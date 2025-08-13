"To si sedne, jeďte." Rusovi se nový UAZ Patriot porouchal po 20 kilometrech jízdy

Už čtvrtým rokem si ruští motoristé zvykají na fakt, že spolehlivá auta najdou spíše v bazaru než v naleštěném showroomu. Když jim nově příchozí čínští partneři s velkou slávou dodali vozy, u kterých v zimě zamrzala náplň v automatických převodovkách, bylo to zprvu bráno jako jakési nedorozumění. Jenže se ukázalo, že s dodržováním ruských standardů si čínské značky hlavu nelámou dlouhodobě - něco si nechají homologovat a něco "trochu jiného" pak dodají zákazníkům.
Pokud jde o domácí ruské značky, situace není lepší, spíš naopak. Ruský internet je plný zkazek o dílech, které z auta odpadávají za jízdy, a fatálních poruchách zánovních vozů.
Smutným rekordmanem jsou hlavně výrobky automobilky UAZ, konkrétně pak SUV s názvem Patriot. Loni na podzim se dokonce chvíli zdálo, že někdo u výrobního pásu sabotuje "speciální vojenskou operaci", když u jednoho z nových vozů zůstala vojákovi v ruce řadicí páka.
S řazením mají uazy vůbec problém, jak ukazuje nejnovější případ, o kterém informoval telegramový kanál RTVI. Video zachycuje muže za volantem Patriotu, kterak se marně snaží zařadit některou z rychlostí. Z převodovky se přitom ozývají zvuky, jako by do sebe ozubená kola zcela nezapadla.
Alexej, nový majitel uazu, si svého Patriota právě vezl z prodejny domů. Tam už ale nedojel, zůstal stát na frekventovaném Moskevském okruhu po dvaceti kilometrech jízdy. Problém s řazením se však objevil ještě o něco dřív. "Zavolal jsem prodejci. Řekl mi, to je v pořádku, že se to stává, když je převodovka nová, a že si to sedne. Poradil mi zakvedlat řadicí pákou a jet dál. Když se to po chvíli opakovalo, poradil mi totéž. A pořád dokola," popsal svůj případ Alexej.
Nutno dodat, že obtíže s řazením manuální převodovky nebyly jediným problémem, který Alexejův Patriot postihl. Po dvou měsících a 1500 najetých kilometrech prasklo těsnění pod hlavou válců a vůz musel na opravu motoru do servisu.
Nezvykle vysoká nespolehlivost v Rusku dostupných aut vede motoristy k odkládání nákupu nových vozů v naději, že válka na Ukrajině brzy skončí a do země se vrátí tradiční zahraniční výrobci. Mezitím však prodejci, kteří byli nuceni vzít na milost čínské značky, sčítají ztráty.
Podle deníku Gazeta hrozí letos hned deseti čínským automobilkám, že kvůli mizerným prodejům budou muset opustit ruský trh. Dohromady totiž letos prodaly méně než 1200 vozů.
Značka, která měsíčně neprodá alespoň 200 aut, nemá na trhu šanci. Při takovém objemu si na sebe nevydělá ani její ruský prodejce, píše Gazeta.
V ohrožení přitom nejsou jen auta, která se z Číny pouze dovážejí, ale i taková, která se z dovážených dílů v Rusku přímo vyrábějí. K takovým patří například Amberauto kaliningradského výrobce Avtotor, který se před válkou specializoval na výrobu vozů BMW, Hyundai a Kia. Teď ale mimo jiné produkuje přeznačkované čínské elektromobily JMEV Yi, kterých se v celém Rusku od ledna do června prodalo pouze 32.
Ve druhé půlce roku to patrně s prodeji bude ještě horší, neboť minulý týden zachytila bateriové Amberauto průmyslová kamera, jak z něj při výjezdu z parkoviště stoupá hustý bílý dým a z podvozku šlehají plameny.