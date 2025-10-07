Kalendář plný škodovek a krásek v plavkách je tu. Poprvé i se zrzkou

Který kalendář vám bude zdobit stěnu doma nebo v autodílně v příštím roce? Automobiloví nadšenci možná čekají na tradiční a velmi oblíbený kalendář Škodateamu, který letos slaví už 20. vydání. "Za těch dvacet let jsme nafotili 260 míst po celé republice, ale stále nacházíme nová krásná zákoutí. Letos se nám navíc podařilo poprvé nafotit i zrzku," říká autor projektu Roman Schavel.
Luxusní provedení a osvědčený tým
Kalendář si i při jubilejním vydání zachovává svůj velkorysý rozměr (610 × 480 mm), ovšem nově přináší ještě kvalitnější papír a lakovanou titulní stranu. O fotografie se opět postaral fotograf Radim Kořínek, vizáž modelek měla na starost Tereza Fuchsová. Třemi kráskami letošního ročníku jsou Adéla Kašpaříková, Adina Hýnová a Natálie Veselá.
Fotilo se v červnu, ale přípravy začaly už na začátku roku. "S každým hezkým počasím jsem objížděl republiku a hledal zajímavé lokace. I když máme dvacet kalendářů za sebou, je pořád kde fotit," vysvětluje Schavel.
Od legendárního "embéčka" až po raritní prototypy
Kalendář nabízí 13 stránek a s nimi tedy 13 škodovek zasazených do atmosféry českých památek a fotogenických míst. Na titulní straně vévodí béžová Škoda 1000 MB, vyfocená u Slapské přehrady s rusovláskou Adinou Hýnovou. V lednu se čtenáři přenesou k romantické zřícenině kostela Svatého Jana Křtitele, kde stojí sportovní Škoda Rapid 136 s modelkou v hippie stylu.
Kde si kalendář objednat
Kalendář je dostupný na webu www.retrokalendar.cz. Ať už patříte mezi sběratele, nebo hledáte originální dárek, 20. ročník slibuje nejen kus automobilové historie, ale i vizuální zážitek na celý rok.
Další měsíce postupně představí poklady z historie značky, od elegantní Felicie před nedostavěným gotickým chrámem v Panenském Týnci přes sportovní kupé 110R u staré vápenky až po rallyovou legendu 130 LR. Nechybí ani vozy, které znají už jen zasvěcení, například prototyp dodávky BAZ MNA 900 P2, který měl být nástupcem notoricky známé "dvanáctsettrojky".
Krásné vozy, místa i ženy
Kalendář není jen o autech, velký důraz je kladen na propojení technické krásy veteránů s půvabem české krajiny a modelek. V srpnu se třeba fotilo při stanování u Sázavy, v září modelka vyměnila vůz Škoda 1200 sedan za jízdu na koni a říjnová stránka zase zachycuje projížďku na kole pod mostem dálnice D11.
"Chceme, aby kalendář potěšil jak milovníky starých škodovek, tak i ty, kteří se rádi pokochají atmosférou a příběhem každého snímku," říká Schavel. Podívejte se do galerie.