a Unique AWD (pohon všech kol). Interiér se pyšní 24,6palcovým zakřiveným duálním displejem, audiosystémem Sony, bezdrátovým nabíjením a volitelně odvětrávanými koženými sedadly. Objem zavazadelníku se pohybuje od 500 do 1305 litrů. Ceny Tiggo 7 ICE začínají na 699 000 (Comfort), 749 000 (Luxury) a 869 000 (Unique AWD).
Tiggo 7 je současně v nabídce i jako plug-in hybrid, který čistě na elektřinu zvládne ujet 90 kilometrů. Jeho 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec doplňují dva elektromotory, celkový výkon dosahuje 279 koní. Udávaná spotřeba je 6 l/100 km (v případě vybité baterie), kombinovaný dojezd pak 1200 kilometrů. Cena ve verzi Unique je 939 tisíc korun.
Sedmimístné Tiggo 8 je, stejně jako menší "sedmička", v nabídce bez jakékoliv elektrifikace i jako plug-in hybrid. Motorizace jsou v obou případech shodné, ceny začínají na 899 000 Kč (spalovací verze ICE), respektive 1 039 000 Kč (PHEV).
Na auta poskytuje Chery sedmiletou záruku do najetí 150 tisíc kilometrů, na baterii pak 8 let nebo 160 tisíc km. Servisní interval je pro všechny vozy 1 rok nebo 15 tisíc km.
Chery v Česku zastupuje kazašská společnost Astana Motors, která je ve své domovině největším prodejcem aut. Všechny nabízené modely jsou vyrobeny v Číně, ze Šanghaje do slovinského přístavu Koper plují lodí 45 dní.
Vozy Chery jsou do začátku v nabídce osmi dealerů rozesetých po celé České republice, do konce příštího roku má jejich počet stoupnout na 26. Financování nákupu probíhá ve spolupráci s ČSOB, banka do začátku nabízí nízkou roční úrokovou sazbu od 1,99 procenta.