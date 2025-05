Zažili jsme představení nové značky v Číně. Má bizarní jméno a neuvěřitelné kulisy

Ještě nedávno rostly nové čínské značky jako houby po dešti, ještě rychleji však zanikaly. Jak ale dobře ilustruje i šanghajský autosalon, raketový růst neznámých jmen se v poslední době výrazně zpomalil. Jednu z výjimek teď představuje Chery Automobile. Ta v domovském Wu-chu odhalila značku Lepas. A i z jednoduchého představení udělají v Číně pompézní akci.

Už když přijíždíme k prezentační budově, překvapí její velikost. Na premiéry nových aut v podobných prostorech už dávno nejsme zvyklí. Skoro by se hodilo použít slogan z Jurského parku: "Na ničem jsme nešetřili."

Interiér sálu, kde Chery odhalilo novou značku Lepas, připomíná trochu český "kulturák" na steroidech. Čekáte jen, kdy ze zákulisí vyběhne nějaká hvězda lokální populární hudby, místo toho ale přiběhne umělou inteligencí vytvořený levhart. Sál má odhadem vyšší stovky míst pro sezení hostů, zaplněné jsou ale na slavnostní premiéře sotva dvě třetiny z nich.

Přesto to řečníky, kterými jsou nejvyšší představitelé nejen Lepasu, ale i mateřské Chery Automobile, neodrazuje. Zatímco šéfové velkých evropských značek dávají v Šanghaji prezentační proslovy v čínštině, tady je naopak Číňané dělají v angličtině. Ještě před několika roky skoro nemyslitelná věc.

Je z toho cítit, že Chery se snaží ještě více orientovat na exportní trhy. Už dnes jde o největšího vývozce aut z Číny a loni se vyšplhal na páté místo i na domácím čínském trhu. Lepas se tak přidá k Omodě a Jaecoo, které do Evropy přišly loni, založené přitom byly teprve před třemi roky.

Mimochodem zástupci Chery potvrdili, že Lepas přijde i do Česka, patrně v roce 2026. Více podrobností ale zatím zveřejněno nebylo. Ambice nicméně nejsou vůbec malé. Z ničeho by značka chtěla během tří let prodávat celosvětově půl milionu aut ročně. Ve stejném horizontu chce mít pokrytých 89 trhů a provozovat na 1200 showroomů, tedy včetně těch v Česku.

Zahajovací show na monumentálním pódiu ale jako kdyby za ambicemi malinko zaostávala. Lepas má být značka pro mladé a na módu a design zaměřené zákazníky. Kolem jediného auta, které na pódium přijelo, to mají dokazovat dohromady čtyři modelky a modelové v barevném oblečení. Celé to ale působilo spíše krkolomně a vzhledem k velikosti pódia show úplně zapadla.

Lepas L8, největší model z nabídky, je nakonec jediným skutečným autem na celé zahajovací "párty". Menší modely L6 a L4 stojící v předsálí, ovšem důsledně obklopené vždy jednou modelkou a jedním modelem, jsou jen makety. Propracované, ale pořád jen makety.

Pokud se podíváte na portfolio Chery Automobile, asi vás v jednu chvíli napadne, jestli už těch značek není moc. Chery, Omoda, Jaecoo, iCar, Exeed, Luxeed, Jetour, Himla a nově tedy Lepas. Podobnou otázku položí z pódia i prezident divize Chery pro mezinárodní trhy Zhang Guibing.

Nepřekvapí, že po obšírném vysvětlení vyplyne, že naopak Chery Lepas potřebuje. Ve zkratce proto, že s aktuální modelovou nabídku naráží na strop prodejního potenciálu a nedokáže pokrýt všechny typy zákazníků. Především ty mladší chtějící auta se stylovějším designem. Čínské uvažování je trochu jiné než to evropské, což platí i pro cenotvorbu. Konkrétní sumy zatím nepadly, ale nemají se odvíjet od image dané značky a jejího postavení na trhu, nýbrž velikosti auta. Podle toho, co zákazník za své peníze skutečně dostane.

Inspirací nejen názvu, ale i designu - včetně světel s písmenem V - byl levhart (anglicky leopard). Jméno Lepas je pak složené ze slov "leopard" a "passion". Mimochodem umělou inteligencí generovaný levhart se po obrazovce během večera prošel hned několikrát.

Portfolio se aktuálně skládá z kompaktního modelu L4, středně velkého modelu L6 a velkého modelu L8. Všechno jsou to samozřejmě SUV s benzinovým, plug-in hybridním nebo plně elektrickým pohonem. U toho největšího lze například úplně položit všechna sedadla, případně na zadních sedadlech vytvořit i pojízdné kino. Do roku 2027 přijede ale i městské elektrické SUV a dva sedany opět s benzinovým, plug-in hybridním i plně elektrickým pohonem.

Na závěr ještě jedna zajímavost. Jenom pár dnů po akci nechalo Chery vybrané novináře modely Lepas krátce otestovat na testovacím polygonu značky. Šlo o největší model L8, který, ač na stejných základech, chová se přece jen o trochu jinak než standardní SUV Chery Tiggo 7. Auto bylo výrazně měkčí, šlo poznat, že jde stále ještě o předsériový prototyp. Místa hlavně vzadu je ale v autě skutečně hodně.