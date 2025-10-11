Auto

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete
Muzeum autíček na zámku Příseka slaví desáté narozeniny. V vidění je ve čtyřech patrech na 11 600 starých aut a hraček, převážně z Československa z období od počátku 20. století do roku 1990.
Zmiňují to i zástupci muzea: spousta lidí uvidí hračky svého dětství a nejednou uslyšíte tiché "to jsem také měl, s tím jsem si hrál". Toto je třeba Škoda 1203 od KDN.
Hlavní část sbírky leží na československých výrobcích hraček. Mezi ně patří i Kovap třeba s historickým kovovým zetorem.
Nechybí pásové traktory. Zobrazit 60 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Je ticho. Skoro by se zdálo, že jste v místnostech zrekonstruovaného zámku sami. Z ničeho nic se ale z jedné z vedlejších ozve: "To znám, to jsem měl kdysi doma." Platí to na plastovou škodovku i kovový zetor. Leckdo by řekl, že právě vkročil do muzea nostalgických vzpomínek, ve skutečnosti je ale v Muzeu autíček na zámku Příseka asi deset kilometrů od Jihlavy.

"Dělali jsme muzeum pro děti, ale zjistili jsme, že ty to po deseti minutách přestane bavit a musejí pak čekat na rodiče," směje se majitel Muzea autíček Radek Bukovský. Úspěšný podnikatel a majitel Unikont Holdingu, si už kdysi splnil jeden z dětských snů. Založil firmu Abrex, která vyrábí miniatury skutečných automobilů, především škodovek, v různém měřítku. A před deseti lety k nim přidal i muzeum nejen modelů aut, ale i starých hraček.

Související

Cena překvapila všechny. Plastová socialistická Tatra se prodala za neskutečný balík

Tatra 813 hračka aukce
15 fotografií

Ačkoliv je celoživotní sběratel, přiznává, že tolik exponátů, aby založil muzeum sám, neměl. Věděl však o několika lidech, kteří měli podobně rozsáhlou kolekci, oslovil je, a tak vznikla největší sbírka svého druhu v Česku. K vidění je ve zrekonstruovaném zámku Příseka. Deset let od otevření uplynulo shodou okolností včera, tedy 10. října.

"Máme vystaveno asi 11 600 hraček a modelů, další tři až čtyři tisíce jsou uložené v depozitáři," vypočítává Bukovský. Co je ve vitrínách k vidění, chce postupně obměňovat. V době otevření před deseti lety měl asi deset tisíc exponátů. Sbírku tak postupně doplňuje, ale s dodatkem, že shánět nové kusy je dnes mnohem větší problém než kdysi.

"Kdysi jsem jezdil v šest ráno na bleší trhy, abych tam byl první a vybíral si ty nejlepší kousky. To už dnes nemá cenu," říká Bukovský s poukazem na internetové aukční portály, kde se ceny často šplhají do astronomických výšin. Ostatně stačí vzpomenout loňskou aukci plastové Tatry 813 z družstva Dubena. Ta změnila majitele za 235 tisíc korun.

Stejná je k vidění i v muzeu v Přísece, a to v místnosti, které Bukovský říká s nadsázkou nejdražší na zámku. Objevují se v ní totiž hračky československé výroby, často ještě z doby před první světovou válkou. "Tehdy jsme patřili ke světové špičce," říká majitel muzea a zmiňuje třeba hračky značky Husch. Ve vitríně má od ní tři verze jednoho auta: podle detailů a provedení se odlišovala jejich prodejní cena.

Související

Nemáte doma poklad? Staré hračky a modely jdou na dračku, stojí jako ojeté auto

Nejdražší staré hračky a modely
35 fotografií

Impozantně působí také kolekce modelů Tatry 805 vyrobená slovenskou firmou Tatrasmalt, ostatně tatrovky se ve zmíněné "drahé místnosti" objevují opravdu často. Včetně třeba unikátního mýdla ve tvaru jednoho z kopřivnických modelů, které si mohli užívat návštěvníci v někdejším podnikovém hotelu.

Když se však Radka Bukovského zeptáte na cenu sbírky, případně finančně nejcennější kousky, přejde to konstatováním, že i kvůli bezpečnosti přesné sumy neříká. Několikrát však zmíní, že v posledních letech výrazně posílil zabezpečení muzea.

Související

Radost z vitríny: Dnešní "angličáky" stojí pár stovek, statisíce i miliony korun

Automobilové modýlky
26 fotografií

Nakonec ale při prohlídce, kterou sám provází, dojde k plastovému modelu Tatry 613 firmy Ites, která na první pohled nevypadá ničím výjimečná. "Vznikly jen tři kusy z opravdu černého plastu, tato konkrétní snad patřila před lety řediteli Koh-I-Nooru," vysvětluje. Provázanost s českým výrobcem výtvarných a psacích potřeb dokazuje i trochu vybledlé logo na dveřích.

Jakou zhruba podobná hračka může mít cenu, Bukovský dokládá tvrzením, že před lety se jeden ze tří kusů prodal asi za 150 tisíc korun. Dodává také, že existují i neoriginální kousky, protože plastová T613 se dělala v jiných "nepapalášských" barvách. Ty pak spoustu lidí napadne přestříkat a vydávat za originál, že jím ale není, se prokáže díky loupající se barvě v některých částech modelu velmi rychle.

