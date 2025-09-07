Auto

Zpátečka v čase. Postavili jsme se na start závodu do vrchu Zbraslav-Jíloviště

Zpátečka v čase. Postavili jsme se na start závodu do vrchu Zbraslav-Jíloviště
Účastníci závodu se mohli projet po trati v krásném autobusu Škoda 706 RTO de Luxe.
Auta přijížděla už od rána, závod začal v jednu hodinu odpoledne.
Vyrazili jsme na závod s tímto krásným MG.
Obrovskou pozornost přitahovala Škoda 440 Karosa sběratele Pavla Kaliny. Zobrazit 45 fotografií
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová Eva Srpová
před 8 minutami
Legendární závod Zbraslav-Jíloviště znovu ukázal, proč patří k největším motoristickým svátkům veteránské scény v Česku. Na 58. ročník letos přijelo přes sto historických strojů, včetně rekordního počtu těch, které na stejné trati závodily už mezi lety 1908 a 1931. Diváci tak měli jedinečnou možnost zažít návrat atmosféry prvorepublikových závodů, v nichž kdysi triumfovala i Eliška Junková.

Můžete si za pár dní doma v klidu otevřít časopis a přečíst si další článek o legendárním závodě Zbraslav-Jíloviště, nebo v téhle "instantní" době si už dnes o něm prolétnout krátkou reportáž na webech. Dozvíte se, kolik aut jelo, že tu kdysi kralovala Eliška Junková, a uvidíte fotky strojů, co pamatují ještě císaře pána. Ale věřte mi - na papíře, nebo monitoru či mobilu, to nikdy nebude ono.

Historie závodu

Poprvé se Zbraslav-Jílovistě uskutečnilo v roce 1908 a proběhlo 14 ročníků. Trať končila na vrcholu Cukráku a Národní listy závod popisovaly jako "náš Semmering". Obnovil se v roce 1967 a letos získali ocenění ti členové Veteran Car Clubu Praha - nebo jejich potomci-, kteří se o něj téměř před 60 lety zasadili.

Na start se letos postavilo přes 100 vozidel, včetně senzačního množství těch, které původně závodily v letech 1908-1931. Moderní závod běží jako jízda pravidelnosti, tedy dvojkolová jízda na přibližně čtyřkilometrové trati s převýšením 163 m. Soutěžící musí zajet oba časy s minimální odchylkou. Zbraslav-Jíloviště je dnes jedním z nejvýznamnějších veteránských podniků v České republice.

Protože až když člověk sedí za volantem přímo v jednom skoro stoletém závoďáku na trati, najednou pochopí, že tahle celodenní událost není jen těch dvakrát pěti minutách burácení do kopce. Je o všem kolem.

Celý den se potloukáte mezi auty, pořád se s někým nadšeně dáváte do řeči, chvíli obdivujete karburátor starý jak vaše babička, chvíli posloucháte, jak jiný básní o kouzle kompresoru. Prolezli jste parkoviště desetkrát křížem krážem, dýchali spálený benzín a culili od ucha k uchu. A než se nadějete, den je pryč. 

Související

Češi na nejlepším závodě veteránů v Evropě. Škoda, Minory, Jaguar, příště poprvé Saab

Le Mans Redux 2025
37 fotografií

Protože Zbraslav-Jíloviště není jen závod. Je to malý časostroj, kde se historie, technika a lidské nadšení smíchají do jedné atmosféry, která voní olejem a zní jako orchestr výfuků.

"Když kompresor zpívá, chlap ožívá," směje se svým typickým srdečným barytonem Karel Kupka, šéfredaktor časopisu Motor Journal a sběratel veteránů, který na letošním ročníku protáhl fantastický Rudge Whitworth Ulster. "Motocykl v roce 1929 dokonce závod Zbraslav-Jíloviště vyhrál a tehdy stanovil rekord," popisuje jeho historický význam.

Rozpracované Bugatti typ 13 Jakuba Staucha.
Rozpracované Bugatti typ 13 Jakuba Staucha. | Foto: Eva Srpová

Pro veteranismus nadchl celou rodinu, jeho dcera Kateřina Kupková se s vozem Sénéchal Super Sport z roku 1924 zařadila letos mezi závodnice s třemi nejlepšími časy.

Původních strojů, které se v letošním ročníku vrátily na trať, jenž se jela poprvé už v roce 1908 a podnik přerušila až ekonomická krize v roce 1931 (aby se pak v roce 1968 opět obnovil), bylo historicky nejvíc. Třeba motocykl Trojan & Nágl Torpedo 600 z roku 1907, který se účastnil hned prvního ročníku závodu, dále výjimečný Wikov 7/28S, který tu zvítězil v roce 1930 a pravidelně se ho účastní od 80. let. 

