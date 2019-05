První máj ŽIVĚ: Komunista Jakeš podpořil EU, protestující zasáhl pepřový sprej

Prvomájové setkání si nenechal ujít poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který v srpnu oslaví 97. narozeniny. "Na těch 97 to ještě jde," řekl novinářům při dotazu na to, jak se cítí. Vývoj v Česku od pádu komunismu hodnotí negativně. "Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál," prohlásil.

Vstupu do Evropské unie, od kterého dnes uplynulo 15 let, naopak Jakeš nelituje, byť by se podle něj měla unie reformovat. "Myslím, že to bylo správné, že se vstoupilo do EU. Jde o to, aby EU nechala větší práva jednotlivým státům a nechtěla to dělat všechno a nařizovat za všechny," uvedl. K volbám do Evropského parlamentu se chystá. "Volby jsou na to, aby k nim člověk šel. Kdo nejde, tak se zříká vlivu. Pak může nadávat, ale jen na sebe," konstatoval.