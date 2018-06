Aukce kmitočtů pro mobilní sítě páté generace má přinést vstup nového operátora

Vedle kmitočtů v pásmu 700 MHz chce Český telekomunikační úřad nabídnout i frekvence v pásmu 3,5 GHz. Za pásma chce získat kolem osmi miliard korun.

Praha - Aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz, které se uvolní přechodem na televizní standard DVB-T2, by mohla začít ve druhém pololetí příštího roku a skončit na začátku roku 2020. Umožní případný vstup čtvrtého mobilního operátora. Vyplývá to ze základních principů aukce, které k veřejné diskusi zveřejnil Český telekomunikační úřad na svých stránkách.

Vedle kmitočtů v pásmu 700 MHz chce úřad nabídnout i frekvence v pásmu 3,5 GHz. Za obě pásma chce získat kolem osmi miliard korun. Záměr v květnu schválila vláda.

ČTÚ chce nabízet celkem šest duálních bloků o šířce pět MHz. Stávající operátoři budou limitováni tím, že nebudou smět spolu s již získanými kmitočty v sousedním pásmu 800 MHz překročit limit 20 MHz. Úřad předpokládá, že stejně jako v předchozích aukcích stanoví vyvolávací cenu aukčních bloků na základě srovnání dosažených cen v již uskutečněných aukcích v zemích Evropské unie.

Regulátor také pro držitele přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz, kteří jsou zároveň držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz, zvažuje uložení podmínky poskytnutí národního roamingu ve prospěch žadatelů, kteří jsou nebo budou držiteli přídělů rádiových kmitočtů pouze v kmitočtovém pásmu 3400-3800 MHz, které je rovněž určené pro sítě 5G.

Úspěšní zájemci v aukci získají kmitočty na 15 let. Poskytovat služby budou muset začít do dvou let od obdržení přídělu. Vedle toho budou muset plnit rozvojová kritéria pro pokrývání jednotlivých oblastí ČR.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory. Preferovanou technologií využívající rychlé datové přenosy je LTE. Kmitočty pro LTE získali operátoři ve dvou aukcích v letech 2013 a 2016 za celkově více než 11 miliard korun.