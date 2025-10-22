Domácí

Zemana pustili z nemocnice po akutní operaci. "Jsem unavený a malátný," hlásí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bývalý prezident Miloš Zeman, kterému lékaři z pražské nemocnice v Motole minulý čtvrtek akutně operovali absces na zádech, je od úterý v domácím léčení. Do nemocnice bude jednaosmdesátiletý Zeman jezdit na kontroly, informoval z pověření někdejšího prezidenta Luboš Procházka, ředitel Nakladatelství Olympia, které vydává Zemanovy knihy.
Miloš Zeman v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Miloš Zeman v rozhovoru pro Aktuálně.cz. | Foto: Honza Mudra

"Pořád jsem ještě malátný a unavený, ale je mi lépe. V nemocnici se o mě starali s příkladnou péčí," tlumočil Zemanova slova Procházka. Doplnil, že pracovní program Zemanova kancelář na nejbližší dny zrušila.

Server Blesk.cz uvedl, že Zeman je po úterním propuštění z nemocnice ve svém domě v Lánech na Kladensku, kde se o něj stará manželka Ivana se svojí maminkou.

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Související

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Miloš Zeman

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije v Lánech, kde si nechal postavit dům. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.

 
Mohlo by vás zajímat

Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta
domácí Aktuálně.cz Obsah Česko prezident zdraví Miloš Zeman

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

ŽIVĚ
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 13 minutami
Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Kdyby se polský recept zavedl i v Česku, vydělají jen ti, co mají příjem mezi šesti sty a osmi sty tisíci ročně, tvrdí sociolog.
Aktualizováno před 17 minutami
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

ŽIVĚ
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 18 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová

Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. V Japonsku jde dál také Karolína Muchová.
před 22 minutami
"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.
Aktualizováno před 31 minutami
Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Plzeň přišla před duelem Evropské ligy v Řím o kapitána Matěje Vydry, Sparta se v konferenční lize v Rijece musí obejít bez kapitána Lukáše Haraslína.
před 36 minutami
Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Hrad letos podle webu Seznam Zprávy nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance.
Další zprávy