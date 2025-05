Zestátnění ČT by byla katastrofa. Chci tomu zabránit, proto kandiduji, říká Železný

Dlouhé roky patřil mezi její nejvýraznější tváře, nyní se Jakub Železný rozhodl kandidovat na post generálního ředitele České televize. Vede ho k tomu obava o její budoucnost. Hlavním úkolem nástupce Jana Součka podle Železného bude udržet nezávislost televize a bránit případnému zestátnění.

Jak jste se dopracoval k tomu, že se budete ucházet o post generálního ředitele ČT? S čím do volby jdete?

Rozhodně nejsem žádný spasitel. Mám ale opravdu vážnou obavu o budoucnost České televize. Mám obavu, že řeči o jejím možném zestátnění nejsou jenom řeči, ale že to někteří politici myslí vážně. Podle mě by to byla katastrofa. Byl by to konec konceptu médií veřejné služby, jak tu byl po listopadové revoluci nastaven. A tomu chci zabránit. Je to můj hlavní cíl. Pokud se mne tedy ptáte, s čím do toho jdu, toto je bod jedna.

Bod druhý je, že chci, aby Česká televize vypadala moderně. To znamená, aby třeba její iVysílání bylo dobudováno jako plnohodnotná platforma, kterou momentálně není. Proto není divu, že větší zájem často vyvolávají soukromé streamovací platformy. To by tak být nemělo.

Zároveň samozřejmě chci, aby byl program České televize, jeho obsah, zajímavý. Protože říct, že nás nezajímá sledovanost, by byla chyba. I když to zdaleka není jediný faktor, na základě kterého ji hodnotíme. Chceme ale vysílat pro lidi.

Takže být atraktivní. Vytvářet obsah, který bude rezonovat ve společnosti. Aby to nebyla nuda. Aby to nebylo pouze naplňování kolonek. Aby veřejnoprávní televize - jejíž existence anebo její podstata není každému jasná - měla důvod své existence. Aby si ho dokázala vždycky obhájit. To bych chtěl.

A poslední věc je, aby lidé, kteří v České televizi pracují, věděli, s trochou nadsázky řečeno, jak říkal Saša v Pelíšcích: "To není jako práce s buzolou, děti." Je to mimořádně náročná práce. Fakticky, ale i pokud jde o prostor, ve kterém existuje. A netýká se to zdaleka jen lidí, kteří jsou vidět na obrazovkách. A oni zase musí vědět, že Česká televize je mimořádně bezpečný a přívětivý zaměstnavatel.

Generálním ředitelem ČT byl teď necelé dva roky Jan Souček. Před ním dlouhých dvanáct let Petr Dvořák. Jak vnímáte jejich odkaz, na co byste navazoval, co byste naopak dělal jinak?

Já jsem vždycky říkal, a platí to pořád, že když jsem zaměstnanec České televize, tak je obtížné hodnotit své nadřízené - byť bývalé. Nemám to ve zvyku. Na druhou stranu jsem nyní v pozici, kdy si to mohu snad i dovolit.

Petr Dvořák pro mě byl velké překvapení. Protože tento technokraticky založený člověk, který do ČT přišel z komerční televize, ji dokázal postavit na nohy. Zavést v ní nějaký systém a řád - ve všem, co ta televize dělá a dělat má - který v ní platí dodnes, a je to dobře.

U Jana Součka si nejsem jistý, že se mu mohlo za tu krátkou dobu něco podařit. A pak je samozřejmě otázka, a teď se ta otázka vynořuje, zda právě on byl správnou volbou. Ale to je otázka na někoho jiného. Ani na něj ale nebudu házet žádnou špínu, nebylo by to fér.

Podle některých hlasů zevnitř ČT a z jejího okolí bude letošní volba generálního ředitele především o tom, jak vypadá její zpravodajství a publicistika. A Jan Souček byl kritizován za některé kroky, které se týkaly právě zpravodajství…

Ptal jste se na Jana Součka a zpravodajství. Já si myslím, že otázka by měla být personálně o něco širší…

Narážíte na ředitele zpravodajství a publicistiky Petra Mrzenu?

