Prodáváme ojetinu přes internet. Jak to funguje? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Internetové autotržiště Carvago už umožňuje nákup ojetého auta online. Jak to funguje, si redakce Aktuálně.cz nedávno vyzkoušela. Na podzim přišla platforma s další novinkou, prodejem auta přes internet. „Bez starostí, dohadování, za nejlepší cenu a rovnou z gauče,“ uvozuje internetový prodej ojetiny. Je to opravdu tak snadné, a navíc výhodné? Rozhodli jsme se to vyzkoušet.

Aby byl pokus co nejautentičtější, prodávat přes internetové autotržiště chceme vlastní rodinný vůz autora textu, šedou Škodu Scala s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 85 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Vyrobená byla v roce 2019, měla jediného majitele a už stihla najet necelých 106 tisíc kilometrů. Pětidveřový hatchback je ve vyšší výbavě Style a má sadu letních i zimních gum na originálních litých kolech.

Tolik k základní charakteristice prodávaného vozu, o který by čistě papírově mohl být zájem. Carvago auto nabízí formou aukce více než dvou tisícům subjektů ve střední a západní Evropě, což by mělo vést k tomu, že prodávající za něj dostane nejlepší možnou cenu, protože jej naráz nabídne většímu množství zájemců.

Všechny informace o autě prodávající musí uvést do formuláře, který začíná zadáním VIN. Systém si díky tomu sice základní parametry jako rok výroby, typ vozu nebo jeho motorizaci umí doplnit sám, věci jako nájezd nebo úroveň výbavy jsou ale na vyplnění prodávajícím. Zadávání informací je intuitivní, rozhraní poměrně jasně deklaruje, jaké informace chce po prodávajícím uvést. Zároveň ale bez jejich zadání nepustí ve vyplňování formuláře dál.

Výbava se vybírá z předem sestaveného seznamu nejběžnějších a nejčastěji poptávaných prvků. A pokud by prodávaná ojetina měla nějaké nadstandardní prvky mimo uvedený seznam - například tažné zařízení, prodlouženou záruku nebo sadu zimních či letních pneumatik navíc -, v dalším kroku může prodávající všechny tyto položky uvést.

Spolu s tím se zadává i popis stavu prodávaného vozu: bylo-li bourané nebo má-li nějaké oděrky na karoserii. Zároveň se Carvago ptá rovněž na to, jestli je jeho vlastnictví třeba zatíženo půjčkou, kterou majitel splácí. Vše je ale řešeno jasně podanými otázkami s prostým výběrem "ano, nebo ne". Platí také nadále, že zadávání těchto informací je jednoduché a nikdo by s ním neměl mít problém.

Pozor na fotky

Největší překážkou může být nahrávání fotografií, které je posledním krokem před tím, než se auto dostane do aukce, respektive samotné pořízení fotografií v požadovaném formátu. Carvago upozorňuje, že je potřeba dbát na to, aby auto nebylo špinavé a fotky nebyly rozmazané nebo tmavé, což by mohlo snížit konečnou cenu. Zvlášť se fotí exteriér, interiér, kola a pneumatiky, případně také věci jako technický průkaz, klíčky nebo poškození vozu.

Carvago má přesně specifikované, z jakých úhlů chce fotografie prodávaného vozu v systému mít, doporučeno je také fotit snímky na šířku. Doporučovali bychom proto zadat nejprve požadované informace a rozpracovaný postup si uložit až do chvíle, než přijde na nahrávání fotek.

Prodávající si tím ušetří řadu nepříjemností: třeba by vůz nafotil jen z některých úhlů nebo by mu některé detaily chyběly úplně. Carvago také umožní otevřít si formulář se specifikací fotek rovnou v telefonu - počítá se s tím, že prodávající ho bude fotit právě mobilem, případně ho bude mít po ruce spíše než počítač.

Zároveň systém nepustí kartu vozu ke kontrole, pokud v ní nejsou nahrány všechny požadované snímky exteriéru, interiéru a kol. Naopak bez dodatečných fotek třeba klíčů nebo technického průkazu se obejde a do prodeje ho pustí. Teoreticky by ale jejich absence mohla v očích nakupujících opět snížit cenu automobilu.

Výsledek do tří pracovních dnů

Tím je proces zadávání vozu do systému Carvago dokončen (a pokud máte správné fotky a znáte všechny údaje, celé to zabere doslova pár minut), byť ještě autotržiště musí prověřit zadané údaje. Pokud ale nenajde zjevné pochybení, pustí auto do aukce, o jejímž termínu zahájení přijde prodávajícímu SMS. Aukce trvá tři pracovní dny a na jejím konci zájemce může, ale také nemusí nabízenou částku přijmout. Rozhodnutí ale musí učinit do 48 hodin od konce aukce.

V našem případě začala aukce ve čtvrtek, v úterý odpoledne jsme tak dostali její výsledek - e-mailem i SMS. Škoda Scala oslovila celkem 121 zájemců, výsledná cena pak byla 335 tisíc korun. Zajímavé je tuto skutečnost porovnat s odhadem, který každý prodávající ve vyplňování karty zadává. Náš odhad byl 350 tisíc korun, až tolik od reality se tedy neodlišoval.

Odpovídá to také aktuálním cenám, za které se Scaly s nájezdem přes sto tisíc kilometrů, minimálně v české inzerci, prodávají.

Nabídku jsme nakonec odmítli, auto prodávat nechceme. Co by se ale dělo, pokud bychom na nabídku kývli? "Pokud zákazník s cenou souhlasí, pošleme k němu technika, který auto kompletně prohlédne a vypracuje zprávu pro obchodníka. Když realita odpovídá zadaným údajům, auto od zákazníka vykupujeme a prodáváme zájemci," vysvětloval před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitel Carvago Jakub Šulta.

Podobně jako u nákupu pak platí, že od prodávajícího ho vykupuje Carvago, které jej pak prodává zájemci. Pokud je zákazník s částkou spokojen, za technickou prohlídku, kterou platforma provede na místě určeném prodávajícím, si účtuje 1990 korun, zbylá částka už jde plně za prodávajícím.

Výhody online aukce

Proč tedy při prodeji auta využít online aukci? Například kvůli tomu, že s vámi jako prodávajícím nikdo nebude smlouvat o ceně. Částka z aukce je jasně daná a je jen na prodávajícím, jestli ji přijme, nebo ne. Vyhnete se také tomu, že vám při zadání auta do běžné inzerce budou několikrát denně volat bazary a snažit se auto vykoupit za nižší než avizovanou sumu. Odpadá také "nutnost" objet několik bazarů, aby prodávající zjistil nejlepší cenu.

Pomoci může podobná služba i jedincům, kteří se v autech tolik nevyznají, případně úplně neznají zákonitosti trhu s výkupem vozidel. Celou cestu až k odvozu auta novému majiteli totiž výrazně zjednoduší. Opět se tím vracíme k tomu, že během tří pracovních dnů vidíte částku, za kterou je někdo ochotný vaše auto vykoupit. Nezkušený jedinec tak může být ušetřený různých triků autobazarů nebo i jednotlivců, které jsou ne vždy zcela korektní a jejichž cílem je maximálně snížit cenu auta.

Dodejme ještě, že výkup vozů má svá jistá pravidla a omezení. Například Carvago vykupuje auta maximálně patnáct let stará a s nájezdem do 250 tisíc kilometrů. "Statisticky 95 procent z nich má opravy po havárii zdokumentované prostřednictvím pojišťoven a značkových servisů," vysvětlil Šulta tento limit.