Kdo bude šéfem ČT? "Je to jako spekulovat o papeži před konkláve," říká radní

O post šéfa České televize se uchází několik kandidátů, kteří v ČT působí či působili. A to včetně těch, kteří figurovali v managementu bývalých ředitelů Jana Součka a Petra Dvořáka. "Očekávám, že přihlášených bude výrazně více než těch pár jmen, co kolují médii," říká člen Rady ČT Pavel Matocha. Lhůta pro podání přihlášek do konkurzu končí ve středu ve čtyři hodiny odpoledne.

Přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele České televize dosud podali předsedkyně dozorčí rady vydavatelství Czech News Center Libuše Šmuclerová. Ředitel divize zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena ji měl podle agentury ČTK podat ve středu odpoledne, stejně jako bývalý generální komisař Expa v Miláně a Dubaji Jiří František Potužník a bývalý moderátor hlavní zpravodajské relace ČT Události Jakub Železný. Související Boj o post šéfa ČT: muž z Hradu si kandidaturu rozmyslel. Kdo je nově ve hře? Svou kandidaturu pak redakci Aktuálně.cz potvrdili Miroslav Karas a Jiří Ponikelský. Ani jeden z nich to ovšem nechtěl více komentovat. "Z úcty k Radě ČT," uvedl ve středu Ponikelský, který je výkonným ředitelem ČT Sport. Karas v ČT dlouhé roky působil na pozici zahraničního zpravodaje v Polsku a v Rusku. V letech 2020 až 2024 byl pak ředitelem televizního studia Ostrava. Kdo přihlášku naopak nepodal, byť o tom uvažoval - jak sdělil Aktuálně.cz -, je Vít Kolář. Jde o někdejšího člena managementu ČT v éře Petra Dvořáka. K chystanému středečnímu oznámení seznamu kandidátů na nového šéfa nejvlivnějšího veřejnoprávního média v Česku poskytl Aktuálně.cz rozhovor člen Rady ČT Pavel Matocha. Rada ČT našla jasnou většinu pro odvolání Jana Součka. Najde ji i při volbě jeho nástupce? Nebude to snadné, ale snad ano. Oproti všeobecně šířeným legendám o nesmiřitelně rozdělené Radě ČT věřím při volbě nového generálního ředitele v konsenzuální rozhodnutí výrazné většiny radních. Je seznam jmen, která zatím pronikla do médií, kompletní? To budeme vědět za pár hodin, uzávěrka přihlášek je dnes (ve středu) ve čtyři hodiny odpoledne. Sám očekávám, že přihlášených bude výrazně více než těch pár jmen, co kolují médii. Současné spekulace, kdo bude příštím generálním ředitelem ČT, když ještě neznáme ani kompletní seznam uchazečů, natož že by nad ním mohla Rada ČT alespoň poprvé diskutovat, jsou stejně relevantní, jako byly ještě před konkláve spekulace, kdo bude příštím papežem. Jakého kandidáta - s jakým profilem - preferujete? Měl by to být spíše někdo zevnitř, nebo zvenčí ČT? A proč? Zatím nepreferuji žádného potenciálního kandidáta, protože zatím není ani jisté, kdo všechno bude kandidovat. Dovedu si představit nového generálního ředitele jak z interních, tak externích kandidátů. Nicméně povedu o tom nejprve debatu s kolegy radními a pak budu volit za plentou. Co bude hlavním úkolem nového ředitele? Rozumně řídit Českou televizi, což mimo jiné znamená ekonomickou efektivitu celého provozu a pluralitu a vyváženost ve zpravodajství i publicistice. V případě vyváženosti kladu důraz na vyváženost v reprezentaci jednotlivých názorových proudů ve společnosti. Například konzervativci vs. progresivisté.