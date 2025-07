Nejvzácnější škodovka současnosti je elektrická. Její nákup má přísná pravidla

Jak vypadá nejvzácnější škodovka současnosti? Na první pohled vlastně docela obyčejně, zdání ale klame. Elroq RS 130 si automobilka nadělila ke kulatému jubileu 130 let, které si letos různými způsoby připomíná. A je to dokonce takový unikát, že každý dealer dostane jediné auto.

Škoda Auto dlouhodobě nabízí pro zákazníky zvýhodněnou řadu modelů 130 let. Ta je v cenících Fabie, Scaly, Kamiqu, Octavie a Karoqu, přičemž kombinuje výbavu navíc s cenovým zvýhodněním. Třeba u Fabie jde s cenou od 399 900 korun dokonce o vůbec nejlevnější variantu. A i po jarním plošném zdražení (psali jsme zde) se stále jedná o zákaznicky atraktivní nabídku.

Jenže jde o nabídku kusově neomezenou. Časově se dá očekávat, že varianty 130 let a 130 let Premium někdy z ceníku zmizí stejně, jako se do něj dostaly. Teď ale ve formě Elroqu RS 130 přijíždí i skutečně limitovaný narozeninový model.

Logicky jich vznikne jen 130, to z elektrického SUV dělá patrně nejvzácnější model aktuální nabídky okřídleného šípu. Minimálně na českém trhu. Specifická je ovšem tato verze i tím, že každý dealer dostane právě jeden kus vozu. Nezáleží přitom na počtu provozoven, i kdyby jich měl prodejce po Česku třeba patnáct, dostane jeden limitovaný Elroq RS stejně jako prodejce s jedinou provozovnou.

Limitovaný model poznáte na první pohled podle matného šedého laku v odstínu Graphite. Klasický Elroq RS sice může mít za 16 tisíc stejný odstín karoserie, jde však o metalický, nikoliv matný lak. Lišty kolem bočních oken, střešní ližiny, nápisy Škoda i kryty zpětných zrcátek jsou pak v černé barvě. Kabina je čalouněná mikrovláknem s limetkovým prošíváním, dekorační plochy vzhledem imitují karbon.

A pak se verze RS 130 nabízí standardně v maximální výbavě, kterou si do Elroqu můžete z ceníku pořídit. Z katalogu příplatků tak aktuální limitka dostala 21palcová antracitová leštěná kola, elektrické tažné zařízení, tepelné čerpadlo, dělicí síť v zavazadlovém prostoru a paket Maxx, zahrnující elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce s pamětí a masážní funkcí, balík asistentů či parkování na dálku s využitím mobilního telefonu.

Standardně pak Elroq RS má panoramatický kamerový systém, 13palcovou navigaci, třízónovou samočinnou klimatizaci, head-up displej s rozšířenou realitou, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí a masážní funkcí, Matrix LED přední světla či adaptivní tlumiče.

To nejdůležitější je ale cena: Elroq RS 130 stojí 1 369 000 korun. Standardní RS startuje na 1 269 000 korunách. Pokud byste si jej dovybavili všemi prvky jako RS 130, bude cena úplně stejná, nicméně limitovaný model má zmíněný unikátní matný šedý lak.

Technicky má Elroq RS dva elektromotory s celkovým výkonem 250 kW, a tedy disponuje pohonem všech kol. Zrychluje tak na 100 km/h za 5,4 vteřiny. Baterie má využitelnou kapacitu 79 kWh, dojezd je tak 524 km. Nabíjení je u DC stojanu možné až 185 kW.