"Šéfovo auto" už dorazilo. Renault 5 je konečně v Česku, přijel i s novou výbavou

Má zahájit novou éru Renaultu a vlastně to vůbec není nadsázka. U těch, kteří si první generaci R5 pamatují z dětství, vyvolává zvláštní šimrání v břiše. To se u nového modelu automobilky z Billancourtu ještě nestalo.

Všechno je na téhle české premiéře tak nějak povědomé. Pozdně funkcionalistickou vilu prvorepublikového podnikatele Josefa Volmana zná většina Čechů ze znělky poslední řady StarDance, a s autem, které tu tento týden slaví českou premiéru, zase ožívá pamětníkům 70. a 80. let jejich mládí.

Pro Renault je to ale nové. Bývalé vedení automobilky retru moc nefandilo, teprve s příchodem temperamentního Itala do vedení firmy se to změnilo. Luca de Meo v roli šéfa Fiatu před lety vzkřísil slavné Cinquecento, stejný recept teď použil při restrukturalizaci Renaultu. Historka, jak při návštěvě technologického centra "náhodou" potkal cvičnou maketu Renaultu 5 od Françoise Leboina a hned na místě věděl, že "tohle musíme vyrábět", už obletěla svět.

Zdá se, že s "er pětkou" to de Meo trefil, ve Francii se ihned po uvedení na trh loni v prosinci stala nejprodávanějším elektromobilem napříč kategoriemi, ve Španělsku, Belgii a Německu zase ovládla prodeje v segmentu malých aut. Přitom vznikla na francouzské poměry v rekordně krátkém čase.

"Před odjezdem z Guyancourtu 2. července 2020 žádám týmy, aby co nejrychleji přeměnily oranžovou maketu na skutečný vůz. Znamenalo to provést několik úprav, ale bylo to proveditelné. V létě jsem viděl první náčrty na obrazovce. V říjnu už byly hotové. Designéři pod vedením Laurence van den Ackera a týmy inženýrů Gillese Le Borgnea pracovaly rychlostí blesku, aby se s výzvou vypořádaly. Nesmím zapomenout na pomoc Gillese Vidala, který v listopadu převzal funkci šéfa designu. V sázce bylo tak moc, že obvyklá doba vývoje se musela drasticky zkrátit," píše Luca de Meo v útlé knížce "R5, krásný příběh".

Tři roky poté, co nový šéf Renaultu uviděl poprvé maketu, už seděl za volantem prototypu. Inženýr na sedadle spolujezdce prý žertoval: "Je to šéfovo auto, takže jsme si nemohli dovolit žádné chyby." Za další dva roky se o tom ostatně může přesvědčit každý.

Zatímco původní Renault 5 z roku 1972 byl koncipován jako "vůz pro emancipované ženy", dnes se do něj bez obav o svou image posadí muži i ženy bez rozdílu - je z něj jednoduše "auto do města". S kompaktní, 3,92 metru dlouhou karoserií se vejde takřka do každé parkovací mezery, a kdo si zvolí signální žlutou barvu karoserie, bude muset nasadit masku extroverta. Protože jen málokteré auto umí být na silnici takhle nápadné.

Pak je tu pár věcí, které si zaslouží pozornost. Na poměry elektromobilů je R5 docela lehký, s větší 52kWh baterií váží 1450 kg, s menší 40kWh dokonce jen 1375 kg. Umí nejen proud přijímat, ale i rozdávat - dá se na něj napojit klidně celá domácnost, utáhne provoz pračky, myčky nebo třeba elektrického grilu.

Palubní systém pracuje se systémem od Googlu, prostředí dobře známé z chytrých telefonů tak nemusí nutně běžet přes Android Auto, platí to přirozeně i o navigaci.

Zadní nápravu má R5 víceprvkovou, což je znát na lepší stabilitě jízdy. Hlavně na horším povrchu silnice je záď klidnější a v zatáčkách neuskakuje.

Retro design si však vyžádal i pár kompromisů. Na zadních sedadlech je méně místa na nohy, nad čímž lze přimhouřit oko, když je tu na oplátku docela velký kufr. Je dobré počítat i s vyšším odporem vzduchu karoserie (cx=0,37), na dálnici tedy R5 nebude tak úsporná jako při první testovací jízdě v okolí Čelákovic, kdy si na okreskách řekla o rovných 12 kWh / 100 km. Což je o něco méně, než dokážou zajet větší a těžší elektromobily.

Renault 5 E-Tech Verze s baterií 40 kWh Verze s baterií 52 kWh Výkon motoru 90 kW / 122 k 110 kW / 150 k Točivý moment 225 Nm 245 Nm Zrychlení 0-100 km/h 9,0 s 8,0 s Dojezd na jedno nabití (WLTP) 312 km 410 km Nabíjení AC 11 kW 11 kW Nabíjení DC (max. výkon) 80 kW 100 kW Doba nabíjení 15-80 % 30 minut 30 minut Maximální rychlost 150 km/h 150 km/h Spotřeba paliva (WLTP) 14,5 kWh / 100 km 14,9 kWh / 100 km Užitečná hmotnost 493 kg 471 kg Hmotnost přívěsu 500 kg (brzděný i nebrzděný) 500 kg (brzděný i nebrzděný) Hmotnost baterie 237 kg 300 kg Cena od 675 000 Kč (Evolution) 799 000 Kč (Techno)

V základní výbavě pro Česko má R5 rychlonabíjení stejnosměrným proudem i tepelné čerpadlo, které šetří energii při vytápění nebo chlazení interiéru. Bez příplatku je Renault 5 celý zelený, individuálnímu vkusu se ale meze nekladou: Namíchat lze až 128 různých kombinací barev karoserie, střechy a polepů.

Ke stupňům výbavy Evolution, Techno a Iconic Cinq, které šly objednat v předstihu, se nově přidal také vrcholný Roland Garros odkazující na slavný tenisový turnaj. Mimo jiné má speciální design kol nebo koberečky v barvě antuky.