Konečně levná auta z Číny? Autobazar jimi chce zaplavit Česko, má i přeznačenou Škodu

Síť autobazarů AAA Auto se pustila do prodeje nových aut, přičemž se jedná o modely čínských značek.
Spolupracuje s dovozcem Car Com, v nabídce bude třináct modelů od sedmi značek, některé z nich zatím v Česku k vidění vůbec nebyly.
Aures Holding, který bazary AAA Auto provozuje, uvádí, že bude exkluzivně nabízet modely značky Bestune, která spadá pod koncern FAW. Ten patří mezi největší v Číně a spolupracuje mimo jiné s Volkswagenem.
Další značkou z portfolia je Geely, která se proslavilo jako vlastník Volva. Zobrazit 30 fotografií
Foto: AAA Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Z autobazaru AAA Auto se stává prodejce nových aut. Nejde ovšem o modely zavedených značek, ale relativně neznámých čínských výrobců: Bestune, Denza nebo Jetta. Zástupci bazaru však věří, že by některé modely mohly být i pro českého zákazníka zajímavé. Lákadlem jsou nejen ceny, ale třeba také servisní zázemí.

V posledních měsících zamířila na český trh řada čínských značek od mainstreamového Chery až po prémiovější elektromobily Xpeng nebo plug-in hybridy a elektromobily BYD. Do toho Hongqi, Omoda, Jaecoo, SWM… Těch značek je zkrátka hodně a síť bazarů AAA Auto provozovaná společností Aures Holding teď přiváží další. Kdyby jednu, nabízet chce nová auta hned několika čínských značek, která se doposud do Česka dostala leda přes individuální dovoz.

"Zaměřujeme se na segment levnějších aut s cenou kolem 800 tisíc korun," vysvětluje produktový manažer čínských vozů v AAA Auto Miroslav Pařík. "Máme dobrou zkušenost s MG a v poslední době i Omodou a Jaecoo, takže zjišťujeme zájem i o další čínské značky," uvádí jeden z důvodů, proč se autobazar rozhodl nabízet nová čínská auta.

"Chceme, aby si lidé mohli vyzkoušet, osahat čínská auta a prolomit nedůvěru k nim. Stává se nám, že jsou zákazníci po osobní zkušenosti z čínského auta velmi překvapení, jak vlastně funguje," říká Miroslav Pařík.

Z říše středu modely autobazar AAA Auto nedováží sám, pomáhá mu v tom firma Car Com podnikatele Tie Feng Shana, který se na dovoz čínských aut do Česka zaměřuje již delší dobu (rozhovor s ním přinesly minulý rok Hospodářské noviny). Zástupci autobazaru novinářům během prezentace předvedli celkem třináct nových čínských aut sedmi různých značek.

Jiné modely zatím nabízet nechtějí, věří, že právě tato nabídka by mohla fungovat. Autobazar také přiznává, že zatím testuje zájem zákazníků právě na základě výše zmíněné zpětné vazby na jiné čínské automobilky. Výhodou také je, že nemusí přímo od výrobce nakupovat desítky aut "na sklad", ale řídit se podle aktuální poptávky.

Třeba luxusní plug-in hybridní SUV Denza N9 už má v Česku čtyři zákazníky, i když je cena 2,3 milionu korun. Je to ale auto napěchované výbavou včetně vzduchového podvozku, soustavy tří displejů vpředu nebo natáčení zadních kol pod úhlem 20 stupňů. Je to také jeden z mála modelů, u něhož existuje možnost individualizace. Objednat jdou třeba elektrické schůdky nebo televize pro zadní cestující.

Může za to vyšší cena, další modely se totiž pohybují výrazně níže a i podle čínských ceníků jde většinou o auta s pevně danou výbavou. Vybírá se jen barva. Z Číny mimochodem putují auta dva až tři měsíce.

Poměrně velký zájem registruje Pařík i o MPV Bestune M9. To má pod kapotou přeplňovaný mildhybridní dvoulitrový čtyřválec o výkonu 185 kW v kombinaci s osmistupňovým automatem. 5,3 metru dlouhé plně vybavené sedmimístné MPV s 620litrovým kufrem stojí 860 tisíc korun. Miroslav Pařík o něm hovoří jako o alternativě osobním dodávkám typu VW Multivan nebo Ford Tourneo Custom, přičemž tak velké auto za podobné peníze v Česku na trhu momentálně není.

Od značky Bestune bude mít autobazar v nabídce čtyři modely: od městského elektromobilu Pony s dojezdem 170 km za 320 tisíc korun až právě po zmíněný minivan. Docela hodně si Pařík slibuje i od SUV T90, který se velikostí blíží Škodě Kodiaq.

Dále jsou v nabídce dva elektromobily BYD, který má v Česku také oficiální zastoupení, elektrický liftback Rising Auto F7 s dojezdem 490 km za 1,4 milionu, tři modely Geely a dvě SUV značky Jetta.

Právě ta by mohla být pro českého zákazníky zajímavá, protože Jetta je v Číně levnou značkou Volkswagenu vytvořenou ve spolupráci s FAW (ta stojí i za modely Bestune). Jinými slovy modely VS5 a VS7 stojí na technice známé i ze škodovek. Oba mají pod kapotou 1.4 TSI se 110 kW, menší VS5 (je to dvojče Seatu Ateca a Škody Karoq) s manuální pětistupňovou převodovkou, větší VS7 (auto mezi Karoqem a Kodiaqem s pěti místy k sezení) se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.

Pokud se do aut posadíte, okamžitě poznáte volant, páčky, tlačítka nebo digitální budíky z VW. Oba modely jako jediné zatím mají multimediální systém v českém jazyce, ale jen proto, že jde o neoriginální domontovanou jednotku. Ta ale umí i bezdrátové Apple CarPlay nebo Android Auto. U ostatních aut je menu většinou v angličtině, případně ještě probíhají překlady z čínštiny.

Silnou zbraní je kromě známé a prověřené techniky i cena: VS5 stojí ve slušné výbavě 569 999 korun, VS7 v plné výbavě včetně automatické klimatizace, adaptivního tempomatu nebo předních a zadních parkovacích senzorů pak vyjde na 759 999 korun.

Na všechna nová čínská auta poskytuje bazar záruku na tři roky nebo 120 tisíc kilometrů. Zajištěný je i servis: buď na Kolbenově v Mototechně, nebo přes partnerskou síť AutoCentrum ČR se sedmi pobočkami v Praze a Středočeském kraji. Počítá se s budoucím rozšířením servisní sítě i do Brna, Car Com pak staví v Čestlicích centrum pro čínská auta včetně servisu. Prodejce též umí auto dopravit do servisu i z míst, kde zrovna žádný partner není.

Prakticky ihned jsou ze skladu dostupné nejpoptávanější náhradní díly. Pokud by bylo potřeba něco dovézt z Číny, u menších komponentů to znamená podle Paříka dva až tři týdny, u větších včetně některých mechanických zhruba měsíc.

Prohlédnout si 30 fotografií
 
