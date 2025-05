Víme, kdo všechno chce velet České televizi. Ukazujeme na favority volby

O post generálního ředitele usilují tito lidé

(Řazeno abecedně)

Hynek Brom

Od roku 2009 do roku 2021 působil jako první místopředseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2022 pak zastával pozici speciálního zmocněnce ministerstva průmyslu a obchodu pro stavbu gigafactory u Plzně. Od letošního ledna do dubna byl vedoucím kanceláře generálního ředitele Jana Součka. Propuštěn byl ještě ve zkušební době.

Ondřej Cón

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní. V roce 2023 kandidoval do Rady ČT.

Alena Dlabačová

Získala doktorát na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v oboru novinářství a se specializací na televizi. Více než dvacet let pracovala v Československé televizi, v Hlavní redakci tělovýchovy a motorismu odvysílala kolem dvou stovek pořadů, převážně publicistických a dokumentárních.

Michal Frankl

Bývalý člen představenstva Cetinu a exposlanec.

Milan Fridrich

Jako novinář začínal v Českém rozhlase, od roku 1997 tam byl šéfredaktorem zahraničního zpravodajství, působil pak také jako jeho zahraniční zpravodaj v Bruselu. Psal třeba i do Hospodářských novin, v České televizi je od roku 2011 - byl součástí managementu ČT v éře generálních ředitelů Jiřího Janečka, Petra Dvořáka a Jana Součka.

Je také autorem několika cestopisných knih, pro ČT natočil téměř sedmdesát cestopisů "Postřehy odjinud".

Radan Holásek

Výkonný ředitel volejbalového klubu VK UP Olomouc.

Vojtěch Chlubna

Vystudoval obor Řízení a ekonomika podniku na Fakultě strojní při ČVUT v Praze.

Hynek Chudárek

Jeden z množiny kandidátů, kteří v České televizi už několik let působí. Chudárek už od roku 2012, kdy nastoupil na post obchodního ředitele, v danou chvíli zde pracuje jako výkonný ředitel obchodu. Předtím spoluvlastnil hudební televizi Óčko, kterou v roce 2002 založil.

O post generálního ředitele se už ucházel. V roce 2009 se dostal do finále volby, kterou nakonec vyhrál Jiří Janeček. A o dva roky později to zkusil znovu - to ho ale ve finále porazil Petr Dvořák, kterému svůj hlas tehdy dalo dvanáct radních. Chudárek bral pouze tři. O něco později ho Dvořák angažoval na post obchodního ředitele.

Miroslav Karas

Dlouholetý zahraniční zpravodaj ČT v Polsku a Rusku. V letech 2020 až 2024 byl ředitelem televizního studia Ostrava. Byl svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Přinášel reportáže z dění v Donbasu i na Krymu, informoval o soudu s pilotkou Savčenkovou, zblízka sledoval Vladimira Putina a z první ruky zažil například Zimní olympijské hry v Soči.

Martin Konrád

V letech 1996 až 2006 obchodním ředitelem v rozhlasovém zastupitelství Regie Radio Music. Potom byl generálním ředitelem vydavatelství Metro ČR, kde působil do roku 2008. Následně působil na pozici obchodního ředitele FTV Prima a pak na postu ředitele televize Prima. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v roce 2023.

Vladimír Kořen

Do České televize nastoupil v roce 1995, postupně moderoval Události v regionech, dokumentární seriál České hlavy, vědecký týdeník Planeta vědy, seriál reportáží Živé srdce Evropy nebo Zázraky přírody. Je také učitel a v letech 2010 až 2020 byl starosta středočeských Říčan. Je popularizátorem vědy a životního prostředí, za což obdržel v roce 2006 cenu Česká hlava.

Vendula Krejčová

V letech 2006 až 2023 uváděla v České televizi pořad Objektiv, od listopadu 2023 do dubna 2025 byla tiskovou mluvčí ČT.

Michal Michálek.

Český herec, pracuje také v dabingu.

Petr Mrzena

Od roku 2023 je členem managementu ČT - zastává post ředitele divize Zpravodajství a publicistiky. Do České televize přišel v roce 2011 z Novy. Od té doby až do roku 2023 zastával pozici šéfredaktora zpravodajství ČT, byl také výkonným ředitelem ČT24.

V letech 2010 a 2011 působil jako zpravodaj v Bruselu pro televizi Z1. Mezi lety 2006 až 2010 byl šéfredaktorem zpravodajství TV Nova. Dále působil v letech 2004 až 2006 jako redaktor a moderátor zpravodajství v České televizi a v období 1996 až 2004 jako redaktor zpravodajství v TV Prima.

Jiří Ponikelský

Dlouholetý výkonný ředitel ČT Sport. Do České televize nastoupil už v éře Jiřího Janečka.

Jiří František Potužník

Také on dříve působil v České televizi. Byl rovněž mluvčím premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví Evropské unii. V roce 2010 působil v přípravném týmu účasti České republiky na Světové výstavě (EXPO) 2010 v Šanghaji. Na Světové výstavě 2015 v Miláně byl generálním komisařem české účasti na EXPO, stejně jako v roce 2020 v Dubaji. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v letech 2009, 2011, 2017 a 2023.

Aleš Rozehnal

Advokát a bývalý jednatel společnosti CET 21 s.r.o. Profesně se věnuje mediálnímu a soukromému právu.

Roman Karel Šimek

Realitní makléř.

Libuše Šmuclerová

Předsedkyně představenstva vydavatelství Czech News Center. Předtím působila ve vydavatelství Ringier. Na počátku své profesní dráhy v roce 1986 nastoupila do Československé televize, z Kavčích hor odešla společně s řadou kolegů v roce 1993 do vznikající Novy. V komerční televizi byla od roku 1999 programovou a výkonnou ředitelkou, Novu opustila se změnou vlastníka na konci roku 2004. Do médií vrátila v roce 2007 a působí v nich dodnes.

Ondřej Vrbík

Architekt z Lipníku nad Bečvou, dosud se mediálně nijak neangažoval. O post generálního ředitele ČT se ucházel už v roce 2023.

Jakub Železný

Novinář, rozhlasový a televizní moderátor. V České televizi kdysi začínal v pořadu Dobré ráno, postupem času se vypracoval a ve své vrcholné éře moderoval zpravodajské pořady Události a Události, komentáře.