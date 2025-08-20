Motoristický svátek promění ulice v automobilový ráj. Blíží se Speed Festival

Motorismus má v České Lípě dlouhou tradici - místní ulice naposledy rozproudila Grand Prix v roce 1984. Po čtyřiceti letech se dala dohromady parta nadšenců, která se rozhodla na tuto závodní historii navázat a legendární městskou Grand Prix znovu oživit, a to ve velkém stylu.
První "nultý" ročník proběhl v roce 2023, ze Speed Festivalu se postupně stává výjimečná kulturně-společenská událost. Nadcházející ročník se v České Lípě uskuteční o víkendu 13. a 14. září.
Loni přilákala okolo 20 tisíc návštěvníků, čímž se řadí mezi největší akce tohoto typu v Česku. Během víkendu se stává z města auto-moto ráj. Centrum je plné nádherných aut rozmanitého stáří, lidé mohou sledovat závody v ulicích a mnoha disciplín se samozřejmě účastnit.
Co dělá festival tak výjimečný
Speed Festival není jen o vozech a rychlosti - je to sedm akcí v jednom. Svět aut se tu propojuje s hudbou a uměním. Přináší setkání závodníků, vystavovatelů, umělců i diváků, kteří společně vytvářejí jedinečnou atmosféru.
Letos navíc festival propojuje motorismus s kulturou pod podtitulem "Film". Návštěvníci uvidí ikonická filmová auta - například DeLorean DMC-12, který se proslavil díky filmu Návrat do budoucnosti, ale také Pontiac Firebird Trans Am alias KITT z Knight Rideru. Užijí si výstavy českých umělců, filmové projekce, besedy a přednášky s osobnostmi nejen motorsportu. "Účast potvrdil kaskadér, který bude přednášet o natáčení automobilových filmových honiček," popisuje David Gruber, jeden ze tří organizátorů.
Program, který nadchne
Co vidět a čeho se účastnit, je vážně mnoho. Láká například Setinová rally Memorial Břetislava Engeho. Trasa provede soutěžící veterány krajem se sklářskou tradicí zapsanou na seznam UNESCO a letos navštíví také zajímavá filmová místa. Jak setinovka probíhá a proč je právě tato českolipská trasa tak atraktivní, se dočtete v loňské reportáži zde.
Nebo je možné vyrazit s celou rodinou na klidnější vyjížďku s piknikem, trasou vedoucí rovněž filmovými lokalitami a měřeným úsekem podle roadbooku.
Zlatým hřebem je Grand Prix Česká Lípa, tedy noční městský závod, který je srdcem festivalu. Diváci v ulicích si užívají burácení motorů v kulisách historického centra a sledují soutěž o pohár starostky.
Nechybí ani výstavy a přehlídky, kdy desítky expozic ukážou automobilový svět napříč historií i kontinenty - od prvních veteránů přes závodní speciály až po supersporty a motorky.
V rámci projektu Speed Art se představí současní čeští výtvarníci, návštěvníci se mohou těšit na motoristické filmy, besedy a přednášky. K tomu drift show, simulátory, půjčovny supersportů, jízdy pro děti i dospělé. Akce je otevřená všem - od vášnivých závodníků po rodiny, které hledají zábavu na víkend.