Související

V Kladně postavili další supersport z Lega. Lakovali ho přímo v Lamborghini

LEGO Technic Lamborghini Sian z Kladna FKP 37
29 fotografií

Muzeum Bukovský založil i proto, že ho nebavilo mít hračky a modely jen schované doma v krabicích. "Sbírání je o tom, pochlubit se, podělit se o sbírku s jinými sběrateli," vysvětluje. "V muzeu si každý najde něco, s čím si někdy hrál, co zná z dětství," dodává. Přiznává také, že provozu muzea finančně pomáhá z vlastní kapsy.

Hlavní část sbírky jsou české a československé modely a hračky z počátku 20. století až do roku 1990. Kromě již zmíněných značek samozřejmě nechybí ani Igra, Směr, Kaden, Kovap a desítky dalších. Menší část muzea je věnovaná také zahraničním výrobcům nejen z někdejšího východního bloku, ale také Německa, USA, Francie, Itálie, Číny či Japonska. Kontrast toho, co se třeba v 70. letech vyrábělo v Československu a zahraničí, je mnohdy značný.

Související

Zdálky k nerozeznání, klidně byste nastoupili. Úžasná auta postavená z kostek Lega

Lego auta
38 fotografií

Hračky a modely pak doplňuje také asi stovka šlapacích aut, další má Bukovský v depozitáři. Celkem má muzeum čtyři patra.

Ročně ho navštíví v průměru kolem deseti tisíc návštěvníků, rekordní byl zatím rok 2018 s 11 432 návštěvníky. Letos by v Přísece chtěli tento rekord pokořit, do konce září se počítadlo návštěvníků zastavilo na 8969. V příštích letech by se pak Bukovský chtěl zaměřit více na dětské publikum, plánuje také rozšíření sbírky autíček a otevření muzea věnovaného zaniklé italské značce Autobianchi. Sbírku asi dvou desítek jejích aut zahrnující všechny karosářské verze také vlastní.

Prohlédnout si 60 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Nejrychlejší, nejdražší, nejsportovnější. Výroční Škoda Fabia překvapila cenou

Nejrychlejší, nejdražší, nejsportovnější. Výroční Škoda Fabia překvapila cenou
10 fotografií

Víme, o kolik zlevnila. Dostupná Tesla už je v Česku, jak si stojí proti konkurenci?

Víme, o kolik zlevnila. Dostupná Tesla už je v Česku, jak si stojí proti konkurenci?
15 fotografií

Slevy takové, že se jim ani nechce věřit. Automobilky se předhánějí v lovu zákazníků

Slevy takové, že se jim ani nechce věřit. Automobilky se předhánějí v lovu zákazníků
22 fotografií

"Samotné nás to překvapilo a máme radost." Nové DS dostane diesel, který už oplakali

"Samotné nás to překvapilo a máme radost." Nové DS dostane diesel, který už oplakali
24 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Historie automobilů model hračky muzeum Jihlava

Právě se děje

před 41 minutami
Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

Záhada největších vln planety. Vědci odhalují z vesmíru tajemné posly bouří

V prosinci 2024 zachytil satelit SWOT nad severním Atlantikem vlny, které přepsaly rekordy vědeckého měření. Dosahovaly téměř dvaceti metrů.
Aktualizováno před 55 minutami
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

ŽIVĚ
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete

Nostalgická jízda do socialistického dětství. Takovou sbírku starých hraček nenajdete
Prohlédnout si 60 fotografií
Muzeum autíček na zámku Příseka slaví desáté narozeniny. V vidění je ve čtyřech patrech na 11 600 starých aut a hraček, převážně z Československa z období od počátku 20. století do roku 1990.
Zmiňují to i zástupci muzea: spousta lidí uvidí hračky svého dětství a nejednou uslyšíte tiché "to jsem také měl, s tím jsem si hrál". Toto je třeba Škoda 1203 od KDN.
před 1 hodinou
KVÍZ: Vrchní, prchni!, Kulový blesk i Kolja. Znáte filmy Zdeňka Svěráka?
Infografika

KVÍZ: Vrchní, prchni!, Kulový blesk i Kolja. Znáte filmy Zdeňka Svěráka?

Otestujte si v našem zábavném kvízu, jak dobře si pamatujete příběhy, herce, postavy i hlášky z legendárních Svěrákových komedií.
před 1 hodinou
Proč roste počet lidí s demencí? Důvod je překvapivě jednoduchý

Proč roste počet lidí s demencí? Důvod je překvapivě jednoduchý

Demence se stává běžnou součástí stáří a v budoucnu bude lidí s touto nemocí ještě mnohem víc. Důvod? Na první pohled možná překvapivě pozitivní.
před 2 hodinami
Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu
1:17

Putinův nejkrvavější rok. Analytici naznačují, že šéf Kremlu žije v sebeklamu

Vladimir Putin promluvil o plánech Ruska i o současných postupech země. Analytici z ISW ale tvrdí, že skutečná data jsou ale jiná.
před 2 hodinami
Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Jana Maláčová bude v čele SOCDEM minimálně do sjezdu strany, který se uskuteční v listopadu. Její kritici se obávají pokusu o vytunelování strany.
Další zprávy