Kalendář plný škodovek a krásek v plavkách je tu. Poprvé i se zrzkou

Leden má zpříjemnit "hippísačka" s kytarou u Škody Rapid 136 před zříceninou kostela Svatého Jana Křtitele. Rapid i jeho předchůdce Garde byly sportovnější dvoudveřové verze vycházející z nejrozšířenějších sedanů řady 742 (Škoda 105 - 130). Kostel z roku 1732 sloužil pouhých 50 let, v roce 1784 byl dekretem zrušen, později přestaven na porcelánku, která ale neprosperovala. V roce 2000 tato zřícenina posloužila k natáčení pohádky Z pekla štěstí 2.
Únor se fotil u Českého Šternberku, s dívkou u vozu Škoda 420 Populár. "Vozy Populár se pod různým typovým označením vyráběly od roku 1934 až 1946 a během let se pod kapotou vystřídalo několik motorů. Tento konkrétní vůz se v loňském roce umístil na druhém místě v prestižním závodě 1000 mil československých," připomíná Schavel. Český Šternberk asi není třeba představovat. Založen byl kolem roku 1241 Zdeslavem z Divišova a zajímavostí je, že dodnes je hrad v držení stejného rodu, dnes již 20. generací potomků zakladatele.
V březnu se opět dostaneme k trampování, tentokrát s ohýnkem. Škoda 110R parkuje před bývalou Vápenkou Biskup, Kvis & Kotrba. Vůz Škoda 110R je sportovní kupé vycházející z vozu Škoda 100, které se následně stalo základem pro úspěšné závodní vozy Škoda 130 RS. "Vápenka byla založena v roce 1895, těžila v Řeporyjích saturační vápenec pro cukrovary. Výkonnost vápenky ve 30. letech 20. století byla 1240 vagonů vápna ročně," připomíná Schavel.
Pro duben se zvěčnil nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci, v jehož útrobách pózuje nádherná Škoda Felicia. Vozy se vyráběly od roku 1959-1964 a vzniklo necelých 15 tisíc aut. Zobrazit 12 fotografií
Kalendář Škodateamu letos slaví dvacet let. Na třinácti stránkách přináší legendární vozy Škoda, zachycené na malebných místech po celé republice, a jejich půvab doplňují tři krásné modelky. Autor projektu Roman Schavel slibuje nejen luxusní provedení, ale i několik překvapení, například vůbec poprvé se v kalendáři objevuje rusovláska.

Který kalendář vám bude zdobit stěnu doma nebo v autodílně v příštím roce? Automobiloví nadšenci možná čekají na tradiční a velmi oblíbený kalendář Škodateamu, který letos slaví už 20. vydání. "Za těch dvacet let jsme nafotili 260 míst po celé republice, ale stále nacházíme nová krásná zákoutí. Letos se nám navíc podařilo poprvé nafotit i zrzku," říká autor projektu Roman Schavel.

Luxusní provedení a osvědčený tým

Kalendář si i při jubilejním vydání zachovává svůj velkorysý rozměr (610 × 480 mm), ovšem nově přináší ještě kvalitnější papír a lakovanou titulní stranu. O fotografie se opět postaral fotograf Radim Kořínek, vizáž modelek měla na starost Tereza Fuchsová. Třemi kráskami letošního ročníku jsou Adéla Kašpaříková, Adina Hýnová a Natálie Veselá.

Fotilo se v červnu, ale přípravy začaly už na začátku roku. "S každým hezkým počasím jsem objížděl republiku a hledal zajímavé lokace. I když máme dvacet kalendářů za sebou, je pořád kde fotit," vysvětluje Schavel.

Od legendárního "embéčka" až po raritní prototypy

Kalendář nabízí 13 stránek a s nimi tedy 13 škodovek zasazených do atmosféry českých památek a fotogenických míst. Na titulní straně vévodí béžová Škoda 1000 MB, vyfocená u Slapské přehrady s rusovláskou Adinou Hýnovou. V lednu se čtenáři přenesou k romantické zřícenině kostela Svatého Jana Křtitele, kde stojí sportovní Škoda Rapid 136 s modelkou v hippie stylu.

Kde si kalendář objednat

Kalendář je dostupný na webu www.retrokalendar.cz. Ať už patříte mezi sběratele, nebo hledáte originální dárek, 20. ročník slibuje nejen kus automobilové historie, ale i vizuální zážitek na celý rok.

Další měsíce postupně představí poklady z historie značky, od elegantní Felicie před nedostavěným gotickým chrámem v Panenském Týnci přes sportovní kupé 110R u staré vápenky až po rallyovou legendu 130 LR. Nechybí ani vozy, které znají už jen zasvěcení, například prototyp dodávky BAZ MNA 900 P2, který měl být nástupcem notoricky známé "dvanáctsettrojky".

Krásné vozy, místa i ženy

Kalendář není jen o autech, velký důraz je kladen na propojení technické krásy veteránů s půvabem české krajiny a modelek. V srpnu se třeba fotilo při stanování u Sázavy, v září modelka vyměnila vůz Škoda 1200 sedan za jízdu na koni a říjnová stránka zase zachycuje projížďku na kole pod mostem dálnice D11.

"Chceme, aby kalendář potěšil jak milovníky starých škodovek, tak i ty, kteří se rádi pokochají atmosférou a příběhem každého snímku," říká Schavel. Podívejte se do galerie.

