Trump otočil a podpořil Muska. "Chci, aby jeho firmy vzkvétaly," překvapil prezident

Prezident Donald Trump po vzájemné roztržce podpořil podnikatele Elona Muska. V příspěvku na své sociální síti Truth Social napsal, že nezničí jeho společnosti tím, že jim odebere federální dotace, a chce, aby Muskovy podniky prosperovaly.

"Všichni tvrdí, že zničím Elonovy společnosti tím, že mu odeberu některé, ne-li všechny, velké dotace, které dostává od americké vlády. To není pravda!" napsal Trump. Dodal, že chce aby Elonovy podniky a všechny podniky ve Spojených státech prosperovaly.

Musk býval blízkým spojencem Trumpa, na počátku června se však dostali do sporu kvůli Trumpovu daňovému zákonu. V červenci pak Musk oznámil založení nové politické strany s tím, že Trumpův daňový zákon přivede Ameriku k bankrotu. Musk také zaútočil na Trumpa kvůli jeho vztahu s Jeffreyem Epsteinem, který byl usvědčen ze sexuálního zneužívání nezletilých.

Příspěvek od Trumpa přišel krátce poté, co Musk ve středu varoval investory Tesly, že snížení podpory americké vlády pro výrobce elektromobilů by mohlo pro společnost znamenat několik těžkých čtvrtletí. Ačkoliv Musk často tvrdil, že vládní dotace by měly být zrušeny, Tesla v minulosti těžila z daňových úlev a dalších politických výhod v řádu miliard dolarů díky svému podnikání v oblasti čisté dopravy a obnovitelné energie.

Rozsáhlá daňová a rozpočtová legislativa schválená Kongresem a podepsaná Trumpem ruší daňovou úlevu 7500 USD (156.500 Kč) na nákup nebo leasing nového elektromobilu a úlevu 4000 USD pro ojeté elektromobily. Tyto úlevy v posledních letech pomáhaly stimulovat prodej elektromobilů. Nicméně investoři již dříve uváděli, že zrušení daňových úlev pro elektromobily bude mít na Teslu menší dopad než na její konkurenty, protože tyto úlevy pomáhají hlavně konkurentům Tesly.

Než se vztah mezi Muskem a Trumpem zhoršil, utratil Musk více než čtvrt miliardy USD, aby pomohl Trumpovi vyhrát loňské listopadové prezidentské volby. Stál také v čele chaotické snahy resortu pro efektivitu státní správy DOGE o snížení rozpočtových výdajů a o propouštění ve státní správě. Koncem května ale Trumpovu administrativu opustil, aby se znovu soustředil na své podnikání.

Musk a Trump se krátce poté pohádali, když Musk otevřeně odsoudil návrh na snížení daní a výdajů. Trump pak pohrozil, že zruší federální vládní zakázky v hodnotě miliard USD s Muskovými společnostmi. Agentura Reuters týden po hádce napsala, že Bílý dům nařídil ministerstvu obrany a NASA shromáždit podrobnosti o zakázkách pro SpaceX s cílem připravit možná odvetná opatření vůči podnikateli a jeho firmám.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittova naznačila, že administrativa nechce, aby federální agentury spolupracovaly s Muskovým start-upem pro umělou inteligenci xAI. Pentagon přitom v polovině měsíce oznámil, že udělil xAI a třem dalším společnostem zabývajícím se umělou inteligencí zakázky, každou za 200 milionů USD.

Muskova společnost SpaceX byla považována za hlavního kandidáta na výstavbu raketového obranného systému Golden Dome, jehož rozpočet činí 175 miliard dolarů, a nadále se jeví jako přirozená volba pro důležité části projektu. Podle zdrojů agentury Reuters však administrativa tento týden začala rozšiřovat okruh možných partnerů, protože napjaté vztahy s Muskem ohrožují dosavadní dominantní postavení SpaceX v programu.

Akcie Tesly klesají o téměř devět procent. Reagují tak na středeční zprávu, která ukázala, že zisk automobilky ve druhém čtvrtletí klesl o více než pětinu kvůli slabšímu prodeji automobilů. Musk také řekl, že Trumpova obchodní válka a politika proti elektromobilům a solární energii dále zasáhnou zisk firmy.