Nebudu personalizovat. Ale je pravda, a řekl jsem to už několikrát, že třeba zrušení pořadu 168 hodin jsem považoval a stále považuju za chybu. To, co jsem slýchal od kolegů z redakce, mne utvrzuje, že tento směr nastavený vedením je určitě problematický.

Pokud bude letošní volba generálního ředitele o zpravodajství, tak nezbývá než si přát, aby si každý, kdo pracuje ve zpravodajství, zachoval svou tvář a svou vnitřní integritu. A aby všichni věděli, že nebojují o sebe, nebo dokonce o nějaké své prebendy, ale o to, aby tady skutečně existoval vysílatel, který vnímá povinnost být naprosto nestranný a naprosto nezávislý. Ale zároveň nesmí být nudný a neatraktivní.

Letošní volba je specifická také v tom, že je mezi kandidáty vysoký počet lidí, kteří pracují, případně dříve pracovali v České televizi. A jedním z nich je právě Petr Mrzena. Přičemž kritika, která šla kvůli zpravodajství a publicistice za Janem Součkem, jde tak trochu i za ním. On byl přece reálným vykonavatelem změn.

Neumím dovodit, nakolik byly některé kroky z hlavy ředitele zpravodajství a nakolik byly z hlavy generálního ředitele. Ale řekl bych, že to musí být vždycky dost propojené. Přece jenom: zpravodajství a publicistika je veřejně nejdiskutovanější divize České televize. Myslím si tedy, že mezi nimi logicky musela být nějaká synergie.

Petra znám dlouhá léta, je to můj nadřízený, tak po mne prosím nechtějte, abych ho jakkoli hodnotil. V minulých měsících jsem s ním vedl řadu rozhovorů. Z toho, co říká, mi vyplývá, že rozhodně chce zpravodajství zachovat nezávislé a nestranné. Pokud by to byl on, kdo mne ve volbě porazí, tak mu budu samozřejmě velmi držet palce. A budu si přát, aby se mu to povedlo.

Byť jsme si řekli, že letošní volba ředitele bude hodně o zpravodajství, tak by bylo chybou redukovat ČT pouze na tuto oblast. Ta televize má podstatně víc úkolů. Kde tedy mimo zpravodajství vidíte prostor pro největší expanzi, změnu nebo růst?

Jak jsem naznačil na začátku. Třeba v tom, aby vysílala na současných platformách. Aby víc využívala sítě, aby víc využívala nové žánry, jakým je například podcast. Aby šla prostě s dobou, aby byla moderní. Doba, kdy televize ve smyslu její interakce s divákem znamenala to, že lidé měli někde na stolečku nebo na zdi "černou placku" a v ruce ovladač, skončila. A to musí ČT reflektovat.

Pokud různé platformy umí dodávat nový obsah, a dělají to skvěle, tak taková instituce, jakou je Česká televize, musí být stejně odvážná a dělat podobně kvalitní věci.

V úvodu jste mi řekl, že jedním z úkolů nového ředitele bude bránit nezávislost, nebo dokonce zestátnění České televize. Bude to podle vás v jeho silách a možnostech? Ostatně Andrej Babiš vcelku explicitně říká, jaké s ní má plány…

Jako moderátor zpravodajství nemohu hodnotit stranické programy. Ale jako kandidát na generálního ředitele České televize mohu říct toto: ať bude generálním ředitelem kdokoli, tak toto bude jeho základní a první úkol. A pokud tento úkol nesplní, tak nenaplní misi, se kterou do toho půjde - ať už to bude kdokoli.

Anebo tady snad chceme mít veřejnoprávní televizi, jako mají v Maďarsku nebo na Slovensku? Já ne. A pokud tady jsou lidé, kteří to nechtějí, tak ať pro to taky něco udělají. Třeba i při volbě generálního ředitele. A nejenom při ní.