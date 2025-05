Potěmkinova vesnice. Pohled za oponu čínského automobilového snu děsí i fascinuje

KOMENTÁŘ: Automobilově je Čína zemí sama pro sebe. Že tam na jedné straně pravidla silničního provozu moc neplatí, ale na straně druhé klidně můžete nechat auto jezdit samo i po městě, jsme už psali. Vlastní svět je to, i pokud zrovna jedna z největších lokálních značek vysvětluje zahraničním novinářům, jak a s čím vstoupí na evropský trh.

Wu-chu je taková čínská Mladá Boleslav. S 3,6 milionu obyvatel mnohonásobně větší, ale na čínské poměry pořád spíše menší město. Ale s velkou automobilovou továrnou. Na rozdíl od středočeského města není prakticky v centru, ale dostanete se do ní zhruba půlhodinovou jízdou od centra.

Příjezd do vývojového střediska automobilky Chery, která chce ještě letos na podzim masivně expandovat i do Česka, připomíná spíše opuštěný areál. Všude je sice spousta aut a lidí, ale také prachu, odpadků a dost podivně vypadajících bran do velkého komplexu, který je ale samozřejmě přísně střežený. Jeden z několika, který automobilce ve Wu-chu patří.

Tak jako každá značka, i Chery se chtělo před novináři z Česka, Polska, Velké Británie a dalších zemí předvést v tom nejlepším světle. Místa, kam je vzalo, jsou evidentně pečlivě vybraná. Všude je čisto, informační tabule v angličtině a mezi novináři a dalšími hosty se nonšalantně proplétají lidé z nejvyššího vedení Chery.

Zatímco manažeři velkých značek jako Mercedes-Benz nebo Volkswagen dávají na čínské půdě maximum možných veřejných mediálních výstupů v čínštině, vedení čínské automobilky mluví před novináři zásadně anglicky. Před pár lety by něco podobného bylo nemyslitelné, jenže expanze do Evropy - vnímaná jako možnost vymanit se z extrémně konkurenčního lokálního prostředí a získat prodejní body k dobru - zajeté pořádky změnila.

Čekáte-li politickou propagandu, tak na cestách sice vidět je, ale při prezentaci svých produktů se jí Chery důrazně vyvaruje. V podstatě nikde, kam má novinář přístup, neuvidíte žádné politické insignie.

Jenže i přes velký posun Čína tak trochu zůstává Čínou. Chery novinářům ukázalo zatím tajná předprodukční auta. To ale znamená vyplnění dotazníku, co si daný novinář o autě, které právě viděl, myslí. Jakou cenu by na evropském trhu mělo mít, jaké je pro daný trh nejvhodnější pohonné ústrojí nebo kdo jsou jeho hlavní rivalové. Někde je musíte vypsat, jinde už jsou připravené čtyři možnosti s auty, která většina Evropanů důvěrně zná.

Nechybí jméno, fotka. Explicitně a bez ostychu. Redaktore, vyber konkurenta. A po krátké testovací jízdě na polygonu znova. V autě s vámi navíc sedí člověk z Chery, a i když ujedete jen skutečně pár stovek metrů, hned se ptá co zlepšit. Kde je podle vás slabá stránka daného modelu. Po ukázce dalšího nového auta zase dotazník. Za pár dnů jich člověk vyplnil hned několik a někdy si spíše než jako novinář připadal jako samozvaný marketingový expert. Tohle se v Evropě neděje.

Že se ukázky cizích aut Číňané nebojí, dokazují i oficiální prezentace. "Náš terénní iCar se inspiroval legendárními modely jako Toyota Land Cruiser 70 nebo Land Rover Defender," hřímá oficiální uvedení malého terénního elektromobilu na šanghajském autosalonu, kterému přihlížejí stovky novinářů. Designová inspirace je explicitně zmíněná, na velké obrazovce běží fotky daných aut. Jinde je zase použitá fotka Range Roveru, jen photoshopem zkrátka upraveného do podoby nového čínského modelu.