Související

Oživuje zlatou éru československých motocyklů. Na Západě se propagovaly jinak

Archiv z knihy Pionýr, Babetta a spol.
31 fotografií

Na náměstí stálo také čistým hliníkem blyštící Bugatti typ 13 v rozpracovaném stavu, které vlastní prezident Bugatti Clubu Jakub Stauch, a které závod ve své kategorii vyhrálo v roce 1925. S dalším krásným Bugatti typ 13 závod jela Jakubova dcera Alžběta. Bugatek, které pamatují éru prvních závodů, tu bylo víc, třeba i působivé T37A, které v roce 1929 svou kategorii do 1,5 litru vyhrálo.

"Tohle je dle mého názoru jedno z nejzajímavějších aut na startu, právě pro svou minulost a také původní stav, ale i výjimečný zvuk," shodují se jak Karel Kupka, tak také kurátor automobilových sbírek Národního technického muzea Petr Kožíšek, který své vínové MG TA z roku 1937 na trati rozhodně nešetří.  

Současně oba obdivovali luxusní Bugatti 50 z roku 1931 s pětilitrovým osmiválcovým motorem s karburátorem Roots, které má sice už nový lak, ale jinak dokonale zachovalý původní interiér. Vedle něho stálo ještě další fascinující Bugatti 50 C z roku 1934, jehož pětilitrový motor s třemi karburátory podle jezdce vygeneruje okolo 270 koní.

Nádherný Wikov 7/28S v popředí, za ním modré Bugatti T37A, oba vozy závod Zbraslav-Jíloviště jely - v roce 1930 a 1929 -, a dojely si pro vítězství.
Nádherný Wikov 7/28S v popředí, za ním modré Bugatti T37A, oba vozy závod Zbraslav-Jíloviště jely - v roce 1930 a 1929 -, a dojely si pro vítězství. | Foto: Eva Srpová

Příběhů se ale v sobotu na závodu Zbraslav-Jíloviště, který si zapsal už 58. sezónu, psalo mnohem víc. Třeba se tu vůbec poprvé po teprve prvních 100 zahřívacích kilometrech po rekonstrukci projelo šedé MG Jana Červenky, který akci posledních pět let moderuje. Po třech letech práce, přesně na den, kdy si torzo auta v několika krabicích od vína dovezl z Anglie, se podle šesti dobových fotek sestavené MG vydalo na zbraslavský kopec. Sice jen při rozjížďkách, nakonec muselo kvůli závadě odstoupit, ale i tak byl na něj krásný pohled.

Dvě výjimečné Bugatti s pětilitrovými osmiválci.
Dvě výjimečné Bugatti s pětilitrovými osmiválci. | Foto: Eva Srpová

A tak by se dalo psát o každém exempláři zvlášť, každé auto i motorka má svůj mikropříběh, zajímavou minulost a věrnou posádku, která má k němu vztah.

Sednout si ale přímo za volant a na tu trať, po které se kdysi proháněli Eliška Junková, Hans Stuck, Kristián Lobkowitz nebo Rudolf Caracciola, vyrazit, dává okamžiku úplně nový rozměr.

O závodění přitom vážně nejde, spousta jezdců si čas ani neměří, a tak i náš výsledek, který nestál za chlubení, nás v kategorii závodních aut vynesl dokonce na čtvrtou bramborovou pozici.

MG F1 Magna Jarvis

MG Magna F1 s karoserií od londýnské dílny Jarvis & Sons spatřilo světlo světa v roce 1932. Šlo o čtyřmístný roadster na podvozku typu F, poháněný živým šestiválcem o objemu 1271 ccm. Ještě zajímavější než samotná technika je ale fakt, že z podobných vozů se do dnešních dnů dochovaly pouhé tři kusy. Tento konkrétní exemplář vyjel na silnice s irskou značkou "IU 2474", přidělenou v hrabství Limerick. 

V roce 1975 se dostal do rukou známého londýnského obchodníka s veterány Dana Marguliese, a v jeho rodině setrval po více než čtyři desetiletí. Teprve na začátku nového tisíciletí prošel motor renovací a získal i několik šikovných vylepšení, od rychlejší vačky přes plnoprůtokový olejový filtr až po úpravy chlazení. Současně se obnovily hliníkové blatníky, opravil se chladič a doplnil nový výfuk, palivová nádrž i střecha.

Renovace trvala 10 let a Magna F1 se stala ozdobou srazů a soutěží MG Car Clubu. Poté se dostala do sbírek olomoucké Veteran Areny a letos 15. listopadu se nabídne v aukci Retro Garáž v Lysé nad Labem.

