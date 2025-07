Kdysi levný, dnes ceněný. Jak vypadá kombík Dacia Logan po 11 letech provozu?

Logan MCV druhé generace vznikl ještě v době, kdy rumunská Dacia byla opravdu levnou značkou. Jak se nízký rozpočet na jeho výrobu projeví po dlouhém užívání? Praktické kombi z roku 2014 jsme podrobili zevrubné prohlídce.

"Sehnat výhodně ojetou Daciu? Zapomeňte!" slýcháme často od lidí, kteří se pohybují ve světě ojetin. Nabízejí logické vysvětlení: protože si nové auto rumunské značky tolik nekupují firmy, ale spíše běžní motoristé za svůj zdaněný plat, při dalším prodeji si ho velmi cení. A když jim tolik peněz nikdo nechce dát, raději přenechají auto někomu z rodiny.

Ani bílý Logan MCV z bazaru Auto ESA není právě levný. Ročník 2014, čtyřválec se 75 koňmi, vybavený autorádiem a centrálním dálkovým zamykáním, ale bez klimatizace. S nájezdem 145 tisíc kilometrů za něj bazar žádá 90 tisíc korun. Nový se dal kdysi sehnat za 189 900. Což přinejmenším znamená, že si Dacia opravdu drží cenu.

Na první pohled nevypadá jedenáctiletý Logan moc vábně. Venkovní plasty jsou šedavě zmatnělé, od původního lesku se dost vzdaluje i bílý lak. Plech na dveřích se jemně prohne, když do zámku strčíte klíč. Plechový je i zvuk, když dveře zabouchnete. Uvnitř obyčejné tvrdé plasty a nadměrně ohmataný volant, bolístka všech starších Dacií. Nefunguje tu displej autorádia, další typická závada, která se řeší výměnou vadného dílu za zhruba 2,5 tisíce korun.

Teď ty dobré zprávy: I když je druhá generace Loganu MCV o něco menší než ta první, kufr s objemem 573 litrů je prostě obrovský. Spousta místa je i pro nohy na zadních sedadlech, ostatně celý interiér působí vzdušně.

Pokud jde o použité materiály, ty jsou bez výjimky laciné. Na druhou stranu textilní potah na sedadle řidiče není potrhaný, na což by po letech měl nárok.

Řídit Logan také není žádná zábava. Motoru chybí výkonová špička a množstvím síly nevládne, takže předjížděcí manévr je nutné dobře promyslet. Ačkoliv má volant hydraulický posilovač, řízení je relativně tuhé a také málo přesné. Dacia prostě poslouží, ale nenadchne.

Co ale překvapí, na bílé karoserii není ani stopa po rzi. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, jak první generaci hranatých Loganů "zdobily" hnědé slzy i na místech, kde by je člověk vůbec nečekal. Ale tady nic, snad až na povrchovou korozi víka motoru z vnitřní strany.

"Prostě nereznou," konstatuje zkušený mechanik Libor Kucharski, když v dílně Retro Auto Muzea stoupá Logan na zvedáku nad naše hlavy. "Přitom těch prvních Loganů jsme tu měli mraky, co se rozpadly na kaši a nešly zachránit," konstatuje, zatímco s baterkou zkoumá stav podvozku.

I tady lze narazit na korozi, ale opět jen povrchovou. Nápravy jsou v pořádku, nikde žádné velké vůle. Přední brzdové kotouče, stejně jako pneumatiky, ale volají po výměně. "Když se mě známí ptají, co si mají pořídit jako náhradu za první Octavii, říkám jim, ať si koupí něco od Dacii," konstatuje Kucharski s tím, že ho dobrý stav jedenáctiletého Loganu nepřekvapuje.

Při zkoumání historie vozu zjišťujeme, že se do Česka dostal v roce 2020 po šesti letech služby v Německu. Jeho původní zahraniční majitel mu v roce 2019 při 68 tisících kilometrech měnil rozvodový řemen. Trochu předčasně, protože k tomu stačí interval šest let nebo 120 tisíc kilometrů. Příštího vlastníka to tedy letos čeká znovu.

Naopak technická prohlídka je takřka čerstvá, na té ušetří. Mimochodem všechny, které má tento Logan za sebou, proběhly bez závad.

Olej, přední brzdy, pneumatiky, rozvody a rezervní kolo, které v autě chybí. Mechanik odhaduje cenu dalších investic do bazarového Loganu na 20 tisíc korun.

Dacia Logan MCV druhé generace tedy možná bývala levné auto, po letech se ale lacino nenabízí. I tak z nabídky bazarů mizí rychle, zájemci moc dobře vědí, že ještě poslouží.