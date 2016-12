Zemanův přítel Zbytek dostal v Rusku vyznamenání. Je Člověkem roku stejně jako Putin a Fidel

před 20 minutami

Podnikatel, předlistopadový velitel tankové divize a prezidentův přítel Zdeněk Zbytek dostal v Rusku ocenění Člověk roku 2016 za upevňování vztahů mezi Českem a Ruskem. Po Václavu Klausovi se stal druhým Čechem, který vyznamenání od kontroverzního Ruského biografického institutu získal. Spolu s ním byl mezi laureáty Fidel Castro, Vladimir Putin či čínská hlava státu Si Ťin-pching. Zbytka v minulosti sledovala kvůli jeho kontaktům tajná služba a angažoval se ve znovuzvolení Miloše Zemana.

Po exprezidentovi Václavu Klausovi se tak Zbytek stal druhým Čechem, který se titulem od kontroverzního Ruského biografického institutu může pyšnit. Spolu s ním byli letos laureáty i diktátor Fidel Castro či čínský prezident Si Ťin-pching.

„Někdy v srpnu mi oznámili, že jsem v širším výběru a rozhodne se koncem roku. A zda bych to ocenění přijal. Odpověděl jsem, že by to pro mě byla velká čest. Tu cenu dostaly i jiné známé osobnosti,“ řekl Zbytek Aktuálně.cz.

Předávání proběhlo shodou okolností v den Zbytkových narozenin v moskevském chrámu Krista Spasitele. „Cenu jsem dostal za upevňování podnikatelských a společensko-kulturních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací, což je pravda. Nečekal jsem to, ale o to to bylo příjemnější,“ přiznal Zbytek. Kritiky z Čech se prý nebojí.

Zemanův přítel i importér koňaku

Zbytek má velmi blízko k Miloši Zemanovi. Létal s ním na konferenci na Rhodu, kterou pořádá bývalý rozvědčík KGB Vladimír Jakunin. Před prezidentskou volbou Zbytek působil v klubu Přátelé Miloše Zemana a později spoluzakládal Stranu práv občanů. Tehdy ještě s přívlastkem Zemanovci.

Podle Lidových novin má Zbytek vliv i na prezentaci Česka na chystané výstavě Expo 2017 v Astaně. Kromě lobbistických aktivit také podniká v postsovětských republikách a v samotném Rusku. Do Česka například dováží moldavský koňak.

Cenu uděluje nevládní Ruský biografický institut. Předseda Rady ředitelů je spisovatel Svjatoslav Rybas, autor knihy Stalin – osud a strategie. Je také čestným občanem Doněcku. Rybas vedl Fond pro rekonstrukci chrámu Krista Spasitele v Moskvě, v jehož prostorách se také konala ceremonie předání ceny Člověk roku.

Nazarbajevova cena?

Prezidentem institutu je i Alexandr Agejev, který je také prezidentem Akademie prognostiky, ruské pobočky Mezinárodní akademie studia budoucnosti.

Pravidelným vítězem je kazašský prezident Nursultan Nazarbajev, což vede některé skeptiky k domněnkám, že odtud pochází peníze na činnost institutu. Také další laureáti jsou z Kazachstánu.

Na ceremonii vystoupil ministr kultury Vladimir Medinskij, který ocenění získal za podporu vlasteneckého filmu o 29 panfilovcích. Tedy sovětském mýtu o hrdinech, kteří při obraně Moskvy všichni padli, ale německé tanky odrazili.

Po válce se ukázalo, že příběh si vymyslel novinář deníku Krasnaja zvezda. Když o tom hovořil šéf státního archivu Sergej Mironěnko, ministr Medinskij ho tvrdě kritizoval a nakonec dosáhl jeho odvolání.

autoři: Jakub Zelenka, Ondřej Soukup