Není to elektrická Octavia. Za volantem revoluční Škody, která přijede za pět let

Zatímco v Česku na konci listopadu sněží a teploty spadly pod bod mrazu, ve Španělské Valencii fouká lehký vítr a blankytně modrou oblohu prořezávají sluneční paprsky. Kolemjdoucí v přístavu, jen kousek od bývalého okruhu Formule 1, počasí tolik nezajímá. Všechny zraky totiž ulpí na bílém futuristickém kombi s výrazným "Vision O" na pátých dveřích.
Že je kolem auta a trasy, po níž mohou novináři s milionovým kombíkem jezdit, jasně vyznačená páska, spoustu lidí příliš nezajímá. Sledují, pozorují, vyptávají se. Škoda Auto se designem zjevně trefila, protože zdaleka nejen lidi ve Valencii opravdu zajímá. Bílá navíc ve slunečním svitu nabízí zajímavé odlesky.
Vision O oficiálně není předobrazem elektrické Octavie ani Superbu. S délkou 4850 mm se řadí někde mezi ně a i lidé ze Škodovky prostě říkají, že jde o "předzvěst budoucího kombi". Jakého, je zatím zahaleno tajemstvím. Navíc i lpění na slově "elektrický" je trochu zavádějící. Až totiž přijede sériové auto někdy v roce 2030, bude stát na nové multienergetické platformě.
To znamená, že vedle plně elektrické varianty dostane zákazník nejspíš možnost zvolit i pouze elektrifikovanou verzi. Bude to hybrid? Plug-in hybrid? Těžko předpovídat, záležet bude také na evropské legislativě.
Spíše než budoucí techniku ukazuje nicméně Vision O designové směřování mladoboleslavské automobilky. Za pozornost stojí nová přední světla Cyber Lights. Nápis "Škoda" je podsvícený vpředu i vzadu: dokonce ani na kolech není znak okřídleného šípu. U sériového auta to tak kvůli právům nebude, přesto je to netradiční detail.
Hlavně interiér pak sází na prvky, které doposud Škody nenabízí. Tím nejvýraznějším je panoramatický displej. S něčím podobným nedávno přišlo i BMW, u něj jde ale o projekci na čelní sklo. U Škody je to klasická obrazovka táhnoucí se přes celou šířku palubní desky.
Daniel Hájek, který se v automobilce stará o navrhování uživatelských rozhraní, ochotně ukazuje, že si lze do jednotlivých částí displeje promítnout to, o co má řidič či spolujezdec právě zájem. Stačí k tomu použít středovou obrazovku - mimochodem i v konceptu plně funkční. To nebývá vždy standardem.
1,2 metru dlouhá obrazovka je něco, co by potenciálně mohlo mít do sériových škodovek blízko, v praxi je ale použití nadále otázkou. Zajímavá jsou ale i další ovládací řešení: třeba trojice válečků na středovém tunelu je další vývojovou interpretací otočných ovladačů známých ze Superbu a Kodiaqu. Ty před třemi roky poprvé představil koncept Vision 7S, bude mít Vision O stejný efekt?
Pozornost přitahuje i velký kruhový ovladač na středovém panelu, na volantu jsou pro změnu tlačítka s haptickou odezvou. Kombinace dotykového ovládání přes obrazovku s klasickými tlačítky jsou podle Hájka pro dnešní auta ideální kompromis. Škoda tedy pokračuje v trendu, který si sama nastolila.
Oválný volant působí na první pohled opravdu zvláštně, v běžných škodovkách se něco takového neobjevuje. Čím déle ale v autě sedíte a držíte jej, tím více si na něj zvyknete. Zvyknout si na něj, je přitom ve slunečném dopoledni zásadní. Jízdní chvíle se totiž kvapem blíží.
Trasa není nijak dlouhá, rovinka, zatáčka, otočka a zpátky. Pár stovek metrů. I tak ale cítíte zodpovědnost. Vždyť je to jediný pojízdný kus na světě. Cena je několik milionů euro, to znamená desítky milionů korun. Jak jsme se dozvěděli v zákulisí, základem konceptu je prý plug-in hybridní Superb, i proto se dá s bílým kombíkem jezdit.
Detailní popis jízdních dojmů nečekejte, na to je testovací trasa moc krátká, povolená rychlost příliš nízká a auto příliš daleko od sériové výroby. I tak si lze ale všimnout spousty zajímavých detailů. Otevírání a zavírání dveří řeší člověk z automobilky pomocí aplikace v telefonu, případně je zvenku dotyková plocha.
V sériovém autě se toto očekávat nedá, už jen kvůli bezpečnostním předpisům kliky chybět nebudou. Velkolepě působí proti sobě se otevírající dveře s absencí středového sloupku. Opět něco, co skutečné auto (asi) nedostane, ale u prototypu to působí mimořádně efektně. Zvídavé pohledy Španělů procházejících se po molu vedle auta jsou toho důkazem.
Díky jízdě dostanete také možnost detailněji vnímat nové materiály. Ty jsou samozřejmě z velké části recyklované, konec konců písmeno O v názvu nemá odkazovat na Octavii, ale cirkularitu. A tak mají sedadla čalounění z plochého úpletu s dekorativními prvky, které je možné do nich zakomponovat přímo, není je nutné dodatečně vyšívat. Zajímavé jsou i opěrky hlav z bezodpadového monomateriálu Ultrasint TPU. Vznikly na 3D tsikárně.
Z pohledu nejbližší budoucnosti ale stojí za pozornost hlavně materiál Ultrasuede použitý částečně na sedadlech nebo čalounění bočnic zavazadlového prostoru. Právě ten by měl mít ze všech nejblíže běžné produkci. Podlaha v interiéru i kufru je potom z recyklovaných kožených zbytků. Tady je pro změnu zajímavé, že dopředu není úplně jasný barevný poměr zbytků, takže teoreticky každé auto s tímto materiálem bude vlastně originál.
Kufr samotný má 650 litrů, sklopte zadní sedadla a máte přes 1700 litrů.
Jak moc je nadále karoserie kombi pro Škodu důležitá, ukazuje Vision O dokonale. Už jen tím, jak moc je na koncept propracovaný. Značka je momentálně lídrem evropského trhu s vozy s karoserií kombi a Octavia Combi se dlouhodobě řadí i mezi nejprodávanější auta s tímto typem karoserie na světě. Příští rok však Škoda mezi elektromobily ukáže základní SUV Epiq a naopak největší sedmimístný model na bázi Visionu 7S. Přijet by měla také hybridní Octavia.