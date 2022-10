Auto jako potraviny nebo elektronika. Vyzkoušeli jsme nákup ojetiny přes internet

Vyberete zboží, dáte do košíku, zaplatíte a pak už jen čekáte, až pošťák nebo kurýr přepravní služby zazvoní a balíček přiveze. Tak nějak funguje nákup zboží - od potravin přes oblečení až třeba po elektroniku - v internetových obchodech. A podobně už nějakou dobu můžete koupit také ojeté auto. Redakce Aktuálně.cz vyzkoušela, jak nákup takové ojetiny přes internet vlastně probíhá.

Internetové autotržiště Carvago funguje úplně stejně jako kdejaký jiný e-shop se zbožím. Vyberete si auto, přidáte ho do košíku, zaplatíte a čekáte, až vám jej dovezou na zvolenou adresu, případně na místo, kde si ho vyzvednete. Carvago tvrdí, že nabízí jen prověřené vozy z různých koutů Evropy. "V naší nabídce naleznete pouze vozy do stáří dvanácti let a nájezdu 175 tisíc kilometrů," říká mluvčí společnosti Carvago Jan Vavřík.

V době tvorby tohoto textu jich bylo přes 700 tisíc s cenou od necelých 60 tisíc do zhruba 13 milionů korun ze čtrnácti evropských zemí. "V zemích, ze kterých auta nabízíme, denně analyzujeme kolem šesti milionů inzerátů a zařazení do naší nabídky čeká pouze deset až patnáct procent vozů, které filtrujeme podle dostupných informací o něm či prodejci. Vliv na nezařazení do nabídky mají také třeba chybějící informace, které pokládáme za podstatné," vypočítává mluvčí autotržiště.

Vzhledem k velikosti nabídky používá Carvago doporučovací ukazatel, který vyhodnocuje parametry automobilu v poměru k ceně. U každého auta je tak vidět hodnocení atraktivity nabídky. Někdy se může zdát hodnocení zprvu nelogické, protože dvě na první pohled totožná auta s podobným nájezdem mají každé jiné hodnocení výhodnosti. "Totožné vozy podobného nájezdu a základní specifikace mohou mít dílčí rozdíly v doplňkové výbavě, náš algoritmus vyhodnocuje všechny informace obsažené v inzerátu a napovídá zákazníkům, zda se jedná o zajímavou nabídku vzhledem k ceně, či nikoliv," vysvětluje Vavřík.



V našem modelovém případě jsme poptávali Octavii třetí generace po modernizaci (rok výroby 2017 a výš) s karoserií kombi, naftovým motorem, automatickou převodovkou a cenou kolem půl milionu korun.

První volba padla na tmavé kombi z Německa ve výbavě Style a s naftovým dvoulitrem TDI o výkonu 110 kW. Najeto mělo auto dle inzerátu necelých 60 tisíc kilometrů. Jednou z prvních věcí, co nás před koupí zajímala, byla služba CarAudit. Ta bude pro řadu zájemců o koupi auta online možná vůbec nejdůležitější. Stojí 1990 korun a platí se jako první věc, když si auto zákazník vybere. V podstatě se jedná o fyzickou prověrku auta v zemi, kde je nabízeno. Ať už se auto nachází ve Španělsku, nebo ve Švédsku, cena zůstává stejná. Carvago tak chce předejít tomu, že by zákazník dostal auto nabourané nebo s nějakými skrytými vadami. A kryje tím vlastně i samo sebe.

Zákazník v Česku totiž neuzavírá kupní smlouvu se zahraničním prodejcem, ale přímo s Carvagem. To auto od prodejce vykoupí, a nový majitel si tak kupuje auto od autotržiště. Ze zákona má navíc majitel 14 dní na odstoupení od smlouvy a vrácení auta bez udání důvodu. Třeba jen proto, že zjistí, že mu nevyhovuje jeho ergonomie nebo třeba projev motoru.

"Fakt, že nabízená auta nevlastníme, a zároveň poskytujeme našim zákazníkům záruky a garance, znamená, že je v našem zájmu doporučovat a prodávat jen taková auta, která za to stojí a není u nich předpoklad skryté vady, opravy či jiných zásahů, které by měly vliv na funkčnost vozu," vysvětluje Vavřík.

Nutno podotknout, že celý proces nákupu auta je zákazníkovi v průběhu koupě jednoduše vysvětlován. V tabulce rovněž celou dobu vidí všechny dílčí a celkové náklady, které za auto a věci s ním spojené zaplatí.

Nám tabulka "se vším všudy" ukazovala celkovou cenu včetně všech poplatků na úrovni 515 tisíc korun. V ceně byla vedle hodnoty samotného vozu a zmíněného CarAuditu zahrnuta dovozová STK za 4490 korun, správní poplatek ve výši 800 korun, registrace vozu za 1990 korun a konečně také dovoz vozu.

Ten je možný na zvolenou adresu, případně na některé odběrné místo - takzvaný pick-up point. Těch je deset v sedmi zemích: Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Itálii a Rumunsku. Tam Carvago logicky také působí. My jsme zvolili dovoz na adresu do pražského Karlína, který by dle propočtů firmy vyšel na 10 742 korun.

Jenomže když už jsme "naši" Octavii vybrali a zadali CarAudit, přišlo Carvago po komunikaci s prodejcem ještě před jeho provedením na to, že je auto v Německu v nevyhovujícím stavu. Začalo tedy další hledání.

Po nějaké chvíli jsme narazili na tmavé kombi, které bylo do provozu uvedeno v dubnu 2018. Nacházelo se opět v Německu, najeto mělo 108 448 kilometrů a stálo 490 490 korun (i s poplatky za dovoz nebo přihlášení zhruba 511 tisíc korun). Výbava označená jako Clever sice v Česku v nabídce nikdy nebyla, její obsah ale vypadal víc než slušně.

