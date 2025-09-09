Naprosté překvapení. Turecká auta deklasovala v nárazových testech evropské modely

Euro NCAP zveřejnilo výsledky crash testů prvních dvou evropských modelů turecké automobilky Togg, založené teprve v roce 2018. Modely T10F (elektrický sedan) a T10X (elektrické SUV) získaly maximální hodnocení pět hvězdiček. T10F dosáhla navíc naprosto nečekaných 95 procent v ochraně dospělých, T10X skončila těsně za ní s výsledkem 94 procenta.
Pro srovnání, nejlepší výsledek za celý loňský rok v ochraně posádky získala ve třídě velkých SUV Mazda CX-80 (92 procent) a rodinných vozů Škoda Superb s VW Passat (93 procent).
Oba turecké modely si také vedly skvěle v testech ochrany dětí (obě 85 procent) i zranitelných účastníků silničního provozu, včetně chodců a cyklistů. Pomohla tomu také rozsáhlá asistenční výbava.
"Togg je mladá značka, která se chce prosadit na trhu s elektromobily a je pozoruhodné, že se novému výrobci podařilo získat pětihvězdičkové hodnocení hned u jeho prvních dvou vozů," uvádí Aled Williams, programový ředitel organizace Euro NCAP.
Turecká automobilka Togg, národní projekt podporovaný vládou, přišla po čtyřech letech od založení s prvním sériovým vozem, kterým je právě SUV elektromobil T10X. V Turecku je značka velmi úspěšná. Evropanům se představila na mnichovském autosalonu jak s SUV, tak také sedanem T10F.
Design pro Togg vypracovali renomovaní odborníci, konkrétně italské studio Pininfarina a turecký designér Murat Günak, který působil u značek jako Peugeot, Mercedes-Benz či Volkswagen. Togg nyní míří do Evropy a má ambici do roku 2030 exportovat milion elektromobilů a rozšířit svou nabídku až na pět modelů.
firefly od NIO: malý elektromobil, velké ambice
Vedle modelů Togg zaujal v testech i firefly, nový cenově dostupný elektromobil od čínského giganta NIO. Získal pět hvězdiček, přičemž ochrana dospělých dosáhla na 96 procent. "Jde tak o nejvyšší výsledek ze všech osobních automobilů testovaných Euro NCAP od začátku roku 2024," uvádí organizace.
"Firefly ukazuje, že největší auta nemusí být nutně ta nejbezpečnější. Díky důkladnému výzkumu a vývoji, inovativnímu inženýrství a důrazu na bezpečnost dokážou výrobci nové vlny cenově dostupných elektromobilů dosáhnout pětihvězdičkového ratingu," připomíná Aled Williams z Euro NCAP.
A dodává, že z vývoje těží zákazníci. S rostoucím počtem menších a dostupnějších elektromobilů, které navíc získávají pětihvězdičkové hodnocení, mají spotřebitelé k dispozici skvělé vozy, aniž by museli dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.
Jak si vedou současní lídři z tradičních značek?
Euro NCAP aktuálně testovalo celkem 16 nových modelů a většina získala pět hvězdiček. O jednu hvězdu méně ale dostaly novinky, mezi které patří BMW řady 1, Citroën C5 Aircross, Suzuki eVitara a Toyota Urban Cruiser, často kvůli slabším ochranám v konkrétních typech testů nebo za asistenční systémy.
Naopak SUV modely od zavedených značek jako Audi Q4 e-tron, Hyundai Ioniq 9, Mini Aceman a smart #5 dosáhly spolehlivých pěti hvězdiček. Také auta čínských značek - Aion V, Exlantis ES, IM IM6 i BYD Dolphin Surf -, předvedla srovnatelnou úroveň bezpečnosti jako jejich evropští či korejští konkurenti.
Varováním je ale nedostatečná ochrana chodců u modelů Lynk & Co 08 a Volkswagen ID.Buzz, které téměř přišly o pátou hvězdu kvůli slabé ochraně pánve u zranitelných účastníků silničního provozu.