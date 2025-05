Fridrich, nebo snad Šmuclerová? Volbu šéfa ČT může ovlivnit i překvapivý tah

Do uzávěrky kandidátních projektů na post nového ředitele či ředitelky ČT zbývá víc než týden. Jednotliví aktéři už mapují terén a vyhlíží případné spojence. A v zákulisí se mezitím už několik dnů intenzivně hovoří o tom, že by v jistý moment mohl do volby nástupce Jana Součka zásadně promluvit kandidát, o kterém se tolik nemluví. Stávající ředitel obchodu Hynek Chudárek.

Chudárek do České televize nastoupil v roce 2012 na post obchodního ředitele, v danou chvíli zde pracuje jako výkonný ředitel obchodu. Předtím spoluvlastnil hudební televizi Óčko, kterou v roce 2002 založil. O post generálního ředitele se už ucházel, pokud se k tomu rozhodne i letos, nebude tedy vstupovat do neprobádaných vod.

V roce 2009 se dostal do finále volby generálního ředitele ČT, kterou nakonec vyhrál Jiří Janeček. A o dva roky později to zkusil znovu - to ho ale ve finále porazil Petr Dvořák, kterému svůj hlas tehdy dalo dvanáct radních. Chudárek bral pouze tři. O něco později ho Dvořák angažoval na post obchodního ředitele.

A teď k tomu, co nás čeká letos. Předně: na nějaké autoritativní závěry je ještě brzo. V danou chvíli ani nevíme, kdo všechno se do výběrového řízení na post generálního ředitele přihlásí. Uzávěrka přihlášek je příští týden ve středu v 16:00. Do té doby se může stát prakticky cokoli. Přihlásit se může někdo, o kom se dnes nemluví, v obráceném gardu nelze vyloučit, že z toho naopak někdo vycouvá.

Přesto lze jisté tendence už teď popsat. Ale znova - níže popsané jsou zákulisní informace posbírané na základě patnácti až dvaceti rozhovorů s lidmi, kteří se pohybují v samém ohnisku ČT, v jejím bezprostředním okolí a také v okolí Rady ČT, která bude o jméně nového generálního ředitele veřejnoprávní televize ve druhé polovině června rozhodovat.

Tandem Chudárek-Mrzena

Ještě před několika dny se přitom situace jevila tak, že se zevnitř ČT o post generálního ředitele budou hlásit dva silní kandidáti: ředitel divize Program Milan Fridrich a ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.

A zvenčí, že je pak doplní jako další relevantní kandidátka Libuše Šmuclerová, která dříve vedla vydavatelství Ringier a Czech News Centrum.

Skupina radních okolo Pavla Matochy si nicméně podle několika našich na sobě nezávislých zdrojů pohrává s myšlenkou, že jejich kandidátem v jistý moment nakonec nebude Petr Mrzena, nýbrž právě Hynek Chudárek. Za Mrzenou jde totiž několik kontroverzních rozhodnutí, za která byl kritizován odvolaný ředitel Jan Souček. Reálně je za ně ale zodpovědný právě ředitel zpravodajství a publicistiky.

Jen pro připomenutí: už v prosinci roku 2023 ČT oznámila, že v její hlavní zpravodajské relaci Události skončí moderátor Jakub Železný, loni v létě pak vedení ČT ukončilo výrobu pořadu 168 hodin s Norou Fridrichovou, v ČT pak za Mrzeny skončili investigativní novináři Jiří Hynek a Ondřej Stratilík. A letos na jaře došlo k pozastavení výroby pořadu Fokus Václava Moravce.

Někteří radní pak Mrzenovi vyčítají jisté "zabetonování" redakce zpravodajství a kumulaci funkcí. Jednoduše řečeno: celé redakci velí vedle Mrzeny šéfredaktor zpravodajství a publicistiky, ale také moderátor Událostí nebo autor rozhovorů s "lukrativními" hosty Michal Kubal. Něco podobného lze říct o Martinu Řezníčkovi, který je jeho zástupcem.

Mrzena byl po celou dobu zcela loajální Součkovi, ostatně jinak by ani nebyl součástí jeho managementu. Jenomže Souček se zvládnul za necelé dva roky ve funkci znelíbit těm radním, kteří ho původně volili, a tak je otázka, do jaké míry by bylo nyní z jejich strany moudré vsadit na kandidáta, který je tak úzce spojený právě s ním.

Na druhou stranu platí toto: Souček tvrdí, že byl pod tlakem Matochy třeba v tom smyslu, aby "vypnul" z obrazovek ČT Václava Moravce. A Mrzena se takovému scénáři přinejmenším nebránil - ostatně letos na jaře Česká televize přišla s tím, že pozastavuje výrobu Fokusu Václava Moravce. Matocha a spol. to tedy mohou vyhodnotit tak, že jim je loajální.

A pak je tady už zmíněný záložní plán. A ten spočívá v tom, že by Mrzena v jistou chvíli ustoupil do pozadí a vytvořil tandem s Hynkem Chudárkem. A to v tom smyslu, že by druhý jmenovaný usiloval o post generálního ředitele a Mrzena by zůstal jeho spojencem a pravou rukou jako ředitel divize Zpravodajství a publicistiky.

Milan Fridrich

Otázka ale je, jakou má Matocha uvnitř kontrolního orgánu veřejnoprávní televize sílu. Protože pokud se při odvolání Jana Součka spojil s dalším vlivným radním Vlastimilem Ježkem, vůbec to neznamená, že budou ve společném bloku postupovat také při volbě jeho nástupce. Ježkova skupina radních přitom čítá okolo osmi radních, tedy dvakrát víc než ta Matochova.

Ke zvolení generálního ředitele je potřeba deseti hlasů. I proto se v danou chvíli situace jeví tak, že mírným favoritem volby bude Milan Fridrich, který je dlouholetým členem managementu ČT a ředitelem divize Program. Tato prognóza by platila ve chvíli, kdy bude většina radních svou volbou hledat někoho, kdo dokáže stabilizovat situaci směrem dovnitř ČT a bude tudíž disponovat důvěrou svých kolegů.

Fridrich by to mohl splňovat, zrovna tak lze realisticky pracovat s tím, že ve svém projektu radním nabídne nový směr a vizi budoucího rozvoje České televize. Navenek by pak jeho úkolem bylo obnovit důvěru v koncept média veřejné služby a uklidnit veřejnost i politiky v tom smyslu, že tu bude ČT pro všechny.

Fridrich jako novinář začínal v Českém rozhlase, od roku 1997 tam byl šéfredaktorem zahraničního zpravodajství, působil pak také jako jeho zahraniční zpravodaj v Bruselu. Psal třeba i do Hospodářských novin, v České televizi je od roku 2011. Kromě toho je autorem několika cestopisných knih, pro ČT také natočil téměř sedmdesát cestopisů "Postřehy odjinud".

Libuše Šmuclerová

Nakonec nelze vyloučit třetí scénář. Jeho předpokladem je, že se většina radních dopracuje k tomu, že ČT potřebuje odvážný řez od někoho, kdo přijde zvenčí a dokáže po letech provětrat zatuchlé pořádky a uvést v pohyb instituci, která je z logiky svého fungování značně konzervativní a trpí obrovskou setrvačností a neschopností adaptace na nové trendy.

Což je věc, kterou nejspíš nesvede nikdo, kdo v ČT působí deset, patnáct nebo třeba dvacet let. V takový moment by výrazně stouply šance Libuše Šmuclerové. To vše je ale zatím předčasné. V každém případě se v danou chvíli, tedy více než týden před uzávěrkou kandidátek, situace jeví tak, že žádný další scénář ve hře není.