Cena se zdá být velmi dobrá. Čínské Chery vtrhlo do Česka se třemi modely

Chery do začátku ořivezlo do Česka tři modely SUV různé velikosti, brzy však přibude ještě vlajková loď Tiggo 9.
Slavnostní uvedení na trh ve středočeských Voděrádkách zpestřovali robotičtí psi.
Oči jim svítily modře...
... a uměli i panáčkovat. Jako přátelé člověka však nepůsobili. Zobrazit 37 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
před 3 hodinami
Vypadá to, že se vstupem na český trh to jedna z největších čínských automobilek myslí vážně. Kromě nízkých cen nabídne i rozsáhlou dealerskou síť, která je pro úspěch na trhu nezbytná.

Pokud se někdy v minulosti psalo o značce Chery, pak obvykle v souvislosti s nepovedenými kopiemi evropských aut. Historii má ostatně velmi mladou, vznikla teprve v roce 1997. To byl rok, ve kterém se v Mladé Boleslavi už naplno rozjela výroba novodobé Octavie.

Od té doby se ale hodně změnilo, Chery dnes patří k největším světovým značkám a její vozy se prodávají ve 115 zemích.

Střet Chery s domácí značkou bude patrně nevyhnutelný, i když na čtvrteční slavnostní akci ve středočeských Voděrádkách nepadlo o konkurenci ani slovo. Trojice SUV, která do začátku na český trh přijela, má však i mezi škodovkami své protějšky: Nejmenší Tiggo 4 s délkou 4298 milimetrů zhruba odpovídá Škodě Kamiq, větší Tiggo 7 a jeho 4505 mm v délce ujíždí Škodě Karoq (4382 mm), sedmimístné Tiggo 8 (4,7 m) má pak stejně dlouhého konkurenta ve Škodě Kodiaq.

Na rozdíl od škodovek jezdí v Česku nabízené modely Chery výhradně na benzin, na druhou stranu jsou všechny v nabídce i jako hybridy nebo plug-in hybridy.

Nejmenší Chery Tiggo 4 se ostatně v jiné než hybridní verzi vůbec nenabízí. Jeho 1,5 litrový motor doplněný elektromotorem pohání přední kola, spotřeba podle WLTP dosahuje 5,3 l/100 km, dojezd na jednu nádrž je 950 km. Na přístrojové desce najdeme dvojici propojených displejů, kufr má objem 430 až 1190 litrů. K dispozici budou dvě verze výbavy, Comfort za 599 tisíc, Premium za 699 tisíc Kč.

Střední Tiggo 7 je ve verzi ICE bez jakékoliv elektrifikace, tedy i bez v Evropě obvyklé mild-hybridní techniky. Základem je přeplňovaný čtyřválec 1,6 spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Nabízí se ve výbavách Comfort nebo Luxury (pohon předních kol) a Unique AWD (pohon všech kol). Interiér se pyšní 24,6palcovým zakřiveným duálním displejem, audiosystémem Sony, bezdrátovým nabíjením a volitelně odvětrávanými koženými sedadly. Objem zavazadelníku se pohybuje od 500 do 1305 litrů. Ceny Tiggo 7 ICE začínají na 699 000 (Comfort), 749 000 (Luxury) a 869 000 (Unique AWD).

Tiggo 7 je současně v nabídce i jako plug-in hybrid, který čistě na elektřinu zvládne ujet 90 kilometrů. Jeho 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec doplňují dva elektromotory, celkový výkon dosahuje 279 koní. Udávaná spotřeba je 6 l/100 km (v případě vybité baterie), kombinovaný dojezd pak 1200 kilometrů. Cena ve verzi Unique je 939 tisíc korun.

Sedmimístné Tiggo 8 je, stejně jako menší "sedmička", v nabídce bez jakékoliv elektrifikace i jako plug-in hybrid. Motorizace jsou v obou případech shodné, ceny začínají na 899 000 Kč (spalovací verze ICE), respektive 1 039 000 Kč (PHEV).

Na auta poskytuje Chery sedmiletou záruku do najetí 150 tisíc kilometrů, na baterii pak 8 let nebo 160 tisíc km. Servisní interval je pro všechny vozy 1 rok nebo 15 tisíc km.

Chery v Česku zastupuje kazašská společnost Astana Motors, která je ve své domovině největším prodejcem aut. Všechny nabízené modely jsou vyrobeny v Číně, ze Šanghaje do slovinského přístavu Koper plují lodí 45 dní.

Vozy Chery jsou do začátku v nabídce osmi dealerů rozesetých po celé České republice, do konce příštího roku má jejich počet stoupnout na 26. Financování nákupu probíhá ve spolupráci s ČSOB, banka do začátku nabízí nízkou roční úrokovou sazbu od 1,99 procenta.

Prohlédnout si 37 fotografií
 
