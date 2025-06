České zbrojení: Školní meotary? Minulost. Teď v Přerově vyrábí zaměřovače do obrněnců

Přerovská Meopta je desetiletí synonymem optických technologií včetně zaměřovačů či dalekohledů. Většinu obratu nicméně nyní firmě zaručuje výroba polovodičů. S tím, jak Česká republika včetně celé Evropy začíná lít miliardy do zbrojení, opět posiluje i sama Meopta svou vojenskou výrobu. Zásadním projektem, který jí teď dává na několik let práci, jsou zaměřovače do těžkých bojových vozidel.

Je to jedno z největších bohatství a přidaná hodnota, které v desítky let starém přerovském areálu mají. Moderní halu s ultračistou výrobou. Tedy místa, kde je zaručeno, že se na hotové výrobky nedostane ani mikroskopický kousek špíny. Práce v extrémních podmínkách. To je hala s čistou výrobou. | Foto: Ondřej Stratilík Zaměstnanci tu nosí speciální kombinézy, přes které jsou jim vidět jen oči. Jejich práci může novinářská návštěva sledovat jen skrz tlusté okno. Lidé tu musí pokaždé projít vzduchovou sprchou, pro ženy je vedle skříněk připraveno zrcadlo s odličovací vodou a kosmetickými tampony. Před prací musí dolů i make-up. "Jsme optická firma a v Česku v podstatě žádného konkurenta nemáme. I proto není jednoduché hledat nové zaměstnance, lidi nemáme kde brát. Musíme si je vychovávat, trvá to pět šest let, než se něco naučí," popisuje Rudolf Kodytek, obchodní ředitel Meopty. "Ve firmě pracuje třeba i několik generací z jedné rodiny," pokračuje v rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz. Téměř kompletní produkce míří z Přerova na export do zahraničí, hlavními surovinami jsou tu sklo, hliník a titan. A v areálu stále sídlí čtyřčlenný hasičský sbor. Jde prý i o dozvuky minulosti, kdy strategická fabrika potřebovala k provozu velké nádrže s naftou a lihem. "Z Meopty uděláme hezkou nevěstu" Obchodní ředitel Rudolf Kodytek je součástí managmentu, jenž do tradiční přerovské firmy přišel po změně vlastníků. V říjnu roku 2023 se stoprocentním majitelem Meopty stal investiční fond Carlyle Group, který společnost získal od rodiny Rausnitzů za více než šestnáct miliard korun. Rudolf Kodytek nastoupil do Meopty v červenci 2024. Předtím dělal devět v Bonatransu, největším českém výrobci kolejových náprav. | Foto: Ondřej Stratilík "Smyslem každého takového private equity fondu je, že v horizontu pěti až sedmi let koupený majetek prodává dál. Čili naším cílem je tu společnost standardizovat z rodinné firmy, aby byla hezkou nevěstou pro dalšího zájemce," prozrazuje Kodytek, jaká budoucnost Meoptu čeká. "Když jdete po Přerově a zeptáte se na Meoptu, všichni mluví o dalekohledech, puškohledech, všechna kina měla její promítací zařízení, ve škole promítače meotary. Ale málokdo tuší, že v téhle části už dělá Meopta málo a posunuli jsme se do jiných sfér, přestože to jméno evokuje něco jiného," pokračuje Kodytek. Jedním dechem ale dodává, že dva základní pilíře, na nichž dnes byznys podniku založeného v roce 1933 stojí, měnit nechtějí. "Jsou to polovodiče a vojenská výroba, kde navíc čekáme výrazný růst," upřesňuje. Meopta Počet zaměstnanců: 1300

Sídlo: Přerov

Rok založení: 1933

Specializace: výroba polovodičů a optických přístrojů (zaměřovače, noční vidění, dalekohledy, …) "Před delší dobou se Meopta výrazně zaměřila ze sportovní optiky na polovodiče, ten záměr se nemění a pokračujeme v něm, polovodiče nám dělají víc než 60 procent obratu," počítá Kodytek s tím, že tenhle trh je silně cyklický: "Takže když v roce 2022 vystřelil nahoru, předloni a loni šel dolů, teď se zase obrací." A právě tyhle ne úplně příjemné zákonitosti průmyslového trhu by mohla firmě stimulovat zvedající se vojenská výroba. "Před rokem 1989 dělala zhruba 90 procent našeho byznysu, teď se pohybujeme kolem deseti procent." přibližuje Kodytek. Pozor, frézuje se! | Foto: Ondřej Stratilík A v příštích letech by se mělo číslo výrazně zvyšovat v návaznosti na projekt švédských bojových vozidel pěchoty CV90. Díky tomu, že si česká armáda kupuje 246 těchto pásových obrněnců, se několik tuzemských společností včetně Meopty dostalo do jejich výrobního řetězce. Právě v Přerově se nyní rozbíhá výroba technologie UTAAS, již vyvinula švédská firma Saab. Jde o periskopové soustavy se zaměřovačem a systémem řízení palby, které střelcům ve vozidlech CV90 umožňují přesně určovat a pálit nezávisle na pohybu obrněnce. První přerovské "utaasy" se zrovna teď dostávají k zákazníkům. "Do CV90 jsme se dostali pár roků zpátky. V té době byl plán, že budeme vyrábět do vozidel pro českou a slovenskou armádu. Ale díky tomu, jaké řešení jsme - cenově a kvalitou - nabídli, jsme se dostali k dodávkám do dalších pěti šesti zemí. Ta česká a slovenská zakázka je možná jen dvacet procent toho celkového objemu, který budeme v rámci CV90 dělat," pyšní se Rudolf Kodytek. A tohle je odpad po frézování. | Foto: Ondřej Stratilík Systémy od Meopty by se tak měly vybavovat i obrněnce švédské či dánské armády. A díky tomuto projektu má přerovská firma zakázky minimálně do roku 2032. Továrna by chtěla s českým vojskem spolupracovat ještě víc. V minulosti třeba dodávala optiku na automatické pušky Bren. "Pořád jsme domácí firma, tak očekáváme, že tu základní výzbroj, kde jsme schopni konkurovat, by měla mít naše armáda od nás," myslí si Kodytek. Zaměřovače se v Meoptě vyrábějí pořád. | Foto: Ondřej Stratilík V současnosti tak Meopta bedlivě sleduje dvě chystané armádní zakázky, jejichž hodnota půjde do desítek miliard korun. Tedy nákup německých tanků Leopard 2A8 a nových kolových obrněných vozidel. "Určitě tam zase bude požadavek na lokální český obsah, tam cítíme šanci taky, nějaká jednání už probíhají. V Evropě je zhruba šest výrobců této těžké techniky, se všemi jsme v nějakém kontaktu," reaguje Rudolf Kodytek. I díky masivnímu zbrojení spuštěnému především ruskou agresí proti Ukrajině by se tak Meopta mohla stého výročí svého založení dočkat v dobré kondici. Otázkou jen zůstává, komu vlastně bude v roce 2033 patřit. Jak to vypadá v přerovské Meoptě (27. 5. 2025) 1:00 Výroba v přerovské firmě Meopta | Video: Ondřej Stratilík