I přes tuto eskapádu je naprosto fascinující vidět, kam se třeba právě Chery za ani ne dvacet let dokázalo posunout. První auto ve Wu-chu vyrobili v 90. let na licenčním základě Seatu Toledo, v roce 2003 přišel městský model QQ, bezostyšná kopie Daewoo Matiz a dlouhou dobu jedno z nejprodávanějších aut na čínském trhu.

V Chery našli patrně poslední celkem hezký kousek, protože v ústředí automobilky stojí nablýskaný červený hatchback. Hned vedle prvního SUV z rodiny Tiggo, které vypadá trochu jako Toyota RAV4, a kompaktního modelu A3 z roku 2007, který navrhlo studio Pininfarina a stalo se prvním čínským autem s pěti hvězdičkami v nárazových čínských testech. A navrch miliontým vyrobeným Chery vůbec.

Zatímco evropské automobilky takto prezentují auta jako Jaguar E-Type, první Volkswagen Golf, Opel Kadett A nebo otevřenou Škodu Felicia, dědictvím Chery jsou často nepříliš kvalitní kopie známých aut.

Jenže pak z velké prosklené budovy zamíříte na volnou plochu, kde se bez asistence prochází humanoidní roboti, kteří další den putují k prvním zákazníkům, a auta některé ze značek spadající pod Chery parkují bez řidičské asistentce i do míst, která nejsou ohraničená vodorovnými čárami na vozovce. Rychle, plynule a bez zjevného zaváhání nebo bezpečnostního rizika. Takový pokrok by Evropa mohla a především měla závidět.

Za design se jim už nikdo smát nemůže, na kopie známých aut dávno zapomeňte. Kvalitně působí i interiér, ačkoliv řada funkcí (u modelů, které se ale zatím do Evropy nechystají) stojí na technologiích Huawei. Naposledy loni hovořil šéf BIS Michal Koudelka o tom, že zařízení čínské firmy nadále představují bezpečnostní riziko. Chtě nechtě se tak člověk, který toto vnímá, nad použitím něčeho od Huawei musí zamyslet.

Samotná továrna - pro novináře byla nachystaná linka pro SUV Tiggo 8, Tiggo 9 a automobily Exeed -, působí prakticky stejně jako kterákoliv výrobní linka evropských automobilek. Kapacita je až 40 aut za hodinu, roční pak 200 tisíc CKD sad a až 300 tisíc hotových aut.

Překvapí z evropského pohledu prakticky jen několik věcí: naprosto minimální zastoupení žen na celé výrobní lince, možnost fotit a natáčet, i když cedule všude v továrně říkají opak, a fakt, že automobily Ebbro, které by měly být vyráběné ve Španělsku ve skutečnosti vyjíždějí z Wu-chu jen bez motoru a technických komponentů. A samozřejmě kol. Ty se do auta skutečně namontovají až ve Španělsku, takže se prakticky jedná o "lokální výrobu".

Místy tak výlet za oponu automobilky Chery připomíná proslulou Potěmkinovu vesnici. To, co novinář vidí, je nablýskané a moderní, jenže pořád někde vzadu v hlavě svítí výstražná kontrolka, co se děje tam, kde ho bystré oko lidí z automobilky nahlédnout nenechá. Nutně totiž musí naběhnout myšlenka třeba na podezření z utlačování Ujgurů v továrně Volkswagenu, které se s německou značkou táhne v Číně už řadu let. Loni továrnu na severozápadě země VW raději prodal. O podmínkách v továrnách třeba na rychlou módu nebo o práci dětí nemluvě.

Přispívá k tomu i politika v Číně. Oficiálně jde o socialistickou zemi, kterou má pevně v rukou Komunistická strana Číny. Jenže i přímo v továrně nebo na velmi rychlé progresi z vysmívaného na respektovaného výrobce v případě Chery lze vidět, že ekonomicky je to kapitalismus orientovaný na výkon v té dost možná nejryzejší (a pro někoho nejděsivější) podobě.