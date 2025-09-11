Krásce z plakátů oživili jméno. Ferrari má novou Testarossu, retro ale není v kurzu

Ferrari se rozhodlo znovu oprášit jedno z nejslavnějších jmen své historie. Testarossa. Kdo v osmdesátých letech neměl na stěně plakát s červeným klínem, jehož boky zdobily ikonické "žaluzie", jako by snad ani nebyl automobilový fanoušek.
Testarossa tehdy ztělesňovala přepych, rychlost a trochu i lehce dekadentní nádech doby. V roce 2025 Ferrari posílá jméno zpátky do hry, i když z původní ikony si nechává prakticky jen to známé jméno. Model 849 Testarossa není retro hračkou, ale technologicky nejpokročilejším silničním Ferrari současnosti.
Ale nejzajímavější je právní pozadí. Ferrari v červenci vyhrálo soudní spor, který mu zpět připsal výhradní práva k názvu Testarossa. Práva mu byla v minulosti odejmuta, protože se Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) domníval, že značka název až příliš dlouho nevyužívá. Soud nyní konstatoval, že prodejem ojetých vozů Testarossa či licencí pro výrobu modelů hraček si práva na jméno může stále přivlastňovat.
Tohle rozhodnutí tedy bylo pro Ferrari klíčové, bez něj by nové modely s názvem Testarossa zřejmě představit nemohlo.
Nestalo se ale to, co by možná dost fanoušků odhadovalo. Ferrari si s návratem jména Testarossa nehrálo na sentiment. V Maranellu tvrdí, že žádná replika osmdesátých let by v roce 2025 nefungovala. Místo toho zvolili cestu, kdy slavný nápis na zádi nemá působit jako kýčovitý odkaz.
Pod zadním krytem sídlí čtyřlitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly. Ten sám o sobě zvládne více než osm set koní. Tři elektromotory, konkrétně dva na přední nápravě a jeden vzadu, k tomu přidají dalších zhruba dvě stě, takže výsledný součet se vyšplhá na 772 kW, tedy 1050 koní. To je víc, než měl dosavadní vlajkový model SF90. Připomeňme, že Testarossa měla dvanáctiválec o výkonu 287 kW…
Italové dodávají, že šlo o víc než jen honbu za výkonem. Větší turbodmychadla mají zlepšit odezvu motoru, vylepšené systémy řízení trakce a ABS Evo zase dávají řidiči větší jistotu a aerodynamika byla přeladěna tak, aby auto nejen drželo, ale i chladilo, když se jede naplno.
Podívejte se na fotogalerii 849 Testarossy. Číslovky odkazují na počet válců (8) a objem (4,9 l).
Stokilometrovou metu zvládne pod 2,3 sekundy a rozjede se na 340 km/h. A pokud by někdo chtěl vyjet z garáže tiše, 849 Testarossa ujede i zhruba dvacet pět kilometrů čistě na elektřinu. Mimochodem, Ferrari uvádí, že právě to si zákazníci přáli, ne všichni touží obtěžovat sousedy.
V kontextu auta, jehož základní cena začíná na částce 460 tisíc eur, tedy 11,2 milionu korun, možná úsměvné, ale dává to smysl. Zákazníci dnes chtějí i trochu každodenní použitelnosti.
Design je všechno, jen ne retro. Zapomeňte na kopii osmdesátkového plakátu. Boční žebra a výklopné světlomety by dnes zřejmě neodpovídaly představě o seriózním supersportu a samozřejmě mnoho detailů by dnes nedovolila bezpečnostní pravidla.
Ferrari si proto z Testarossy bere spíše "ducha". Horizontální zadní světla, proporce a těžko definovaná odvážnost se kombinují s čistšími liniemi moderních sportovních vozů. Výsledek nevypadá jako retro, ale chce přesvědčit fanoušky, že slavné jméno si zaslouží.
V interiéru je patrné, že se pozornost soustřeďuje na řidiče. Což dokazují digitální displeje i volant s otočným ovladačem Manettino, který mění jízdní režimy. Spolujezdec ale nemá být jen pasažérem, má k dispozici vlastní displej a přehled o tom, co se děje.
Pro ty, kteří touží mít ještě ultimativnější model, je tu tradičně paket Assetto Fiorano s odlehčením o 30 kg, závodními prvky a ještě agresivnějším nastavením. Verze Spider se představila spolu s kupé a je o 40 tisíc eur dražší (tedy vyjde asi na 12,2 milionu korun), na trh se ale dostane asi o půl roku později než kupé, které by k zákazníkům mělo dorazit v první polovině příštího roku.
Ferrari 849 Testarossa má tedy fascinující výkony a cenovku, která spolehlivě odděluje sny od reality. Ale především touhu stát se novou ikonou - stejně jako kdysi její jmenovkyně, která v osmdesátkách definovala automobilovou touhu celé generace.