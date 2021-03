Může jít Babiš a spol. kvůli pandemii před soud? Advokát popisuje možné důkazy

Za určitých okolností mohou být i nejvyšší představitelé státu trestně odpovědní za svá rozhodnutí během zvládání pandemie. Bylo by nicméně velmi obtížné získat dostatečné důkazy nebo svědky. Pokud by se jednalo jenom o spekulace ve formě srovnávání čísel v Česku a jiných zemích, tak by z toho podle mě trestní odpovědnost politiků vzejít nemohla, říká pro Aktuálně.cz advokát Ondřej Preuss.

Podle advokáta Preusse by teoreticky mohla být řeč o několika druzích trestných činů vrcholných politiků v souvislosti se zvládáním pandemie covidu-19. "Nabízejí se trestné činy související s plněním úkolů politických představitelů. A to buď úmyslné, kdy by politik zneužíval postavení úřední osoby. Tam si myslím, že by to bylo velmi obtížné prokázat," míní Preuss, který je také odborným asistentem na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

"Nebo pak je tam teoreticky i nedbalostní trestný čin. To znamená maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Ale i tam by byla potřeba prokázat, že byla jasná shoda v odborných kruzích, které měli k dispozici vládní činitelé, na tom, že tehdy mají být přijata taková opatření. A vláda nebo někteří její členové by řekli, že se jimi z politických důvodů, aby neohrozili své preference, řídit nebudou," vysvětluje advokát. I v tomto případě by ale podle něj bylo problematické vinu politiků dokázat.

Trestní oznámení sice může v Česku bezplatně podat kdokoliv, ale podle Preusse by mělo být propracované, aby mělo šanci na úspěch. "Doporučil bych občanům, aby je nepodávali pod vlivem emocí a poradili se třeba s advokátem, jestli vůbec a případně jak trestní oznámení formulovat," vysvětluje.

V případě podávání trestních oznámení na politické činitele je podle Preusse namístě určitá opatrnost, aby se posléze pod jejich vlivem nebáli rozhodovat. "Já sám obecně nejsem příznivcem trestněprávního řešení politických otázek. Naopak historicky se to v případě obcí, myslím, zvrhlo spíše do přílišného tlaku," míní Preuss.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde advokát také vysvětluje, jaké konkrétní důkazy by ve zmíněných případech mohly být dostatečné.