Zadali jsme tedy provedení CarAuditu a čekali, co se bude dít dál. V pátek 16. září přišla SMS zpráva, že objednávka byla přijata. Následovaly ještě další zprávy, které informovaly o tom, že někdo právě prověřuje historii vybraného auta, a následně o vyslání technika, který ho zkontroluje. Odpoledne pak přišel telefonát: "Dobrý den, prověřili jsme vámi vybraný vůz, ale zjistili jsme, že mu chybí některé prvky výbavy, které jsou v inzerátu uvedené," ozvalo se na druhé straně. Autu mimo jiné chyběla diodová světla nebo sportovní sedačky, které prodejce v inzerátu zaškrtl, že Octavia má.

"V takovém případě nedoporučujeme pokračovat a raději hledat jiné auto," pokračoval muž ze zákaznické linky. Doporučil by nám čtyři až pět jiných alternativ s tím, že by se zaplacená prověrka uskutečnila až na dalším vybraném voze. Konečné rozhodnutí je ale na zákazníkovi. Rozhodli jsme se, že i tak chceme v prověrce auta pokračovat, protože pro nás nejde o tak důležité prvky výbavy.

V pondělí ráno přišla další SMS zpráva, informující o tom, že CarAudit byl dokončený a brzy bude k dispozici přímo v profilu na Carvago. Na to, že se tam prověrka skutečně objevila, upozornila další SMS zpráva. Od potvrzení objednávky do zadání prověrky do systému tak uběhl jeden pracovní den. V našem případě nicméně zafungoval víkend, standardem jsou dva až tři pracovní dny.

Prověrka auta je ve skutečnosti několikastránkový dokument, kde jsou o něm nejrůznější informace. Celé to začíná shrnutím mechanika, který popisuje stav vozu a zakončuje doporučením, jestli auto koupit, nebo ne. V našem případě mechanik Octavii doporučil, i když se na laku - podle jeho tloušťky - objevily známky, že některá místa asi byla přelakovaná. Nejednalo se ale o nic zásadního. Nechyběla samozřejmě ani zmínka o chybějících prvcích výbavy, ale o tom už byla řeč.

Po tomto shrnutí následuje detailnější rozbor, podle Carvaga je na každém autě hodnoceno 270 bodů. Ve zkratce jde o věci spojené s motorem, podvozkem, brzdami nebo elektrickou výbavou. Jestli auto nebylo bourané se pak vedle již zmíněného rozboru tloušťky laku ověřuje i v databázích pojišťoven. Dále nechybí informace o všech čtyřech kolech a pneumatikách, především hloubce dezénu.

Celé to doplňuje sada několika desítek fotografií - některé z nich najdete v galerii -, kde je auto nafocené ze všech možných úhlů, nechybí detaily i drobné oděrky a škrábance, které se za dobu používání na autě objevily, ale na fotkách prodejce, mnohdy ne příliš kvalitních (v této otázce se ale prý pracuje na zlepšení), zkrátka vidět nejsou. To nahrazuje fyzickou prohlídku zákazníka, mechanik je tak vlastně jeho "vzdálenýma očima".

Po prověrce přišel další hovor ze zákaznické linky, kde už jsme řešili konkrétně, jestli auto koupíme, či nikoliv. S mužem na druhé straně jsme probírali stav vozu a další náležitosti vyplývající z CarAuditu. Pokud by se zákazník rozhodl auto koupit, stačí to potvrdit přímo v online objednávce a spustí se celý proces, na jehož konci stojí před domem nové, tedy lépe řečeno ojeté, auto. Vedle platby v hotovosti je možné koupit si auto i na úvěr, případně dokonce nechat protiúčtem starší vůz.

Co by se ale dělo, pokud by zákazník auto odmítl, ať už z jakéhokoliv důvodu? "Snažili bychom se mu pomoci s výběrem jiného podobného vozu, primárně stejné značky i modelu," dozvídáme se. Pokud má navíc zákazník k odmítnutí objektivní důvod - škrábance, skryté poškození, chybějící prvky z inzerované výbavy -, pak další CarAudit Carvagu neplatí. Pokud takové důvody nejsou a zájemce přesto odmítne, pak si další prověrku hradí sám.

Samozřejmě platí už výše zmíněné, do dvou týdnů od doručení auta je možné bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zákazník dostane celou částku za auto zpět. Platí tak pouze poplatky spojené s dovozem vozu.

Na jakýkoliv zakoupený vůz pak dává Carvago šestiměsíční záruku, v ceně je i deset litrů paliva. Samotnou dodací lhůtu od přijetí platby za vůz a po jeho doručení uvádí na zhruba dvacet pracovních dní, někdy se to však kvůli administrativě může protáhnout. Malou výhodou může být, že majitel dostává z cesty vozu ze zahraničí až k němu jeho fotky.

Koupě auta přes internet tak asi stále nebude pro každého a představa, že se tak zásadní investice odehrává pouze virtuálně až do chvíle, než Carvago vůz skutečně doručí, může vzbuzovat nejistotu a nedůvěru. Autotržiště ale na druhou stranu na trhu funguje už téměř dva roky a působí v sedmi evropských zemích. To svědčí o tom, že si své zákazníky našlo a nachází dál.

Napomáhá tomu i průběžná komunikace se zákazníkem, jak jsme se mohli přesvědčit i sami, a řada fotek před samotným nákupem i během cesty auta k novému majiteli. Nákup potravin online nebyl ještě před pěti lety standardem, a dnes je to běžná záležitost…