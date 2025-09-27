Domácí

Zastupitelé Prahy 1 osvobození v kauze prodeje bytů získali odškodnění. Chtějí víc

před 3 hodinami
Odškodnění dohromady asi 3,5 milionu korun získalo 24 někdejších zastupitelů Prahy 1 osvobozených v kauze prodeje městských bytů. Původně chtěli celkem 32,5 milionu. Většina z nich tak není spokojená a podala žaloby o vyšší odškodnění.
Uvedl to server Seznam Zprávy. Zastupitelé a další lidé se podle obžaloby podíleli na prodeji městských bytů pod cenou, čímž způsobili škody za desítky milionů. Odvolací soud nepopřel, že byty radnice prodala za nižší než obvyklé ceny, ale obžalovaní se tím podle něj nedopustili zločinu.

Obžaloba tvrdila, že Praha 1 mezi lety 2012 a 2015 prodala 22 bytů pod cenou, čímž městské části vznikla škoda skoro 32,6 milionu korun. Podle žalobců se obžalovaní dopustili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

V případu bylo stíháno 34 lidí. Čtyři se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu a dva další přijali peněžité tresty. Zbývajících 28 lidí, z nichž většina byli zastupitelé Prahy 1, soudy osvobodily. Loni to potvrdil Městský soud v Praze. Skutek se podle něj stal, ale nešlo o trestný čin, protože zákon nestanovil, že by cena obvyklá musela být určena znaleckým posudkem, a na prodej se také konalo řádné výběrové řízení.

Osvobozeným 24 zastupitelům Prahy 1 z let 2012 až 2015 přiznalo ministerstvo spravedlnosti za trestní stíhání odškodné dohromady 3,45 milionu korun. Politici požadovali za zásah do soukromí, nepřiměřenou délku stíhání a náklady na advokáty odškodné celkem přes 32,5 milionu. Většina z nich - 14 lidí - se stanoveným odškodněním není spokojená a podala žaloby.

"Všechna soudní řízení dosud běží," sdělila serveru Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva.

 
