Novináři zůstal v ruce volant čínského SUV. Je to bezpečnostní funkce, hájí se značka

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
To video se možná dostalo i k vám. Polský novinář sedí za volantem čínské Omody 5 a zuřivě s ním lomcuje. Ten mu i s celým sloupkem řízení zničehonic zůstane v ruce, na což se redaktor jen nevěřícně dívá. Pasáž z testu nového SUV se stala virální a dostala se i za polské hranice. Nejspíše i to donutilo Omodu reagovat; ve zkratce: všechno je prý naprosto normální.
Omoda 5, ilustrační foto.
Omoda 5, ilustrační foto. | Foto: Jan Matoušek

Do Polska podobně jako do Česka zamířila v posledních měsících celá řada čínských automobilek, které obrátily zvyklosti tamního trhu naruby. Kolem neznámých značek je nadále spousta otázek ohledně spolehlivosti, kvality zpracování, bezpečnosti nebo dostupnosti dílů a přesně na to se zaměřilo srovnání Omody 5 a Škody Karoq v tamním motoristickém pořadu Moto Kombat.

Ten běží na stanici TVN Turbo a dva novináři a zároveň youtubeři v něm porovnávají model čínský a podobné auto od evropské, japonské či korejské značky. Součástí extrémního testu obou aut, který vyvrcholil vzájemným crash testem, bylo i zkoumání výdrže různých komponentů.

Mezi nimi i sloupku řízení, a zatímco v Karoqu i poměrně nešetrné zacházení vydržel, když jeden z novinářů Łukasz Bąk začal to stejné dělat v Omodě 5, záhy mu volant i se sloupkem řízení zůstal v ruce. Z několikavteřinového klipu se rázem stal virální hit, který v minulých dnech obletěl sociální sítě a mnozí jej považují za důkaz špatné kvality a bezpečnosti čínských aut.

Podle polského zastoupení Omody, kterou okolnosti donutily vydat prohlášení, je to ale úplně normální. "Chtěli bychom zdůraznit, že struktura sloupku řízení byla navržena podle zásad bezpečnosti a vyhovuje normám na ochranu řidiče, aby se s ním v případě nehody nestřetl," píše Omoda. Test se podle ní odehrál v extrémních podmínkách, který neodráží normální používání auta. Automobilka se také odvolává na to, že neobdržela žádná technická data nebo dokumentaci "události", které prý televize ani nemá k dispozici.

"Video ukazuje, že byla uvolněná páka pro nastavování volantu a následovalo několik silných pohybů nahoru, dolů, vpřed i vzad za použití síly novináře a setrvačnosti horní části sloupku řízení včetně volantu a airbagu," popisuje čínský výrobce průběh videa.

Související

Češi po ní skočili, neudělali ale chybu? Čínská Omoda 5 v testu překvapila i zklamala

Omoda 5 test
56 fotografií

Sloupek řízení podle Omody váží asi devět kilo, volant 1,3 kila a airbag další kilo. Novinář přitom podle Omody působil na asi 5,5 kila z celkové zmíněné hmotnosti. "Horní úchyty jsou navržené tak, aby uvolnily sloupek řízení, pokud síla na ně působící přesahuje jejich výdrž," říká dále automobilka.

"Můžeme předpokládat, že pokud vysoký dospělý muž použije všechnu svou sílu v kombinaci s kinetickou energií 5,5kilového předmětu, aby ochranu záměrně překonal, správným fungováním je té síle ustoupí," dodává Omoda. Jinými slovy, auto se při vystavení extrémnímu zatížení zachovalo podle výrobce přesně tak, jak mělo, a nešlo o žádnou chybu nebo poškození materiálu.

Související

Konečně levná auta z Číny? Autobazar jimi chce zaplavit Česko, má i přeznačenou Škodu

čínská auta AAA Auto
30 fotografií

To prý platí i pro otázku toho, že se povedlo celý sloupek řízení odpojit, aniž by někdo předem rozpojil kabely elektroinstalace. I ty tak mají být navržené účelově. Konstrukce sloupku řízení má podle výrobce ulehčit práci záchranným složkám v případě nutnosti vyproštění řidiče z auta. Ty totiž nemusejí použít těžkou techniku, což zvyšuje šanci na přežití.

"Ačkoliv si ceníme důležitosti nezávislých testů, žádáme o opatrnost při provádění podobných experimentů, zejména těch neodrážejících reálné použití, které vedou k neopodstatněným obavám zákazníků," dodala Omoda závěrem.

Łukasz Bąk mimochodem virálnost videa s Omodou přiživuje, mimo jiné třeba stejně lomcoval volantem v desetiletém Citroënu Berlingo. To test vydrželo.

 
