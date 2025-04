"Náš první Číňan a myslím, že poslední." Proč Louda řekl ne všem, jen ne gigantu BYD?

BYD vstoupil na český trh. Jde o největší čínskou automobilku, která loni prodala 4,3 milionu aut a před časem zahájila expanzi do Evropy. Letos chce mít v Česku 30 prodejních míst, a tak oslovuje dealery. Největším úlovkem je Louda Auto, který zatím vždy čínské výrobce odmítal. "Vidím ve značce potenciál, které ostatní v mých očích nemají," přiznává pro Hospodářské noviny.

BYD je jedničkou na čínském trhu a řadí se mezi top automobilky i ve světovém měřítku, loni značka prodala 4,3 milionu aut. Ve statistikách nejprodávanějších elektromobilů skončil BYD druhý za Teslou, ale jen velmi těsně, prodal jen o 25 tisíc vozů méně.

BYD expanduje do Evropy, v současnosti působí na 29 trzích a letos vstupuje do dalších dvanácti včetně Česka a Slovenska. Ještě letos chce otevřít v Česku více než 30 prodejních míst a prvním už podepsaným partnerem je Louda Auto. Jde o multibrandového dealera, který má největší prodejní sít automobilek Škoda Auto a Hyundai v Česku. Provozuje 33 poboček, aktuálně má v portfoliu 12 značek. BYD bude třináctou.

"Je to naše první čínská automobilka a myslím, že i poslední. Není potřeba mít mnoho značek za každou cenu," říká pro Hospodářské noviny Pavel Louda, majitel prodejní sítě Louda Auto. Zatím zprovozní tři prodejní místa, a to v Praze, druhé ve Vrbové Lhotě u Poděbrad, kde loni otevřel velké centrum specializované na ojetiny, a třetí v Teplicích.

BYD tedy "ulovil" velkého a renomovaného dealera, což není pro nově příchozí čínské automobilky úplně běžné. Pavel Louda přiznává, že prakticky každá čínská značka, která v posledních měsících na český trh přišla, ho v minulosti oslovila, vždy ale odmítl. Proč neřekl ne zrovna čínské BYD?

"Vidím v ní potenciál, které ostatní v mých očích nemají," přiznává pro HN. "Nejzajímavějším modelem je podle mě Seal U DM-i s prodlužovačem dojezdu, tedy vůz s elektromotorem, ale současně i benzinovým agregátem. Vůz vykazuje úžasně nízkou spotřebu, která se díky elektrické baterii prodlouží, a tak ujede přes tisíc kilometrů. Takové parametry tu zatím nikdo nenabízí, my žádné auto v nabídce neměli, a to mě přesvědčilo," popisuje majitel dealerské sítě.

BYD přichází na český trh zpočátku se třemi modely, z nichž dva jsou elektromobily, doplněné zmíněným plug-in hybridním SUV, které kombinuje elektrický pohon a spalovací motor. Benzinová patnáctistovka funguje primárně jako generátor, což znamená, že většinu času pohání elektromotor, zatímco spalovací motor dobíjí baterii. Vůz startuje na ceně 966 tisíc korun.

Vedle plug-in hybridu U DM-i BYD nabízí ještě elektrické SUV Sealion 7 začínající na ceně 1,198 milionu korun a pak také elektrický sedan Seal, které je o 50 tisíc levnější. Další vozy ale mají následovat. "Přijde brzy také Seal 5 a to by mohlo fungovat i jako základní referentské vozidlo," očekává Louda.

Při odhadu prodejů je ale zdrženlivý, konkrétní číslo sdělit nechce. "Letos ale předpokládáme, že vozů se prodá opravdu jen málo. Ani plány na další roky nemáme, chceme nejdříve zjistit, jaký mají ohlas na trhu. Víme, že vozy, které začínají na milionové hranici, nejsou úplně pro každého. Největší potenciál vidíme o modelů, které se pohybují okolo částek 600 až 700 tisíc korun," popisuje Louda.

Zatím se vozy dováží do Evropy z Číny, BYD ale staví továrnu v Maďarsku. "Není tajemstvím, že plánujeme rozjet výrobu do konce tohoto roku a samozřejmě tyto modely budou směřovat na český i slovenský trh," dodává Martin Heřmanský, který šéfuje zastoupení pro český a slovenský trh. Posledních téměř 16 let vystřídal několik vysokých postů v americké značce Harley-Davidson. Rozhovor si přečtěte v Hospodářských novinách.

Aktuálně se na elektromobily BYD vztahuje dodatečné clo uvalené Evropskou Unií importované z Číny, a to ve výši 17 procent. Když se výroba přesune do Maďarska, mohl by se objevit prostor pro zlevnění.

"Samozřejmě že tím, až se otevře nový závod v Maďarsku, BYD se prakticky stane evropským výrobcem, což je pro nás důležité. Modely vyrobené v Maďarsku budou od dodatečných dovozních cel osvobozeny. Zda to ovlivní ceníky, se nechte překvapit," doplňuje Heřmanský pro HN.