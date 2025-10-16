Domácí

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Aktualizováno před 23 minutami
Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci, měl hnisavý absces na zádech. Webu Blesk.cz to potvrdila Zemanova manželka Ivana Zemanová. Jednaosmdesátiletý Zeman je podle ní po zákroku v pořádku.
Bývalý prezident Miloš Zeman. Archivní foto.
Bývalý prezident Miloš Zeman. Archivní foto. | Foto: Honza Mudra

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátit do lánského zámku na Kladensku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

