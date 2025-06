Ministerstvo porušilo práva hnutí SPD, rozhodl soud. Omluva ale nebude

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl tak Obvodní soud pro Prahu 7, rozsudek není pravomocný. Intenzita zásahu však podle soudu nebyla tak vysoká, aby hnutí přiznal i omluvu. Zástupce ministerstva řekl, že se proti rozsudku odvolá.

Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv více žalob. Předminulý týden obvodní soud obdobnou žalobu nepravomocně zamítl, jiné v únoru vyhověl.

Hnutí žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Soudkyně Marie Filippiová ale konstatovala, že nebylo prokázáno, že by projevy předsudečné nenávisti byly ve sledovaném období dominantní složkou aktivity SPD. I když jsou podle soudkyně názory hnutí kritické například k vládě či Evropské unii, nepřesáhly podle ní mez přípustné kritiky. Hnutí vyvíjí podle soudkyně i jinou, například legislativní činnost. Porušení práv však podle soudkyně nebylo natolik významné, aby bylo nutné přiznat i omluvu.

Právní zástupce SPD v závěrečné řeči uvedl, že hnutí se podle něj ve sledovaném období věnovalo například ochraně slabších nebo podpoře mladých rodin. Jeho aktivity byly podle něj jak v souladu se stanovami hnutí, tak s jeho politickým programem. Ministerstvo vnitra podle něj SPD zařadilo do zprávy mezi extremistické subjekty, čímž vyvolává dojem, že je stejně škodlivé. Upozornil také, že ze zpráv vycházejí i jiné politické subjekty, když činí důležitá rozhodnutí, například o složení vedení Poslanecké sněmovny.

Podle zástupce ministerstva vnitra Lubomíra Janků ale nedošlo k naplnění důvodů, které by zakládaly nesprávný úřední postup ministerstva. Nejde podle něj o to, že by hnutí upozorňovalo na společenské problémy, ale o to, jakým způsobem tato témata zneužívá k šíření nenávisti. Po vynesení rozsudku Janků podotkl, že je rozhodovací praxe soudu nekonzistentní, proti rozsudku podá odvolání. Úterní rozhodnutí je podle něj nesprávné, neopírá se o fakta a neodpovídá podle něj tomu, co bylo důkazy prokázáno.

Kvůli zařazení do zpráv o extremismu za různá období podalo hnutí na ministerstvo vnitra více žalob. V polovině června soud nepravomocně zamítl žalobu týkající se zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023, konstatoval, že způsob, jakým SPD témata komunikuje, je problematický. V únoru žalobě o zprávě za druhé pololetí roku 2020 vyhověl. V žalobě o zprávě za druhé pololetí roku 2022 soud nejprve žalobu zamítl, odvolací soud však verdikt zrušil. V žádném ze sporů zatím nepadl pravomocný rozsudek.

Hnutí SPD zmiňuje i zpráva o extremismu za rok 2024, a to v souvislosti se stíháním předsedy SPD Tomia Okamury kvůli kontroverzní kampani před krajskými volbami, která měla podle kriminalistů rasistický či xenofobní podtext. Policie viní Okamuru i SPD z podněcování k nenávisti, za které hrozí až tři roky vězení.