Závoďák jsme projeli spolu s Pavlem Kočím, organizátorem burzy a aukce veteránů. "Než si MG najde nového majitele, vytáhli jsme ho na závodní trať a jelo fantasticky. Je škoda, aby bylo jen muzeálním kouskem," hodnotí Kočí. 

Ale stoupat tím kopcem, mávat nadšeným divákům, kteří s cedulemi "zatrub!" skandují u krajnice, a s pokorou přistupovat ke stroji samotnému i jeho historii, je zkrátka zážitek.

Související

Zapomenutý český autobus. Tatra 500 HB přinesla pokrok, skončila ale neslavně

Autobus Karosa T 500 HB
15 fotografií

Vždyť "naše" MG Magna F1 s karoserií od londýnské dílny Jarvis je staré 93 let. Roadster pohání hravý šestiválec o objemu 1,3 litru, ale ještě zajímavější než samotná technika je fakt, že z podobných vozů s touto zakázkovou karoserií se do dnešních dnů dochovaly pouhé tři kusy.

A taky se s ním fantasticky jezdí. Řazení vyžaduje cit a um a nesprávné otáčky neodpouští, ale řízení je překvapivě lehké, snadné a přesné, a tak se s atletickým MG krásně najíždí do zatáček. Zkrátka řídit ho je radost a zážitek, který rozhodně stojí za to. A když se vám poštěstí Zbraslav-Jíloviště zažít jednou, budete si přát, aby to rozhodně nebylo naposledy.

Prohlédnout si 45 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Oživuje zlatou éru československých motocyklů. Na Západě se propagovaly jinak

Oživuje zlatou éru československých motocyklů. Na Západě se propagovaly jinak
31 fotografií

Na dálnici vyroste mobilní STK. Kontrola kamionu zabere jen pár minut

Na dálnici vyroste mobilní STK. Kontrola kamionu zabere jen pár minut
19 fotografií

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou
29 fotografií

Škoda se k levným autům vrátit nemůže. Chystá ale SUV, které nenabídne ani Volkswagen

Škoda se k levným autům vrátit nemůže. Chystá ale SUV, které nenabídne ani Volkswagen
13 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem veterán historie závod

Právě se děje

před 8 minutami

Zpátečka v čase. Postavili jsme se na start závodu do vrchu Zbraslav-Jíloviště

Zpátečka v čase. Postavili jsme se na start závodu do vrchu Zbraslav-Jíloviště
Prohlédnout si 45 fotografií
Účastníci závodu se mohli projet po trati v krásném autobusu Škoda 706 RTO de Luxe.
Auta přijížděla už od rána, závod začal v jednu hodinu odpoledne.
před 49 minutami
Putin jedním rozkazem zničil ruskou armádu. Využijte toho, radí Ukrajincům analytici
0:49

Putin jedním rozkazem zničil ruskou armádu. Využijte toho, radí Ukrajincům analytici

Omyl ruského vůdce, s jakým přistoupil k invazi na Ukrajině, vedl k rozpadu ruské vojenské mašinerie, píše se v analýze.
před 1 hodinou
Úrazy penisů bývají devastující, ale šijí se mnohem lépe než skalp, říká chirurg

Úrazy penisů bývají devastující, ale šijí se mnohem lépe než skalp, říká chirurg

Podle plastického chirurga Jiřího Bayera si lékaři často pomáhají jinými částmi těla. "Půjčíme si třeba kus kyčle a opravíme jím čelist," vysvětluje.
Aktualizováno před 5 hodinami

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů

Obrazem: Benátky ovládly režisérky, hlavní cenu si odnesla komedie s hvězdou z Varů
Prohlédnout si 61 fotografií
Závěr festivalu stejně jako zahájení provázelo deštivé počasí. To ale fanoušky neodradilo.
A také propalestinskými protesty. Herečka Anna Foglietta mává palestinskou vlajkou na motorovém člunu spolu s dalšími aktivisty na podporu Palestinců v Gaze a globální flotily Sumud během 82. filmového festivalu v Benátkách.
před 6 hodinami
Londýnská policie zatkla přes 400 lidí na protestu na podporu Palestine Action

Londýnská policie zatkla přes 400 lidí na protestu na podporu Palestine Action

Vláda zařadila Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva.
před 7 hodinami

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku

Lanovce se při tragické nehodě v Lisabonu uvolnilo lano, ráno ještě bylo v pořádku
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 9 hodinami
Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

České tenistky Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorskou čtyřhru na US Open. Ve finále porazily v New Yorku dvojici Vandrommeová, Vladsonová 6:2, 6:2.
Další zprávy