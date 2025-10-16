Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.
Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku na Kladensku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.
V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.
Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije ve svém domě v Lánech, který si nechal postavit. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.