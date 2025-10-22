Pomáhat a chránit, ale po Německu. Policisté si poprvé pořídili naftové SUV od Škody

Hesenská zemská policie dostane pětimístnou Škodu Kodiaq. Do barev německé policie se 4,76 metru dlouhé SUV oblékne vůbec poprvé, druhou generaci zatím nevyužívají ani čeští policisté. Ti ale pro změnu jezdí v první generaci vozu, kterých mají k dispozici několik stovek v označeném i neoznačeném provedení. Některé mají i přední rám určený k takzvanému PIT manévru.
Ten sice auto hesenské policie nemá, nicméně i tak dostalo velmi slušnou výbavu. Nechybí majáčky na střeše a v čelní masce, vysílačky nebo speciální úložný systém v zavazadlovém prostoru.
Pod kapotou policejního SUV je dvoulitrové TDI o výkonu 142 kW v kombinaci s pohonem všech kol a dvouspojkovým automatem DSG.
Stejný motor pak používá i další zajímavý Kodiaq, který bude sloužit v Německu. Tentokrát u hasičů ve sklářské firmě Schott v Mohuči jako velitelský vůz. Také u něj najdete majáky na střeše a v čelní masce, které ale mohou být před zraky veřejnosti skryté.
Že jde o hasičský vůz, neprozrazuje ani v interiéru viditelná technika, veškerá komunikační zařízení jsou pod podlahou kufru. Teoreticky tak fakt, že jde o něco více než obyčejný Kodiaq, prozrazují jen červený lak a decentní nápisy na dveřích. Hasiči ve sklářské firmě SUV používají od začátku roku a nemohou si ho vynachválit.
Škodovky mají v záchranných složkách napříč světem dlouhou tradici. Kromě Česka a Německa se s nimi setkáte třeba i u francouzské, rakouské nebo belgické policie. Samostatnou kapitolu pak tvoří záchranné složky ve Velké Británii, kde před několika týdny dostal osvědčený nejen Kodiaq, ale také Superb.
To znamená, že si přímo přes oficiální zastoupení okřídleného šípu mohou záchranné složky objednat nejen Kodiaq s pěti sedadly a dvoulitrovým TDI s výkonem 142 kW, pohonem všech kol a automatem DSG, ale také Superb Sportline s karoserií kombi, dvoulitrovým TSI o výkonu 195 kW, pohonem všech kol a automatem DSG.
Britská policie přitom škodovkami jezdí přes dvacet let. Využívá především Octavie, ale také předchozí generace Superbu a Kodiaqu, Kamiq či Scalu a nedávno přibyly i elektrické Enyaqy.