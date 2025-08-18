Auto

Cybetrucky na odstřel. Americká armáda se připravuje na boj s Teslami

Jan Matoušek
před 1 hodinou
Ačkoliv vztahy mezi Elonem Muskem a Donaldem Trumpem, potažmo celou americkou vládou, po nedávné roztržce dost ochably, přetrhané úplně nejsou. A tak může americké letectvo koupit hned dvě Tesly Cybertruck. Vypadá to sice jako marginální transakce, podle expertů ale je to jen další důkaz toho, jak vztahy armády a technologických firem nadšeně kvetou.
Tady byli ještě Musk s Trumpem velmi dobří přátelé.
Tady byli ještě Musk s Trumpem velmi dobří přátelé. | Foto: Reuters

Americké letectvo podle veřejně dostupných dokumentů plánuje nakoupit celkem 33 různých aut. Mezi černými a bílými sedany či SUV vyčnívají dva Cybertrucky. Pick-up americké Tesly má být podle Elona Muska odolnější výrazně více než ostatní konkurenti podobné velikosti. Lví podíl na tom má karoserie z nerezové oceli. Tak to ale s tou "nerozbitností" bude, ukázala prezentace před šesti lety, kdy Musk jedinou ránou kladivem rozbil údajně neprůstřelné okno Cybertrucku.

Letectvo každopádně chce dva kusy elektrického pick-upu z jediného důvodu: obratem je zničit. Podle dokumentu má totiž armáda podezření, že by právě Cybertruck mohl být použitý nepřáteli, protože "bylo zjištěno, že neutrpí očekávaný rozsah poškození při velkém nárazu". Tak to přímo stojí ve vládním dokumentu. Piloti by tak měli na dvou autech natrénovat, co přesně je vyřadí z činnosti.

Můžeme připomenout, že loni si Cybertrucky pořídil i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a vybavené kulomety je rovnou poslal na frontu bojovat za Rusko proti Ukrajině.

Americký magazín Fortune cituje profesora Gordona Adamse z Americké univerzity, který se dlouhodobě specializuje na sledování vládních výdajů do obrany. Podle něj jde jen o další důkaz toho, jak stále intenzivněji jdou ruku v ruce velké technologické společnosti s americkou armádou.

"Na jednu stranu to není nic neobvyklého, že chce armáda použít pick-up od Tesly jako testovací cíl. Na stranu druhou to symbolizuje rozvíjející se vztahy mezi technologickým sektorem a ministerstvem obrany," říká Adams.

Naráží přitom na to, že teprve zhruba před deseti lety, kdy byl prezidentem ještě Barack Obama, začalo sbližování soukromých technologických firem a americké armády. Do té doby totiž byly kontrakty s vládou technologickými giganty považovány za nevýdělečné a zatížené množstvím byrokracie.

Magazín Fortune pak poukazuje na to, že za fiskální rok 2024 (ve skutečnosti je to doba od 1. října 2023 do 30. září 2024) šla více než polovina všech výdajů ministerstva obrany, asi 445 miliard dolarů, na účet soukromým firmám. Koneckonců sám Musk má s vládou kontrakty za několik desítek miliard dolarů, včetně těch s jeho firmou SpaceX.

A s velkým utrácením u technologických společností jako třeba OpenAI počítá i aktuální rozpočet Donalda Trumpa. Přitom jeho "velký krásný zákon", který byl nedávno schválen, se stal jednou z rozbušek červnové roztržky mezi prezidentem USA a právě Elonem Muskem.

Zpátky ale ještě ke dvěma Cybertruckům. Ty mohou mít podle dostupných informací klidně i mírně poničené nárazníky. Jinými slovy nemusí nutně jít o úplně nová auta, musí mít ale prakticky neponičenou karoserii a hlavně okna. Auta také nemusí být pojízdná, ale je nutné, aby mohla popojíždět, protože budou po cvičišti tahána na předem daná místa.

 
