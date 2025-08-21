Tahle Octavia najela milion kilometrů. Neuvěříte, s jakým motorem to zvládla

"Jsem opravdu zvědavý, jestli to bude jednička, nebo nula," říká při pohledu na počítadlo kilometrů své Škody Octavia islandský farmář Jómundur Ólason ve chvíli, kdy mu tam svítí 999 999 ujetých kilometrů, což znamená, že by se auto mělo každou chvíli přehoupnout přes hranici jednoho milionu.
Mělo, ale nepřehoupne. "Je zaseknutý na 999 999. Tady se tachometr zastaví," konstatuje chovatel ovcí. Sedmé číslo už se na ukazatel prostě nevejde. Na škodovku ale nedá dopustit: prý ho nikdy nenechala ve štychu, a to vyjmenovává jízdu mimo silnice, ve sněhových bouřích, nebo dokonce převoz ovce, když to zrovna bylo potřeba. "Staré auto má jakousi duši," říká Ólason něco, co od majitelů starších a dobře fungujících aut slýcháte docela často.